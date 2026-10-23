Óðinn ekki sáttur við ríkisstjórnina - „Landsbyggðin á betra skilið“

Óðinn Svan Óðinsson oddviti L-listans á Akureyri, formaður bæjarráðs og fyrrum fréttamaður á RÚV er ósáttur við breytingar sem gerðar verða á niðurgreiðslu ríkisins til íbúa á landsbyggðinni á fargjöldum í innanlandsflugi. Segir hann þetta bætast ofan á yfirvofandi hækkun kílómetragjalds og þetta tvennt auki mjög byrðarnar á íbúa á landsbyggðinni.
Óðinn skrifar á Facebook:
„Fyrst hækka kílómetragjöld um 16% og nú á að skerða Loftbrú. Landsbyggðin á betra skilið en falleg orð um mikilvægi hennar á sama tíma og reikningarnir hækka sífellt.“
Vísar Óðinn þar til frétta af tilkynningu innviðaráðuneytisins um breytingar á Loftbrú, sem er niðurgreiðsla á flugfargjöldum innanlands fyrir íbúa á landsbyggðinni, til og frá höfuðborgarsvæðinu. Aðgangur að niðurgreiðslunni miðast þá við ákveðnar flugleiðir og fá íbúar með lögheimili innan viðkomandi svæðis, á landsbyggðinni, niðurgreiðslu frá ríkinu af fargjaldi fyrir flug á tiltekinni flugleið til höfuðborgarsvæðisins. Hámark er á þeim fjölda ferða þar sem hægt er að nýta Loftbrúna.
Loftbrú
Í tilkynningu ráðuneytisins kemur fram að Loftbrú muni frá og með næstu áramótum ekki lengur miðast við 40 prósent af upphæð fargjalds heldur fasta krónutölu, 7.000 krónur fyrir hvern fluglegg eða 14.000 krónur fyrir ferð fram og til baka. Engar aðrar breytingar séu gerðar á Loftbrú. Íbúar landsbyggðarinnar með lögheimili innan sama skilgreinda svæðis eigi því áfram kost á lægri flugfargjöldum til og frá höfuðborgarsvæðinu. Einstaklingar muni einnig áfram geta nýtt afsláttinn í alls sex flugleggjum.
Loftbrú var komið á árið 2020 til að auka aðgengi íbúa á landsbygðinni að miðlægri þjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Í tilkynningunni kemur fram að kostnaður ríkisins vegna Loftbrúarinnar hafi farið fram úr áætlunum. Haft er eftir Eyjólfi Ármannssyni innviðaráðherra að með þessum breytingum sé ætlunin að halda í ávinninginn af Loftbrú en halda kostnaðinum innan ramma fjárlaga:
„Í nýju fyrirkomulagi getur afsláttur orðið hærri í prósentum þegar fólk bókar fyrr og tryggir sér hagstæð fargjöld en að sama skapi lægri eftir því sem fargjöldin hækka. Fólk getur þannig nýtt afsláttarkóða sína eins vel og kostur er. Að sama skapi dregur úr hvata að flugfargjöld hækki samhliða hækkandi niðurgreiðslu frá ríkinu með afsláttarkóðunum. Þannig getur þetta einnig haft góð áhrif til að draga úr verðbólgu,“ er haft eftir Eyjólfi.
Segir enn fremur að á síðasta ári hafi kostnaður vegna Loftbrúar farið 140 milljónir króna fram úr áætlunum. Alls eigi um 62 þúsund íbúar á landsbyggðinni kost á því að nýta sér Loftbrú. Á síðustu árum hafi um eða yfir 80 þúsund ferðir verið keyptar með afsláttarkóðum Loftbrúar. Meðalniðurgreiðsla á síðustu árum hafi verið frá sex til rúmlega níu þúsund krónur.
Þegar kemur að hækkun kílómetragjalds þá hefur komið fram að þrátt fyrir að ríkisstjórnin hafi sammælst um að hækkun á gjöldum ríkisins verði ekki hærri en 2,5 prósent á næsta ári þá sé kílómetragjaldið undanþegið því. Það mun því að öllu óbreyttu hækka um 16 prósent eftir áramót.