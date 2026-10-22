Nauðgaði smáhestsfola og kenndi ADHD um það

Breskur maður á fertugsaldri var handtekinn fyrir að nauðga smáhestsfola. Kenndi hann áfengisneyslu og ADHD greiningu sinni um það.
Breska blaðið The Daily Star greinir frá þessu.
Aaron Maybank, 35 ára maður, hefur verið ákærður fyrir að nauðga smáhesti í reiðskóla í bænum Sevenoaks, suðvestan við London.
Hafði starfsfólki skólans grunað að eitthvað undarlegt væri að gerast með dýrin og settu upp öryggismyndavélar. Hegðun þeirra hafði breyst mikið á þriggja mánaða tímabili. Brá þeim mjög þegar það sá myndband Maybank að misnota einn hestinn.
Var samstundis hringt á lögreglu sem handtók hann. Gerð var vettvangsrannsókn í hesthúsinu og fannst sæði á einum hestinum. Eftir lífsýnisrannsókn kom í ljós að það tilheyrði Maybank, sem býr í Snodland austan við Sevenoaks.
Játaði brot sín
Maybank mætti fyrir dómara þann 13. október síðastliðinn og játaði brot sín. Það er þetta atvik sem náðist á myndband þann 5. júlí en hann sagðist einnig hafa „heimsótt hesthúsin“ alla vega þrisvar áður.
Andrew Main, verjandi Maybank, sagði að hann ætti sér málsbætur. Maybank hefði nýlega misst ástvini og farið út af sporinu.
„Hann byrjaði að drekka og reykja kannabis og hann er með ADHD þannig að hann er hvatvís. Hann segist ekki vita af hverju hann gerði það sem hann gerði,“ sagði Main fyrir dómi.
Þinghaldinu hefur verið frestað en dómur verður kveðinn upp í málinu í janúar næstkomandi.