Þórður Snær tætir í sig reiknivélina: „Einfaldlega best að sleppa Framsókn“

Þórður Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingarinnar, segir að niðurstöður úr nýrri reiknivél Framsóknarflokksins byggi á „snargölnum forsendum“. Á vefnum utreikningur.is á að vera hægt að skoða áætluð áhrif fjárlagsfrumvarps ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2027 á heimili.
Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, sagði við MBL að þriggja vikna vinna lægi að baki vefnum: „Við erum ofsalega ánægð með þetta. Því við erum með þetta ofboðslega aðgengi að upplýsingum í dag og tæki og tól til að hjálpa okkur að greina þær. Þetta er okkar framlag í að veita meira aðhald og fá umræðu um stöðuna í ríkari mæli.“
Var þar gefið dæmi um ungt par með tvö börn, reiknivélin segir að fjárlagafrumvarpið og niðurfelling vaxtabóta bæti við um 342 þúsund krónum á ári ofan á allt sem heimilið greiðir nú þegar.
Vefurinn hefur vakið þónokkra athygli, þá var Björn Leví Gunnarsson, fyrrum þingmaður Pírata, ánægður með framtakið, bætti hann þó við: „Af því að það ætti að vera augljóst en þarf samt að segja - það er ekkert svakalega heiðarlegt að taka bara neikvæðu liðina og sleppa þeim jákvæðu.“
Snargalnar forsendur
Í grein sinni í morgun fer Þórður Snær yfir reiknivélina lið fyrir lið, byrjar hann þó á að fjalla um kosningasigur Framsóknarflokksins árið 2021 með slagorðinu „Er ekki bara best að kjósa Framsókn“, og svo kosningaósigurinn 2024. Tætir hann svo í sig reiknivélina:
„Sífelldar tilraunir til að láta taka sig alvarlega á ný virðast drukkna samstundis í næstu sundlaug. Það á sérstaklega við á sviði efnahagsmála. Nýjasta útspil Framsóknar er ný reiknivél sem flokkurinn hefur látið gervigreind gera og birtist á síðunni utreikningur.is,“ segir Þórður Snær.
„Tilgangur hennar er sagður að bjóða heimilum nákvæmar krónutölur um áhrif fjárlagafrumvarps næsta árs á þau. Þegar reiknireglurnar á bak við útreikninginn eru skoðaðar kemur hins vegar í ljós hversu mikið niðurstaðan veltur á snargölnum forsendum sem Framsókn hefur hannað til að komast að fyrir fram ákveðinni niðurstöðu, völdum neysluvenjum, áætluðum viðbrögðum banka og upplýsingum sem aldrei er spurt um.“
Forsendur í tómu rugli
Byrjar hann á baðlónum, en til stendur að hækka þau upp í efra virðisaukaskattþrep:
„Nú skal benda á, þótt flestir viti það nú þegar, að langflestir gestir baðlóna eru erlendir ferðamenn, ekki íslensk vísitöluheimili. Framsókn og gervigreindin hennar úthluta hins vegar sex af hverjum sjö heimilum sem Framsókn reiknar kostnað fyrir 20 þúsund króna árlegri baðlónaneyslu til að barna fullyrðingar sínar um kostnað sem leggist á þau. Það heimili sem út af stendur á að baðlóna sig fyrir einungis 10 þúsund krónur á ári.“
Þá fer Þórður Snær yfir í krónutölugjöldin:
„…sem Framsókn reiknar með 5,2 prósenta hækkun þrátt fyrir að fyrir liggi yfirlýsing ríkisstjórnar um að þau muni einungis hækka um 2,5 prósent sem hluti af þjóðarsáttinni til að viðhalda kjarasamningum. Hækkunin sem Framsókn reiknar með er því rúmlega tvisvar sinnum sú sem mun raunverulega verða.“
Þá er það áfengisgjaldið sem reiknað er að leggist á alla fullorðna eða tvo á hvert heimili:
„Kannanir hafa sýnt að tæpur fjórðungur fullorðinna Íslendinga drekkur ekki neitt og ekki er óvarlegt að fullyrða að stór hluti hinna drekki stöku sinnum, á meðan að sumir drekki reglulega og þar af leiðandi miklu meira. Forsendur Framsóknarflokksins eru því þarna enn og aftur í tómu rugli. Flokkurinn er búinn að ákveða neysluvenjur fólks, í engu samræmi við veruleikann, til að skila niðurstöðunni sem hann vildi fá út þegar hann bað gervigreindina að búa til reiknivélina.“
Allir útreikningar fullkomlega marklausir
Þórður Snær segir að alvarlegastur sé útreikningurinn á húsnæðislánum fólks.
„Þar vantar til að mynda glugga til að setja inn lánstíma, ekki er spurt um afborgunarfyrirkomulag eða gildandi lánsvexti. Þar af leiðandi hefur reiknivélin engar upplýsingar til að reikna raunverulega greiðslubyrði heimilis og fyrir vikið eru allir útreikningar hennar fullkomlega marklausir,“ segir hann.
„Til að sýna fram á þetta skulum við skoða aðaldæmi Framsóknar, sem heldur því fram að 92.138 krónur muni bætast við höfuðstól húsnæðisláns á ári. Þessi tala segir ekkert um þá mánaðargreiðslu sem bankinn mun innheimta. Ef við gefum okkur að þessi tala sé rétt, sem hún er auðvitað almennt ekki, þá myndi hún þýða að sá sem er með jafngreiðslulán á fjögurra prósenta verðtryggðum vöxtum myndi borga 1.697 krónur í viðbót á mánuði ef fimm ár eru eftir af láninu hans en sá sem væri með sama lán til 40 ára myndi greiða 385 krónur á mánuði.“
Þá segir hann að inni í reiknivélinni sé innbyggð töf á lækkun vaxta:
„Ef eitthvað slagar upp í að vera jafn grillað og þetta í framsetningu Framsóknar þá er það ímynduð fimm mánaða töf verði á því að vextir fari að lækka, og þá um einungis 0,25 prósent. Þetta er ekkert annað en hugarburður Framsóknar og byggir á engu.“
Við það bætist fleiri atriði á borð við viðbótarséreign og hækkun á framkvæmdakostnaði. „Að endingu vantar svo auðvitað alltaf, líkt og hjá hinum flokkunum í stjórnarandstöðunni, að segja til um hvernig ríkissjóður eigi að ná endum saman og hætta að reka sig á yfirdrætti ef tekjur hans eru ekki auknar samhliða hagræðingu. Þar skilar Framsókn auðu eins og í öðru. Og eftir stendur, þegar búið er að afrugla alla þessa þvælu sem boðið er upp á hér að ofan, hvort það sé ekki einfaldlega best að sleppa Framsókn.“