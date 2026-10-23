Skiptar skoðanir eftir ummæli Loga: „Hverskonar nálgun er þetta eiginlega?“

Tómas Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, segir að þekkingarleysi Loga Einarssonar menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra og greinilega hans helstu ráða- og aðstoðarmanna í ráðuneytinu sé íslenskri fjölmiðlun nánast hættuleg og að það sé popúlismi að halda fram þeirri möntru að ekki eigi að veikja RÚV á hans vakt. Ummæli Tómasar falla við færslu Jakobs Bjarnars Grétarssonar blaðamanns.
Jakob Bjarnar deilir þar ítarlegu viðtali Elísabetar Ingu Sigurðardóttur við Loga í þættinum Sætið á Vísi þar sem ráðherra segir að það hafi aldrei verið pólitískur vilji til að taka RÚV af auglýsingamarkaði.
„Það er önnur hlið líka á auglýsingasölu RÚV. Ef að RÚV hyrfi af auglýsingamarkaði þá höfum við enga tryggingu fyrir því að allt það auglýsingafé myndi leita yfir til einkareknu miðlanna,“ sagði Logi.
„Við höfum líka alveg ótrúlega stórt vistkerfi í kringum fjölmiðla sem lýtur kannski ekki bara fréttaflutningi heldur gerð auglýsinga, skapandi iðnaði, og ég held að sá iðnaður fengi mikið högg við það að taka bara RÚV, einn tveir og þrír, af auglýsingamarkaði.“
Meinloka eins og njálgur á leikskóla
Jakob Bjarnar setur spurningamerki við þetta:
„Hvers vegna gengur þessi meinloka á milli menningarmálaráðherra eins og njálgur í leikskóla? Lilja Dögg tönnlaðist á þessu líka,“ segir hann en Lilja Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins og fyrrum ráðherra menningarmála rifjaði upp nýverið í viðtali í Ein pæling að hún hafi verið hlynnt því að taka RÚV af auglýsingamarkaði þangað til henni voru sýnd gögn í ráðuneytinu. Jakob segir að þetta sé algjörlega sjálfstæða spurningu sem komi hinu ekki við:
„Eða er það þá orðið meginhlutverk Ríkisútvarpsins að reyna að vera síðasti útvörðurinn, síðasti móhíkaninn, í að hindra að auglýsingafé streymi úr landi? Hverskonar nálgun er þetta eiginlega?,“ segir hann.
„Logi gæti allt eins sagt að ef Ríkisútvarpið verður tekið af auglýsingamarkaði þá sé það engin trygging fyrir því að verðbólga gangi niður?“
Eilíf mantra sem sé í raun popúlismi
Tómas Þór vandar þá ekki Loga og starfsfólki ráðuneytisins kveðjurnar: „Þekkingarleysi Loga og greinilega hans helstu ráða- og aðstoðarmanna í ráðuneytinu er íslenskri fjölmiðlun nánast hættuleg. Þessi eilífa mantra hans um að "almannamiðillinn" verði ekki gerður veikari á hans vakt er ekki bara heimskuleg heldur popúlismi,“ segir hann.
„Í fyrsta lagi er RÚV ekki meiri almannamiðill en það, að búið er að skilgreina Sýn og Árvakur eins. Samt eru þeir veiktir með þessu eilífa djöfulsins rugli að halda RÚV á auglýsingamarkaði þó allir sjái hver afleiðingin er. Populisminn í þessu er, að ýta því að öllum sem vilja takmarka ríkismiðilin til að gefa öðrum séns að þeir vilji veikja fréttastofuna. Það er bara alls ekki málið. Logi virðist ekki, eða kýs að gera ekki, greinarmun á allri stofnunni og fréttastofunni sem nákvæmlega enginn er að reyna að veikja.“
„Vatnið rennur bara út í sjó“
Miklar umræður sköpuðust um innlegg Jakobs, meðal þeirra sem tóku til máls er Valdimar Birgisson, varaþingmaður Viðreisnar, sem segir að það megi færa rök fyrir því að aðalatriðið sé ekki auglýsingaféð renni ekki allt til annarra fjölmiðla.
