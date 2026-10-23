Þetta þarf Margrét að borga fyrir að „móðga dómara“ – Reikningurinn barst kl. 18 og frestur gefinn til miðnættis

Margrét Friðriksdóttir, ritstjóri Fréttarinnar, var í sumar fundin sek um ærumeiðingar í garð Barböru Björnsdóttur héraðsdómara. Var henni gert að greiða 200 þúsund króna sekt í ríkissjóð og málskostnað upp á rúmlega þrjár milljónir króna.
Dómari í málinu sagði að Margrét hefði veist með beinskeyttum og óvægnum hætti að persónu og einkalífi Barböru og vegið að æru hennar og mannorði, ýmist með röngum staðhæfingum eða með því að flétta saman gildisdómum og röngum staðhæfingum, án þess að sú aðför verði réttlætt með sönnunargögnum eða sýnt hafi verið fram á að skrif Margrétar um Barböru á Facebook hafi átt nauðsynlegt erindi við almenning eða verið liður í þjóðfélagslegri umræðu.
Nú hefur Margrét fengið reikning vegna málsins. Reikningurinn var sendur klukkan 18 í kvöld. Eindagi og gjalddagi eru í dag. Þar með fékk Margrét aðeins sex klukkustundir til að greiða. Hún birtir reikninginn á Facebook og veltir fyrir sér hvort dráttarvextir reiknist frá og með miðnætti.
„Mér var að berast innheimta fyrir dómaramálið. Ég þarf semsagt að greiða 3,4 milljónir fyrir að hafa móðgað dómara sem framdi á mér dómsmorð. Það vekur athygli mína að rukkunin er send kl. 18 í kvöld og eindagi er í dag sama dag og gjalddagi, þannig ég hef engan tíma til að bregðast við, og dráttarvextir hefjast þá sennilega eftir miðnætti? “
Ærumeiðingarnar áttu rætur að rekja til dóms þar sem Barbara sakfelldi Margréti fyrir hótanir í garð Semu Erlu Serdar. Margrét var ósátt við niðurstöðuna og hellti sér yfir dómarann í færslu á Facebook þar sem hún gaf til kynna að Barbara hefði verið skipuð dómari fyrir að hafa veitt kynferðislega greiða.
Bar Margrét því við að ummæli hennar væru sönn, meðal annars með vísan til meints ástarsambands Barböru við annan dómara. Dómarinn í ærumeiðingarmálinu, Jónas Jóhannsson, taldi þó staðhæfinguna ekki standast skoðun. Margrét hafi sagt að Barbara væri lauslát mella „sem seldi blíðu sína til að komast í stöðu dómara“ sem væri augljóslega rangt þar sem meint ástarsamband hófst ekki fyrr en fjórum árum eftir að Barbara var skipuð.
Fyrir dómi kvaðst Margrét hafa átt við að Barbara hafi selt blíðu sína til að verða varadómstjóri Héraðsdóms Reykjavíkur. Jónas benti á að ef byggja ætti á þeirri skýringu verði að ætla að Barbara hafi selt blíðu sína til 12 af 19 samdómendum sínum til að fá atkvæði þeirra við kosningu í stöðu varadómstjóra. Staðhæfingin sé röng eða alls ósönnuð og breyti engu í því sambandi hvort Barbara hafi átt í ástarsambandi við annan dómara í Héraðsdómi Reykjavíkur eftir að hún varð héraðsdómari.