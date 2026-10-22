Refsing stjúpföður milduð verulega - Missti stjórn á sér því stúlkan var að hitta aðra stúlku

Maður, sem dæmdur hefur verið fyrir brot í nánu sambandi gegn stjúpdóttur sinni, þarf aðeins að sæta sex mánaða skilorðsbundnu fangelsi eftir að Landsréttur mildaði refsinguna verulega og sýknaði af hluta ákæruliða, en áður hafði manninum verið gert að sæta 10 mánaða óskilorðsbundnu fangelsi fyrir brotin.
Vinskapur sem varð náinn
Um er að ræða fjölskyldu frá Rúmeníu. Ákærði og móðir stúlkunnar fluttu til Íslands árið 2021 og stúlkan flutti til þeirra ári síðar. Heimilið var fjölmennt en þar voru líka móðir ákærða, bróðir hans og kærasta hans og svo eignaðist stúlkan hálfbróður árið 2023.
Fram kemur í dómi að stúlkan eigi að baki áfallasögu. Hún hefur glímt við kvíða og depurð, sjálfsskaðandi hegðun og sjálfsvígshugsanir. Mál hennar kom fyrst til kasta barnaverndar á Íslandi í lok árs 2022. Þá fékk hún sálfræðiaðstoð og var málinu lokað um mitt ár 2023 þegar líðan hennar virtist hafa batnað.
Síðar á því ári eignaðist stúlkan vinkonu og vinskapurinn varð náinn. Hvorki móðir stúlkunnar né stjúpfaðir voru sátt við vinskapinn. Bæði töldu vinkonuna hafa slæm áhrif á stúlkuna og vildu ekki að hún ætti í samkynhneigðu ástarsambandi. Stjúpfaðir sagði stúlkunni að ef hún elskaði aðra stúlku væri hún tilgangslaus og móðirin lýsti því í málinu að hún hefði almennt ekkert á móti samkynhneigðum en hún vildi þó annað líf fyrir dóttur sína, eiginmann og börn.
Þorði ekki aftur heim
Stúlkan sakaði stjúpföður um andlegt ofbeldi sem hafi stigmagnast með hverjum þeim mistökum sem hún gerði. Hann hafi talað niður til hennar, öskrað og ógnað henni með hnefa á lofti. Hafi hann hótað henni lífláti og eins hótað að senda hana aftur til ofbeldisfulls blóðföður síns í Rúmeníu.
Haustið 2024 hafi stúlkan komið of seint heim úr skólanum og kom þá í ljós að hún átti enn í samskiptum við vinkonuna þrátt fyrir að stjúpfaðir hennar og móðir hefðu bannað það. Stúlkan sagði að stjúpfaðir hennar hefði þá rifið í hár hennar og hrækt framan í hana. Þegar hún ætlaði að þrífa á sér andlitið hafi hann svo slegið hana í bakið. Stúlkan fór í framhaldinu á neyðarheimili og óskaði barnavernd eftir lögreglurannsókn en stúlkan sagðist þá ekki þora að snúa aftur heim við óbreyttar aðstæður og þegar slíkt kom til tals grét hún og hótaði að svipta sig lífi.
Uppeldishlutverk og mörk
Stjúpfaðirinn lýsti atvikum með öðrum hætti. Allt hafi verið í góðu lagi á heimilinu þar sem stúlkan kynntist áðurnefndri vinkonu, sem hafi verið slæmur félagsskapur. Hann gekkst við því að hafa misst stjórn á sér þegar hann komst að því að stúlkan væri að hitta vinkonuna á laun. Hann hafi tekið í handlegg hennar og hrækt á hana. Hann hafi þó ekki slegið hana í bakið heldur gripið í handlegg hennar inni á baðherbergi til að koma í veg fyrir að hún skaðaði sjálfa sig. Hann sagðist sjá eftir því að hafa misst stjórn á sér með þessum hætti en tók fram að hann hafi verið að setja mörk, sinna uppeldishlutverki og verja stúlkuna gegn slæmum félagsskap.
Móðirin kannaðist ekki við líkamlegt ofbeldi. Stúlkan væri komin í slæman félagsskap og hefðu móðir og stjúpfaðir verið að reyna að halda henni réttu megin við strikið. Enginn á heimilinu kannaðist við líkamlegt ofbeldi en vissulega hefði stjúpfaðir hækkað róm sinn, skammað stúlkuna og stundum verið orðljótur. Kærasta bróður stjúpföðurins kannaðist þó við að hann væri erfiður í skapinu og sagðist reyna að forðast hann.
Héraðsdómur taldi frásögn stúlkunnar trúverðuga og sakfelldi stjúpföðurinn samkvæmt ákæru og dæmdi í 10 mánaða óskilorðsbundið fangelsi.
Gróf undan trúverðugleika
Landsréttur taldi einnig framburð stúlkunnar trúverðugan, og þótt stjúpfaðirinn hefði neitað sök og talið háttsemi hans hefðbundna í ljósi uppeldishlutverks og þess slæma félagsskapar sem stúlkan var í, þyrfti að meta trúverðugleika hans í ljósi þess hvernig hann dró úr lýsingu á eigin háttsemi eftir því sem málinu vatt fram.
Hjá lögreglu gekkst hann við því að hafa hrækt á stúlkuna en fyrir dómi sagðist hann hafa hrækt í áttina að henni. Hjá lögreglu sagðist hann hafa verið með ógnandi rödd við stúlkuna, farið alveg upp að henni og mögulega verið „aggresifur í röddinni“. Fyrir dómi sagðist hann þó aðeins hafa hækkað róminn. Hjá lögreglu sagðist hann hafa skoðað síma stúlkunnar 7-8 sinnum en fyrir dómi voru skiptin aðeins eitt eða tvö.
Taldi Landsréttur sannað að stjúpfaðirinn hefði niðurlægt stúlkuna, öskrað á hana, hótað að lemja hana, skemmt síma hennar, hrækt á hana, slegið hana í bakið, gripið í upphandlegg hennar, togað í hár hennar og ítrekað ógnað henni með hnefann á lofti. Hins vegar taldi Landsréttur rétt að sýkna stjúpföðurinn hvað varðaði líflátshótanir og hótanir um ofbeldi. Refsingin var því milduð úr 10 mánaða óskilorðsbundnu fangelsi niður í sex mánaða skilorðsbundið fangelsi. Hins vegar hækkaði Landsréttur miskabætur stúlkunnar. Héraðsdómur hafði dæmt henni 1,25 milljónir en Landsréttur hækkað bæturnar í 1,5 milljónir.
Fyrir Landsrétti lýsti stjúpfaðir því að stúlkan væri komin á betri stað í dag. Hún sé aftur komin inn á heimilið, eigi kærasta sem gisti oft hjá þeim og væru þau góð saman. Ekki sé lengur spenna á heimilinu.