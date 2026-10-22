Ómar hafði aldrei þessu vant betur gegn úrskurðarnefnd lögmanna

Landsréttur hefur snúið við dómi Héraðsdóms Reykjavíkur og fallist á kröfu Ómars Valdimarssonar lögmanns um að úrskurður úrskurðarnefndar lögmanna, þar sem hann var áminntur fyrir meðal annars tölvupóstsendingu til dómara, skuli fellldur úr gildi. Ómar hefur löngum eldað grátt silfur við nefndina sem hefur ítrekað áminnt hann en Ómar hefur gagnrýnt nefndina harðlega.
Ómar sendi dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur töluvpóst þar sem hann spurði hvaða starfsmann lögmannsstofu sinnar hann ætti að reka en Ómar var ósáttur við upphæð málsvarnarlauna sinna, samkvæmt dómi sem umræddur dómari kvað upp í svokölluðu Bankastrætis-Club máli en það snerist um hópárás á samnefndum skemmtistað og var nokkuð umfangsmikið. Fyrir þennan tölvupóst fékk Ómar áminningu frá úrskurðarnefnd lögmanna. Hann var um leið áminntur fyrir annan tölvupóst til annars dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur, tölvupóst til annarra lögmanna í Bankastræti-club málinu og fyrir að mæta ekki í þinghald vegna kröfu um áframhaldandi gæsluvarðhald yfir skjólstæðingi sínum í málinu. Ómar höfðaði mál fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur til að fá úrskurðinum hnekkt. Allir dómarar við dóminn viku sæti og það var falið dómara við Héraðsdóm Reykjaness. Umræddur dómari féllst á að Ómar hefði átt skilið áminnningu og hafnaði kröfu hans um ógildingu úrskurðarins.
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Þetta er ekki fyrsta áminningin sem Ómar hefur fengið frá nefndinni og hefur hann deilt harðlega á hana.
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Sigur
Ómar áfrýjaði dómi héraðsdóms til Landsréttar en hann höfðaði mál á hendur íslenska ríkinu til að fá úrskurðinum hnekkt.
Ein helsta röksemd Ómars fyrir Landsrétti eins og fyrir héraðsdómi var að Héraðsdómur Reykjavíkur hafi ekki getað átt aðild að málinu eins og raunin hafi verið en það var dómstjóri dómsins sem lagði fram kvörtun við úrskurðarnefnd lögmanna gegn Ómari.
Það er niðurstaða Landsréttar að sú háttsemi, sem varð
tilefni aðfinnslna og áminninga gagnvart Ómari, varði fyrst og fremst umrædda tvo dómara. Verði því talið að Héraðsdómur Reykjavíkur hafi ekki haft beina hagsmuni af úrlausn þess hvort Ómar teldist með háttsemi sinni hafa brotið gegn lögum og
siðareglum lögmanna. Samkvæmt lögum hafi því dómurinn sem slíkur ekki getað átt aðild að málinu hjá úrskurðarnefnd lögmanna heldur aðeins hinir tilteknu dómarar.
Þar af leiðandi fellst Landsréttur á kröfu Ómars um að úrskurðurinn um áminningu á hendur honum verði ógiltur.
Hægt er að kynna sér dóma Landsréttar og Héraðsdóms Reykjavíkur hér.