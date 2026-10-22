Ókunnugur maður sagður hafa gefið börnum peninga fyrir utan skóla

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um einstakling í bifreið sem sagður var hafa gefið börnum peninga fyrir utan skóla. Lögreglumenn fóru á vettvang en bifreiðin var þá hvergi sjáanleg.
Þetta er meðal þess sem kemur fram í dagbók lögreglunnar fyrir tímabilið frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun. Alls voru 60 mál skráð hjá lögreglu á tímabilinu og gista þrír fangageymslur lögreglu eftir nóttina.
Lögreglu barst einnig tilkynning um fjögur ungmenni sem sögð voru hafa brotist inn í húsnæði. Lögreglumenn fóru á vettvang og stöðvuðu bifreið sem ungmennin voru í.
Öll voru þau undir lögaldri og hafði lögregla samband við foreldra þeirra vegna málsins.
Þá var lögregla kölluð til vegna slagsmála tveggja einstaklinga. Þegar lögreglumenn komu á vettvang voru átökin yfirstaðin og hvorugur aðilinn gerði kröfur vegna málsins.
Fjórir ökumenn voru handteknir í umdæmi lögreglunnar á tímabilinu vegna gruns um akstur undir áhrifum áfengis eða fíkniefna.
Einnig var tilkynnt um þjófnað í matvöruverslun og fór lögregla á vettvang vegna þess.