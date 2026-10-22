Þrjú umferðarslys á Suðurlandi - Einn alvarlega slasaður

Þrjú umferðarslys urðu í umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi nú í kvöld. Í einu þeirra slasaðist einn alvarlega.
Þetta kemur fram í tilkynningu.
Lögreglan fékk tilkynningu um alvarlegt umferðarslys á Hellisheiði á tíunda tímanum í kvöld. Einn einstaklingur var fluttur alvarlega slasaður á slysadeild eftir áreksturinn. Viðbragðsaðilar frá Suðurlandi og höfuðborgarsvæðinu komu á vettvang.
Mikil hálka var á vettvangi. Skömmu síðar barst tilkynning um annað slys á Hellisheiði, en þar var um þriggja bíla árekstur að ræða, en slys voru minniháttar.
Hellisheiði er lokuð fyrir umferð meðan vinna á vettvangi stendur yfir. Ekki verða veittar frekari upplýsingar um fyrrnefnda slysið að svo stöddu.
Einnig var tilkynnt um þriggja bíla árekstur við Skeiðaafleggjara á Suðurlandsvegi rétt fyrir kl. 21 í kvöld. Meiðsli í því slysi voru minni háttar.
Hálka eða hálkublettir eru á vegum víða á Suðurlandi og eru vegfarendur hvattir til að sýna ýtrustu varúð.