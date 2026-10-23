Segir stórvaxinn nýliða í landsliðinu sýna árangur starfs Aþenu - „Núna vinnur Bjarni og meirihlutinn gegn starfinu sem skapar þeim þessi tækifæri“

Í morgun var tilkynnt um hvaða 15 leikmenn hafa verið valdir í leikmannahóp A-landsliðs kvenna í körfubolta fyrir þrjá leiki í undankeppni Evrópukeppninnar sem fram fara í næsta mánuði. Eini nýliðinn í hópnum er hávaxinn miðherji sem jafnframt er eini leikmaðurinn sem spilar með liði í næstefstu deild. Leikmaðurinn er þar að auki af erlendu bergi brotinn og hóf körfuboltaiðkun frekar seint á ævinni, þegar hún hóf æfingar hjá félaginu Aþenu, í Efra- Breiðholti í Reykjavík, sem eins og kunnugt er hefur gustað mikið um. Þjálfari meistaraflokks kvenna og einn helsti forvígismaður félagsins, sem hefur lengi eldað grátt silfur við borgaryfirvöld vegna aðstöðu og reksturs Aþenu, segir þennan árangur leikmannsins bera vott um þann árangur sem félagið hafi náð. Segir hann ljóst að ef borgaryfirvöld hefðu fengið að ráða hefðu þær stúlkur sem æft hafa hjá Aþenu verið sviptar tækifærum til að ná þeim árangri sem umræddur leikmaður hefur nú náð.
Leikmaðurinn heitir Darina Andriivna Khomenska. Hún er fædd í Úkraínu. DV er ekki kunnugt um hvað hún var gömul þegar hún flutti til landsins en Darina hóf körfuboltaiðkun hjá Aþenu þegar hún var 13 ára gömul, með þeim árangri að nú sjö árum síðar hefur hún verið valdin í A-landslið Íslands.
Hæð
Samkvæmt vef Körfuknattleikssambands Íslands er Darina 192 sentimetrar á hæð sem verður að teljast töluvert þegar um konu er að ræða og lítið hefur verið um svo hávaxna leikmenn í kvennakörfubolta á Íslandi. Hún leikur í stöðu miðherja og miðað við tölfræðina er hún afar sterk undir körfunni en Darina er með flest fráköst að meðaltali í leik í 1. deild kvenna, þar sem Aþena leikur, eða 14,3 sem verður að teljast ansi gott. Þessi tala myndi duga til að vera í öðru sæti yfir frákastahæstu leikmenn í úrvalsdeild kvenna.
Kvennalandsliðinu í körfubolta hefur skort hæð og þar með styrk undir körfunni og val Darinu ætti að geta bætt úr því en það á eftir að koma í ljós hvort hún verði meðal þeirra 12 leikmanna sem verða valdir úr 15 manna hópnum, sem kemur fyrst saman til æfinga, fyrir sjálfa leikina.
Að byrja að æfa körfubolta 13 ára eins og í tilfelli Darinu þykir vera í seinna lagi en það eru þó fordæmi fyrir slíku meðal hávaxinna leikmanna. Tryggvi Snær Hlinason, sem er hávaxnasti leikmaður karlalandsliðsins, 216 sentimetrar, var 15 ára þegar hann byrjaði að æfa körfubolta en Tryggvi spilar í dag sem atvinnumaður í spænsku úrvalsdeildinni.
Aþena
Eins og fram hefur komið í fréttum hefur félag Darinu, Aþena, með Brynjar Karl Sigurðsson þjálfara meistaraflokks kvenna í broddi fylkingar, staðið í töluverðum deilum við Reykjavíkurborg í nokkurn tíma. Hefur félagið barist fyrir því að fá rekstrarsamning við borgina eins og önnur íþróttafélög í Reykjavík og lagt töluverða áhersla á að starfsemi félagsins snúist um meira en körfubolta. Til að mynda hefur félagið boðið upp á aðstoð við heimanám og leiðtogaþjálfun. Hefur Brynjar Karl lagt áherslu á að starfsemi félagsins í Efra-Breiðholti snúist ekki síst um að ná til barna, hingað til eingöngu stúlkna, í viðkvæmri stöðu og þá einna helst barna sem eru innflytjendur eða börn innflytjenda. Hefur hann kallað starfsemi félagsins félagslegt hjálparstarf. Aþenu hefur hingað til bara verið fyrir stúlkur en félagið hefur að undanförnu hafið uppbyggingu á starfi fyrir stráka.
Fyrir skömmu sagði íþrótta- og útilífsráð borgarinnar upp samningi við Aþenu um rekstur íþróttahússins í Austurbergi í Breiðholti. Borgin ætlar sjálf að reka húsið en íþróttahús borgarinnar eru almennt rekin af íþróttafélögum. Brynjar Karl og annað forsvarsfólk Aþenu hefur gagnrýnt uppsögn samningsins harðlega og sagt það þýða að félaginu sé úthýst. Hefur gagnrýni Brynjars Karls ekki síst beinst að formanni íþrótta- og útilífsráðs, Bjarna Guðjónssyni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Bjarni hefur svarað gagnrýninni þannig að ekki sé verið að uthýsa Aþenu og félaginu verði tryggðir æfingatímar í húsinu.
Árangur
Brynjar Karl hefur ritað Facebook-færslu í tilefni af því að Darina Andriivna Khomenska hefur verið valin í landsliðið:
„Hún er fædd í Úkraínu og tilheyrir fyrstu kynslóð leikmanna sem byggðu upp Aþenu. Svona sögur gætu orðið til aftur og aftur, á hverju einasta ári, ef borgin styður við starfið. Til hamingju, elsku Darína. Þú ert mögnuð fyrirmynd fyrir ungt fólk, sérstaklega stelpur í erfiðri stöðu í 111 Reykjavík. Pælið í því: Ef borgaryfirvöld hefðu einhvern tímann náð sínu fram og hent Aþenu út, hefði Darína þá fengið þessi sömu tækifæri?“
Brynjar Karl beinir því næst orðum sínum að Bjarna Guðjónssyni:
„Ef hann og hans ömurlega hyski fá sínu framgengt munu stelpurnar í 111 Reykjavík missa af stuðningnum og tækifærunum sem Darína fékk til að þroska hæfileika sína og láta drauma sína rætast. Það ömurlega er að Bjarni veit hversu gríðarlega mikla vinnu þarf til að jafna leikinn fyrir börn af erlendum uppruna í Breiðholti. Hann veit af vanhæfninni og spillingunni sem Aþena hefur þurft að berjast gegn í borgarpólitíkinni.“
Brynjar Karl segir að fyrir borgarstjórnarkosningar í vor hafi flokkur Bjarna, sem þá var í minnihluta, lofað því að Aþena fengi rekstrarsamning:
„Til að tryggja áframhald starfsins í þessu fjandsamlega umhverfi. Til að við gætum haldið áfram að berjast fyrir tækifærum krakkanna. En núna vinnur Bjarni og meirhlutinn gegn starfinu sem skapar þeim þessi tækifæri. WTF. Það kalla ég mannvonsku. Ekkert annað.“