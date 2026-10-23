Haukur segir þetta leyndarhyggju: „Algerlega óviðeigandi og ólýðræðisleg“

Haukur Arnþórsson stjórnsýslufræðingur segir að almenningur þurfi að vita hverju ný stjórn Landsvirkjunar ætlar að breyta, leyndarhyggja sé orðin að megineinkenni í opinberu lífi á Íslandi.
Haukur vitnar í viðtal við Hörð Arnarson, fráfarandi forstjóra Landsvirkjunar, í Kastljósi í gær. Það vakti mikla athygli í byrjun mánaðarins þegar Hörður boðaði til starfsmannafundar og tilkynni um brotthvarf sitt eftir 17 ár. Engar útskýringar bárust þá og fór Hörður til útlanda. Daði Már Kristófersson fjármála- og efnahagsráðherra sagði þá við Morgunblaðið að ágreiningur hefði verið á milli Harðar og stjórnar Landsvirkjunar. Í óundirbúnum fyrirspurnum á Alþingi í vikunni hafnaði Daði Már að Hörður hefði verið hrakinn úr starfi, ástæðurnar hafi verið almenns eðils um áherslur í stjórnun en ekki einhver einstök málefni.
Hörður sagði í gærkvöldi að honum hafi ekki fundist hann hafa það traust sem hann þyrfti. Þá hafi rammar Landsvirkjunar, hvernig stjórn og starfsemi sé háttað, breyst töluvert og honum og stjórninni hafi ekki komið sér saman um hvort sú breyting væri réttmæt eða ekki. „Ef stjórn og forstjóri ná ekki saman þá er alveg eðlilegt að forstjóri víki,“ sagði Hörður.
Tali tæpitungu eins og Jón Gnarr
Haukur segir að Hörður tali þarna tæpitungu, líkt og þegar Jón Gnarr yfirgaf þingflokk Viðreisnar á dögunum. Það sé einkennilegt að segja ekki frá öllum málavöxtum:
„En auðvitað verður ekki ályktað annað en að skort hafi á traust milli annars vegar Daða Más fjármálaráðherra og stjórnarinnar sem hann skipaði og hins vegar Harðar. En þá opnast heldur betur Pandórubox:
Hverju ætlar nýja stjórnin að breyta sem Hörður er ósáttur við - almenningur er nú heldur betur viðkvæmur gagnvart sumum hugmyndum um breytingar og þarf að vita þetta. Að segja að breytingarnar snúist um form er ansi víðtækt. Það eru einmitt formin sem mestar áhyggjur eru hafðar af - innihaldið (raforkuframleiðslan) hlýtur að verða óbreytt. Daði Már segir að málið sé þegar upplýst hvað sem honum gengur til (það er óljóslega ósatt),“ segir Haukur í færslu á Facebook.
„Þessi leyndarhyggja og misskilin tillitssemi fulltrúa almennings við æðra vald sem þeir eru ósáttir við - er algerlega óviðeigandi og ólýðræðisleg. Kjósendur (ekki bara kjósendur Viðreisnar heldur allir) og eigendur Landsvirkjunar eiga rétt á því að vita málavöxtu. Öðru vísi geta þeir ekki brugðist við í lýðræðinu og almannarýminu. Leyndarstjórnun er ekki valkostur.“
Hörður skrifi sína ævisögu sem fyrst
Þessi leyndarhyggja sé orðin að megineinkenni í opinberu lífi á Íslandi sem þingmenn og fjölmiðlar þurfi að taka á.
„Leyndarhyggja er einhvers konar megineinkenni í opinberu lífi hér á landi en við verðum að hafa gagnsæi um hvernig farið er með málefni hins opinbera og sem varða almenning. Þá þurfa alþingismenn að létta af ríkri þagnarskyldu opinberra starfsmanna,“ segir Haukur.
„Ég hef ekki skýringu á leyndarhyggjunni, en í ljósi þess að það er aðalleg fólk komið af vinnumarkaði sem tjáir sig á gagnrýninn hátt gagnvart stjórnvöldum má álykta að menn á vinnumarkaðsaldri telji sig loka einhverjum dyrum ef þeir tala skýrt. Mér vitanlega hefur leyndarhyggja ekki verið rannsökuð.“
Hann segir svo að lokum:
„Ég minni á að víða erlendis skrifa menn ævisögu sína þegar þeir stíga frá háum embættum og leggja þá allt á borðið. Lágmark er að Hörður geri það sem fyrst.“