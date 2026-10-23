Höfðatorgsmálið: Sagðir hafa boðið háar fjárhæðir fyrir falskar játningar og óvænt vitni vakti furðu

Lögreglu bárust í vor upplýsingar um að tveir sakborningar í Höfðatorgsmálinu svokallaða, þeir Kareem M. M. Abufarhah og Mohamed Sayidali Ahmed, hefðu reynt að fá aðra til að taka á sig sök í málinu. Dómur féll í málinu þann 9. október og hefur nú verið birtur á vefsíðu dómstóla. Vísir vakti fyrst athygli á birtingunni. Kareem var dæmdur í fimm ára fangelsi fyrir að hafa ekið Land Rover-bíl á brotaþola í bílakjallara við Höfðatorg í mars á þessu ári og Mohamed hlaut 18 mánaða fangelsi fyrir að hafa stungið brotaþola.
Nafnlaus ábending og óvænt vitni
Samkvæmt upplýsingaskýrslu lögreglu frá 26. maí höfðu upplýsingar borist frá aðila, sem ekki vildi láta nafns síns getið, um að Kareem og Mohamed hefðu hringt í ótilgreinda menn frá fangelsinu á Hólmsheiði og sagt þeim hvernig þeir ættu að haga framburði sínum hjá lögreglu og boðið þeim háar fjárhæðir fyrir að taka á sig sök í málinu. Ekki kemur þó fram hvaða aðilar fengu þetta boð né hvort eða hvernig þeir tengdust málsatvikum.
Framburður vitnis, sem í dómi er kallað W, vekur athygli í þessu samhengi. Sá maður hafði ekki komið við sögu við rannsókn málsins, ekki notið stöðu sakbornings og ekki verið yfirheyrður af lögreglu. Vitnið W steig þó fram í aðalmeðferð málsins, að beiðni verjanda Kareems, og sagðist hafa verið viðstaddur í bílakjallaranum þegar brotaþoli varð fyrir bílnum. Fram kemur að þegar aðalmeðferð fór fram sat vitnið inni á Litla-Hrauni ásamt þeim Kareem og Mohamed.
W fullyrti við dómara að hann hefði verið viðstaddur og séð greinilega að annar maður en Kareem ók bifreiðinni á brotaþola. Voru bornar undir vitnið upptökur öryggismyndavéla og þekkti W þar sjálfan sig.
Dómari þekkti hann þó ekki og tók fram að nafn W hefði aldrei komið upp við rannsókn málsins, ekki einu sinni þegar Kareem nafngreindi fimm menn í yfirheyrslu sem hann taldi að lögregla þyrfti að ræða við.
Með vísan til meintra símtala hér að ofan er rétt að benda á að W reyndi ekki að taka á sig sök, hann reyndi þó að beina gruni frá Kareem og að öðrum manni.
Kareem þótti sömuleiðis ótrúverðugur en framburður hans tók töluverðum breytingum eftir því sem leið á rannsóknina. Fyrst kannaðist hann ekkert við að hafa ekið á nokkurn og hafði enga skýringu á því hvers vegna stór dæld væri á vélarhlíf Land Rover-jeppans.
Seinna hélt hann því fram að einhver annar hefði tekið bílinn og fært hann þegar Kareem sá ekki til. Kareem hafi svo fundið bílinn og ekið úr bílakjallaranum án þess að taka eftir dældinni.
Það var ekki bara framburður vitnisins sem þótti ótrúverðugur. Framburður Kareems hafði tekið töluverðum breytingum eftir því sem leið á rannsókn málsins. Fyrst neitaði hann að hafa ekið á nokkurn mann og sagðist ekki hafa hugmynd um hvers vegna það væri stór dæld á Land Rover-jeppanum. Hann hafi bara ekið bílnum fram hjá svæði þar sem einhverjir menn áttu í átökum og svo haldið sína leið.
Svo varð skýringin sú að hann hafi verið við stýri en svo skipt við mann sem sat í aftursætinu, án þess að fara úr bílnum.
Dómurinn taldi það útilokað að tveir fullvaxta karlmenn hefðu skipt um sæti með þessum hætti og þó að lýsingin fengi stoð í framburði vitnis þá gæti þetta með engu móti staðist og væri einkar ótrúverðugt. Taldi dómurinn að þrátt fyrir framburð Kareems og vitna sem báru um annað væri ljóst af upptökum öryggismyndavéla að það var Kareem sem keyrði á brotaþola.
Ótrúverðugur tannbursti
Mohamed var sakaður um að hafa stungið brotaþola í vinstri rasskinn með óþekktu stunguvopni. Á upptökum mátti sjá hann taka eggvopn úr slíðri en Mohamed sagði það af og frá. Þarna væri hann að taka upp afrískan tannbursta og plastpokann sem tannburstinn er geymdur í. Þennan tannbursta væri hann nánast alltaf með á sér af trúarlegum ástæðum og til að losa um streitu en slíkur tannbursti væri algengur í heimalandi hans.
Á myndbandinu mætti því sjá hann taka upp tannburstann og stinga svo plastpokanum, sem hann notar til að verja tannburstann fyrir bakteríum og óhreinindum, í vasann. Ekkert vitni kannaðist við að hafa séð Mohamed með hníf en þrjú vitni könnuðust við tannburstann. Mohamed væri alltaf með slíkan á sér. Tvö vitnanna fullyrtu að hafa séð Mohamed með tannburstann í bílakjallaranum.
Dómurinn sá enga ástæðu til að efast um það að Mohamed noti afrískan tannbursta mikið og beri gjarnan á sér. Hins vegar sé augljóst af myndskeiðum að þarna hafi verið um eggvopn að ræða, það væri hafið yfir allan vafa.