Þess vegna kostar Stóra-Hraun svona mikið

„Það að tala um byggingu fangelsis sem eitthvað hefðbundið húsnæðisverkefni hjá ríkinu er ekki hægt,“ segir Halldór Valur Pálsson, sérfræðingur í dómsmálaráðuneytinu.
Í vikunni var tekin skóflustunga að nýju öryggisfangelsi að Stóra-Hrauni. Framkvæmdinni við Stóra-Hraun er skipt í tvo áfanga. Fyrri áfanginn er fullfjármagnaður og er áætlaður kostnaður um 17,8 milljarðar. Þar verða almenn fangarými fyrir 56 fanga, skólabygging, ein vinnustofa, vöruhús og aðalbygging. Þegar fangelsið er fullbyggt verða þar 128 afplánunarrými.
Margir hafa sett spurningamerki við þennan kostnað á samfélagsmiðlum.
Halldór Valur, sem var áður forstöðumaður á bæði Sogni og Litla-Hrauni, ræddi um kostnaðinn í Bítinu á Bylgjunni í morgun en hann segir kostnaðinn ekki koma á óvart. Um sé að ræða 15 þúsund fermetra af byggingum og risastóra lóð sem þurfi að vakta.
„Þú ert með myndavélakerfi á öllu svæðinu, þú ert að lýsa upp allt svæðið, þú ert með stórar girðingar, þú ert að aðgreina byggingar með öðrum girðingum, skipuleggja útisvæði og tengingar milli húsa,“ útskýrir Halldór.
„Við erum ekki einu sinni komin inn í húsið þegar þetta er strax orðið mjög dýrt. Síðan er í rauninni allur sá aðbúnaður sem þarf að vera í lokuðu fangelsi sem kallar á þetta fermetramagn. Þó að hver fangaklefi sé innan við tíu fermetrar eru þeir ekki nema í mesta lagi fimmtán prósent af heildarverkefninu.“ Hinir fermetrarnir fari meðal annars í aðra starfsemi sem á að búa fanga undir að snúa aftur út í samfélagið.
„Allt sem er dýrt í svona fangelsisverkefnum snýr ekki að því að við séum að búa til einhverjar lúxusaðstæður fyrir þá sem vistast þar, þvert á móti.“ Ekkert af því sem sé notað, til dæmis öryggishurðir, sé hægt að kaupa í venjulegri byggingavöruverslun.