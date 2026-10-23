Dræmar viðtökur við hugmyndum um fækkun bókasafna: „Þetta fólk vill fleiri Smáralindir“

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Viðreisnar í menningarráði Reykjavíkurborgar vilja láta kanna það megi viðhalda eða bæta bókasafnsþjónustu með því að fækka útibúum Borgarbókasafnsins og samnýta með skólabókasöfnum. Málinu var frestað. Fram kemur í greinargerð með tillögunni að gerður verði tölulegur samanburður í rekstri og nýtingu á húsnæði, einnig að skoðaður verði kostnaður á hvern gest og hvert útlán.
Þá verði skoðuð samlegðaráhrif við skólabókasöfn og metið hvort núverandi fyrirkomulag, fjöldi og staðsetning útibúa þjóni þörfum íbúa með hagkvæmum hætti. „Kannaðir verði möguleikar á breyttu skipulagi, sameiningu rekstrareininga, aukinni samnýtingu húsnæðis eða öðrum breytingum sem geti leitt til aukinnar hagkvæmni án þess að skerða aðgengi íbúa að mikilvægri bókasafnsþjónustu,“ segir í tillögunni.
Áhersla á hagræðingu
Mikil áhersla er á hagræðingaraðgerðir hjá meirihlutanum og er nú verið að velta hverjum steini. Rúnar Freyr Gíslason, formaður Menningarráðs, deildi í vikunni orðum Róberts Ragnarssonar borgarfulltrúa Viðreisnar sem fer fyrir hagræðingaraðgerðunum en hann sagði: „Hagræðingarvinnan sem ég leiði fyrir hönd borgarstjórnar snýst um að borgin geti haldið við eignum sínum, og framkvæmt án þess að senda reikninginn á næstu kynslóð. Það er að skila góðu búi til borgarbúa,“ sagði Róbert.
„Að óbreyttu mun vaxtakostnaðurinn hækka svo mikið að reksturinn stendur varla undir öðru en vöxtum. Þess vegna er vaxtakostnaður að sliga borgarsjóð. Vandinn er að fyrri meirihluti tók ákvarðanir sem gerir borgarsjóð viðkvæman.“
„Látum ekki forheimskandi kapítalið fækka litum mannlífsins“
Tillagan hefur fengið hörð viðbrögð á samfélagsmiðlum. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi Vinstrisins sló þar tóninn:
„Hvert erum við komin þegar sérstaklega á að fara að skoða kostnað við hvern gest bókasafna?!?! Hvernig er hægt að reikna slíkt út?,“ spyr Sanna.
Alexandra Briem, fyrrverandi borgarfulltrúi Pírata, tók undir með Sönnu:
„Mér finnst það brjálæðislega erfitt að upplifa að fólk vilji frekar þennan hugsunarhátt en það sem við vorum að gera. Þessa sýn á þjónustu, á verkefni borgarinnar, á starfsfólk, á þjónustuna. Ég bara eiginlega trúi því ekki. Ég er eiginlega búin að vera í bara, sorgarferli, síðan í vor,“ segir Alexandra.
Lögmaðurinn Helga Vala Helgadóttir gefur útspilinu falleinkunn:
„Á þessum tímum, þegar mannfólkið rennir sér niður hlíðar forheimsku og ólæsis dettur stjórnmálafólki við völd í höfuðborginni í hug að lausnin að öflugra samfélagi sé að fækka tækifærum fólks til að leita sér fróðleiks, njóta samveru og stundar án stöðugs áreitis,“ segir Helga Vala. „Þetta fólk vill fleiri Smáralindir, hoppiskopp og Ikea fyrir börnin en færri bókasöfn. Fyrir ykkur, sem viljið stuðla að velferð, hugarró, þekkingu og læsi mæli ég eindregið með að við tökum okkur nú til og heimsækjum bókasafnið okkar einu sinni í viku næstu mánuði.“ Bætti hún svo við: „Látum ekki forheimskandi kapítalið fækka litum mannlífsins.“
Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, tekur í sama streng: „Bækur hafa í gegnum tíðina verið óþægur ljár í þúfu þeirra sem aðhyllast forheimsku. Nú ætlar fólkið sem talar “nýlensku” að láta meta kostnað við hvern gest á bókasöfnum. Já þær taka á sig frumlegar myndir bókabrennurnar.“
Fuss og svei
Uppistandarinn Stefán Ingvar Vigfússon segir tillöguna „metnaðarlausa“ og lýsa skilningsleysi á starfsemi og hlutverki bókasafna:
„Það verður horft til kostnaðar við hvern gest og kostnaðar við hvert útlán. Það er sjálfsagt létt verk fyrir menn sem telja baunir, en það gæti reynst flóknara að reikna mannlega kostnaðinn fyrir gamalmennið eða foreldrið í fæðingarorlofi eða furðufuglinn eða námsmanninn eða helgarpabbann sem sækja bókasöfn til þess finna það á eigin skinni svona eins og dagshluta að þau tilheyri samfélagi, að til séu rými sem hægt er að fara bara til þess að chilla aðeins og skoða bækur eða drekka kaffi eða eitthvað næs. Heyra í og sjá annað fólk vera til. Fá tímabundinn grið undan lamandi einamanaleika. Kannski lesa bók, hey það er auðveldara að lesa ef maður er stundum nálægt bókum,“ segir Stefán Ingvar.
Hann er nú staddur í Seoul í Suður-Kóreu þar sem fyrir utan höllina er útibókasafn þar sem hægt er að fá lánaðar bækur kóreskra höfunda á kóresku og ensku.
„Bækur eru nefnilega ágætis landkynning. Það var meira að segja einu sinni útbreidd skoðun á Íslandi að svo væri, Halldór Laxness eða hvað hann hét, Anne Carson líka og niðurskurður ríkisins í bókmenntasjóð,“ segir Stefán Ingvar. „Ég talaði við oddvita nokkra flokka í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna, ég man ekki til þess að þeir hafi talað fyrir því að setja metnaðarleysi á dagskrá en nú fáum við njóta þeirra. Fuss. Við getum betur. Svei.“