Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar og oddviti Viðreisnar í Reykjavík, segir að það standi ekki til að loka bókasöfnum. Mikil umræða hefur skapast um tillögu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Viðreisnar í menningarráði Reykjavíkurborgar sem vilja láta kanna það megi viðhalda eða bæta bókasafnsþjónustu með því að fækka útibúum Borgarbókasafnsins og samnýta með skólabókasöfnum. Málinu var frestað. Fram kemur í tillögunni að gerður verði tölulegur samanburður í rekstri og nýtingu á húsnæði, einnig að skoðaður verði kostnaður á hvern gest og hvert útlán.
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Björg tekur af allan vafa:
„Við ætlum ekki að loka bókasöfnum. Við í meirihlutanum í borginni erum sammála um að vilja efla bókasöfnin okkar, hverfin í borginni og ná meiri árangri í skólamálum. Grunnurinn að þessu eru öflug bókasöfn og bókakostur ásamt öflugu starfsfólki og skýrri sýn.“
Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir einnig að það eigi að stórefla bókasöfnin: „Við höfum rýnt samanburð við bókasöfn í nágrannalöndum. Reykjavík og Helsinki hafa nánast sama safnafjölda á íbúa, en skráðar heimsóknir eru nærri fjórfalt fleiri í Helsinki. Osló hefur færri safnstöðvar á íbúa en Reykjavík en rúmlega tvöfalt fleiri heimsóknir. Þetta gefur tilefni til að rýna notkun safnanna, staðsetningu, opnunartíma og þjónustu - með það fyrir augum að fjölga notendum og þeim sem sækja söfnin heim.“
Lesskilningurinn er til staðar
Margir setja spurningamerki við þetta þar sem það standi berum orðum í tillögunni um að skoða að fækka útibúum. Brynhildur Bolladóttir er meðal þeirra:
„Það er ekki hægt að skrifa eitthvað svona í Facebook pósti en leggja fram tillögu um eitthvað allt annað eins og bent hefur verið hér á. Lesskilningur okkar er blessunarlega enn til staðar og við skiljum hvað þar segir; að það eigi að skoða reksturinn. Ég get alveg sagt ykkur að hann „borgar sig ekki“ í skilningi Excel skjals.“
Íþróttafréttamaðurinn Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson segir:
„Í guðana bænum farið nú ekki að leggja niður fleiri söfn. Nóg var nú vitleysan hjá fyrri meirihluta með Borgarskjalasafn,“ segir Þorkell Gunnar, en hann er sagnfræðingur. „Ég beið í þrjá mánuði fyrr á þessu ári eftir að skoða gögn sem voru á Borgarskjalasafni því það tekur Þjóðskjalasafn óratíma að vinna úr því að fá þetta allt í fangið. Ergo: Verri þjónusta. Fækkun Borgarbókasafna mun tæplega bæta neina þjónustu heldur.“
Rithöfundurinn Illugi Jökulsson segir einfaldlega: „Þið stefnið í að verða svo vondur meirihluti að það er næstum fyndið.“
Tillagan var ekki einu sinni rædd
Björg segir að kjarni málsins sé að kanna hvort hægt sé að gera hlutina betur. Margrét Rós Sigurjónsdóttir varaborgarfulltrúi Viðreisnar segir þá:
„Þessi tillaga var ekki einu sinni rædd. Tillögur í ráðum og nefndum taka oft breytingum þegar þau eru tekin fyrir ráðin. Það er galið að fjölmiðlar fjalli á þennan hátt um mál sem er í raun varla til.“