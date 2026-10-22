Ung kona leitar að smakki af bláum ópal: „Kv ein sem fæddist ekki á 19 öld og fékk aldrei að upplifa bláan opal“

Margir sem komnir eru á miðjan aldur og yfir muna eftir bláum Ópal. Í september árið 2005 tilkynnti Nói Siríus að framleiðslu hans yrði hætt. Skýringin var sögð vera að „framleiðslu mikilvægasta bragðefnisins hefði verið hætt og þrátt fyrir ítarlega eftirgrennslan og rannsóknir sælgætismeistara Nóa-Síríusar hefði ekki fundist hliðstætt efni hjá öðrum framleiðendum“.
Aðdáendur hömstruðu bláan Opal sem aldrei fyrr og sögðust starfsmenn Nóa-Síríus sjaldan hafa séð annað eins. Sá blái hefur í sér fólgna ákveða nostalgíu og eru dæmi um að pakkar hafi gengið kaupum og sölum fyrir háar fjárhæðir. Í frétt Vísis frá 2024 var fjallað um pakka sem seldist á 15.000 krónur.
Svo eru þeir sem hafa aldrei smakkað bláa ópalinn, eins og þessi stúlka sem segist fædd árið 2000 og því 26 ára, sem óskar eftir einum bita af bláa ópalnum, líklega bara til að vita hvað allt þetta snýst um. Í færslu í Facebook-hópnum Nammitips segir:
„Hæ allir! Ég er stelpa fædd árið 2000 svo ég hef aldrei smakkað eða fengið bláan opal á foreldra fædd á 19 öld! Og þau hætta ekki að tala um bláan opal við mig! nei sko þið skiljið ekki hvað mér langar að smakka bara eitt EITT smakk! Á einhver bláan opal sem týmir að láta eitt stikki frá ser… er ekki að tala um allan pakkan bara EINN BITA!! kv ein sem fæddist ekki á 19 öld og fékk aldrei að upplifa bláan opal MFA.“
Færslan vakti mikla athygli og hafa nokkrar athugasemdir verið skrifaðar við hana. Sú fyrsta er frá konu sem bendir þeirri yngri á á hvaða öld foreldrar hennar eru fæddir:
„Afsakið en við erum ekki fædd á 19. Öld .. erum ekki 150 ára sko haha við erum fædd á 20.öld en þið á 21.Öld sem fæddust eftir 2001 svo ef þú ert fædd 2000, þá ertu fædd á 20.öld eins og við gamlingjarnir. En ef einhver á bláan Opal þá get èg lofað þèr að hann er fyrir mööörgum árum útrunnin.“
„æjj meikar meira sense að þið seuð fædd á 19 öld þvi það byrjar á töluni 19,“ segir færsluskrifarinn.
Greinilegt er að það líkaði ekki öllum við bláa ópalinn: „Ég er fædd á síðustu öld (1976) og fannst blátt ópal ógeð,“ segir kona ein. „Þú ert ekki að missa af neinu, þetta var vibbi,“ segir önnur.
Meðan aðrir greinilega elskuðu bláan ópal: „Þetta var svo ógeðslega gott finn bragðið bara með því að sjá pakkan.“
„Finndu eitthvað sem inniheldur ammoníak og þefaðu af því, taktu svo bita af lakkrís og voila,“ aðstoðar einn með í athugasemd.
„Það er örugglega einhver sem á og er tilbúinn til að selja þetta. Efast um að einhver sé að fara að opna og gefa úr súper sjaldgæfa pakkanum sínum til einhverrar random manneskju, keyptu þetta bara sjálf af einhverjum.“
Tveir, kona og karl, svara og segjast eiga bláan ópal og nú er spurning hvort konunni hafi orðið að ósk sinni og fengið að smakka bláa ópalinn.