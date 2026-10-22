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Þrjú umferðarslys á Suðurlandi - Einn alvarlega slasaður

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 22. október 2026 23:31
Hellisheiði, en þar urðu tveir árekstrar í kvöld og í einum þeirra slasaðist einn alvarlega. Myndin er úr safni.

Þrjú umferðarslys urðu í umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi nú í kvöld. Í einu þeirra slasaðist einn alvarlega.

Þetta kemur fram í tilkynningu.

Lögreglan fékk tilkynningu um alvarlegt umferðarslys á Hellisheiði á tíunda tímanum í kvöld. Einn einstaklingur var fluttur alvarlega slasaður á slysadeild eftir áreksturinn. Viðbragðsaðilar frá Suðurlandi og höfuðborgarsvæðinu komu á vettvang.

Mikil hálka var á vettvangi. Skömmu síðar barst tilkynning um annað slys á Hellisheiði, en þar var um þriggja bíla árekstur að ræða, en slys voru minniháttar.

Hellisheiði er lokuð fyrir umferð meðan vinna á vettvangi stendur yfir. Ekki verða veittar frekari upplýsingar um fyrrnefnda slysið að svo stöddu.

Einnig var tilkynnt um þriggja bíla árekstur við Skeiðaafleggjara á Suðurlandsvegi rétt fyrir kl. 21 í kvöld.  Meiðsli í því slysi voru minni háttar.

Hálka eða hálkublettir eru á vegum víða á Suðurlandi og eru vegfarendur hvattir til að sýna ýtrustu varúð.

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