Írskur þingmaður formaður samtaka sem grunuð eru um peningaþvætti

Írski stjórnmálaflokkurinn Sinn Féin hefur staðfest að einn þingmanna hans sé formaður stjórnar góðgerðarsamtaka sem eru til rannsóknar hjá lögreglu og eftirlitsstofnun vegna gruns um peningaþvætti.
Sinn Féin er til vinstri á hinum pólitíska ás. Flokkurinn er í stjórnarandstöðu á Írlandi en í forsæti heimastjórnarinnar á Norður-Írlandi. Flokkurinn berst fyrir sameinuðu Írlandi.
Einn af þingmönnum hans á þingi Írlands er maður að nafni Aengus Ó Snodaigh en hann hefur setið á þingi síðan árið 2002.
Hann er formaður stjórnar góðgerðarsamtakanna Liberty Recycling Ltd en þau eru nú til rannsóknar hjá lögreglu og sérstakri eftirlitsstofnun með góðgerðarsamtökum, vegna gruns um peningaþvætti.
Írskir fjölmiðlar greina frá því að Sinn Féin hafi tilkynnt að flokkurinn muni styðja við rannsókn málsins. Flokkurinn segir að þingmaðurinn hafi rætt við fulltrúa frá eftirlitsstofnuninni en enn sem komið er hafi lögreglan ekki haft samband en geri hún það muni þingmaðurinn sýna fulla samvinnu.
Samtökin segja starfsemi sína ganga út á endurvinnslu fatnaðar í þeim tilgangi að útvega þeim sem glímt hafa við fíkniefnavanda atvinnu og starfsþjálfun. Samtökin eru með starfsstöð í Dublin og víðar um Írland og mun lögreglan hafa ráðist í húsleitir. Samtökin afla tekna með því að selja hinn endurnýtta fatnað og grunur leikur á að hagnaður af starfsemi samtakanna hafi verið nýttur til að fjármagna einkaneyslu.
Í húsleitunum var meðal annars lagt hald á lúxusbifreiðar, Louis Vitton töskur, Rolex-úr, skartgripi og annan dýran varning.
Það er skýrt kveðið á um í írskum lögum að góðgerðarsamtök mega ekki nýta fjármuni í hagnaðarskyni fyrir einstaklinga heldur aðeins samfélaginu til góða.
Hvort þingmanninum var kunnugt um hvernig fé samtakanna var varið virðist ekki liggja fyrir á þessari stundu.