„Það er hins vegar líklegasta sviðsmyndin verði það gert. „Ekki að öllu leyti“ skiptir samt máli þarna, því Sýn mun vissulega hagnast verði það niðurstaðan. Auglýsendur eru fyrst og fremst að kaupa dreifingu, ekki tíðni (að sem flestir sjái auglýsinguna er mikilvægara en að fáir sjái hana oft). Þeir kaupa á RÚV og þeir kaupa á Sýn. Ef RÚV verður tekið af auglýsingamarkaði fjölgar ekki áhorfendum og hlustendum Sýnar. Auglýsendur eru að kaupa áhorf, hlustun og athygli, og ef hún er ekki seld á RÚV er hún eins og á sem er ekki virkjuð. Vatnið rennur bara út í sjó,“ segir Valdimar.
„Ég skil vel að það sé erfitt og ósanngjarnt að keppa við ríkisfyrirtæki sem er margfalt stærra og fær fé úr almannasjóðum. Það þarf að jafna leikinn, en það þarf að gera það þannig að íslenskir miðlar hagnist í raun, ekki bara erlendu risarnir.“
Jakob segir að það sé sjálfstæð spurning:
„Sem þýðir að þú og aðrir þingmenn verðið að taka afstöðu til þess hvort réttlætanlegt sé að RÚV sé á auglýsingamarkaði (með grimmustu auglýsingadeild sem um getur) án fullkomlega afstæðra vangaveltna um hvað verði um auglýsingapeninginn? Ef ykkur finnst auglýsingapeningurinn streyma úr landi í of miklum mæli, sem hann gerir augljóslega og mættu stjórnmálamenn þar líta í eigin barm, þá er það önnur sjálfstæð spurning. Og hvað vilja menn gera í því? Þessi ruglandi sem stenst ekki lágmarks skoðun er orðinn að einhvers konar skálkaskjóli fyrir því að gera ekki neitt,“ segir hann. Fleiri tóku í svipaðan streng og Valdimar og var þá Jakobi nóg boðið:
„Er fólki gersamlega fyrirmunað að hugsa abstrakt? Hvers eðlis er RÍKISútvarpið? Hver er tilgangur ríkisins? Hvers eðlis eru auglýsingar? Er það ríkisins að skaffa platform fyrir auglýsingar? Í alvöru?“
„Til þess eru sölumenn“
Stefán Pálsson, borgarfulltrúi Vinstrisins, bendir á annan vinkil í málinu:
„Ég hef enga hagsmuni í þessu máli, en félagar mínir í auglýsingabransanum hafa áhyggjur af því að án mögulegra RÚV-birtinga t.d. í kringum stóra íþróttaviðburði, áramótaskaup o.þ.h. minnki verulega hvati fyrirtækja til að fara í kostnaðarsama auglýsingagerð. Það sé nú þegar alveg á mörkunum að það borgi sig miðað við hvað birtingarmöguleikarnir eru takmarkaðir í íslensku sjónvarpi.“
Jakob svaraði þá:
„Með fullri virðingu, þá er það alveg makalaust að auglýsingagosar skuli telja það hlutverk ríksins að skapa þeim platform fyrir auglýsingar sínar. Hverskonar markaðsmenn eru þetta eiginlega?,“ segir hann og vandar auglýsingamönnum ekki kveðjurnar. „Þetta eru tækifærissinnaðir gervimarkaðsmenn sem selja sannfæringu sína fyrir nammipoka - ef því er að skipta.“
Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir, framkvæmdastjóri og eigandi Birtíngs, bendir á að það væri ekki hlutverk ríkisins að passa upp á þetta:
„Það væri hlutverk einkareknu fjölmiðlanna að verja það að auglýsingarnar færu ekki úr landi. Ekki hlutverk ráðherrans eða ríkisins að verja þann business. Til þess eru sölumenn.“
Óskar Magnússon rithöfundur og fyrrum útgefandi Morgunblaðsins sagði svo einfaldlega:
„Njálgur í leikskóla er frasi sem er kominn til að vera. Hvað sem verður um RÚV.“