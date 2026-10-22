Lýsir aðdragandanum áður en Trump missti stjórn á skapinu

„Hvað er að þér? Ertu lasinn maður? Ég held í alvörunni að það sé eitthvað að þér,“ sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti við Andrew Feinberg, blaðamann Independent, á blaðamannafundi í Hvíta húsinu á þriðjudag. Í ítarlegri grein á vef Independent lýsir Feinberg aðdragandanum að því að forsetinn missti stjórn á skapi sínu gagnvart honum og hvað hann var að reyna að spyrja hann að.
Feinberg er hluti af blaðamannateyminu sem fær aðgang að Hvíta húsinu, í forgangi eru stóru sjónvarpsstöðvarnar og dagblöðin, má nefna að nokkrum sinnum hefur blaðamönnum úr því teymi verið meinaður aðgangur tímabundið vegna fréttaflutnings af ríkisstjórninni. Feinberg er í hinu teyminu sem eru blaðamenn frá minni fjölmiðlum sem skiptast á. Í þetta skiptið var Feinberg með lista af spurningum sem hann bjó til með sinni ritstjórn.
Á blaðamannafundinum átti að ræða nýja áætlun sem felur í sér að fólk getur haft samband við ríkið til að segja frá einhverju sem það finnst vera svindl. Þeir sem afhjúpa svindl geta fengið allt að 30 þúsund Bandaríkjadali, eða um 3,7 milljónir króna, í verðlaun. Blaðamannafundurinn byrjaði á því að Trump og J.D. Vance varaforseti verðlaunuðu Nick Shirley, áhrifavald á YouTube, sem fletti ofan af svindli á vegum sómalskra innflytjenda í Minnesota. Sagði forsetinn að loksins væri komið á kerfið sem verðlaunaði fólki fyrir að tilkynna um svindl með opinbera fjármuni.
Feinberg benti á að það væru nú þegar til lög í Bandaríkjunum sem gerðu nákvæmlega þetta, þau höfðu verið sett á árið 1883 og gera fólki kleift að fá mun meiri pening en í þessu nýja kerfi. Trump svaraði með því að segja: „Þetta er mikið af peningum.“
Vance, sem hafði áður átt í orðaskiptum við Feinberg, var fljótur að grípa inn og sagði spurninguna óheiðarlega. Trump spurði þá hver hann væri.
„Ég hef oft verið í kringum hann, í Hvíta húsinu, í forsetaflugvélinni og á fleiri stöðum, margoft á síðustu tíu árum. Við höfum meira að segja talað saman í símann nokkrum sinnum,“ segir Feinberg sem svaraði hver hann væri.
Blaðamannafundurinn hélt áfram og hann var með fleiri spurningar. Taldi hann víst að Trump væri að benda á sig en líklega hafi Trump verið að benda á fréttamann AFP sem stóð fyrir aftan hann. „Eins og ég sá það þá var hann að benda beint á mig, þannig að ég fór að tala. Hann var ekki hrifinn af því.“
Þá sagði Trump: „Ég veit ekkert hver í fjandanum þú ert en þú þarft að passa þig.“
Nokkrum mínútum síðar missti hann svo stjórn á skapi sínu.
Stuttu eftir blaðamannafundinn birti Hvíta húsið færslu á X þar sem Feinberg er lýst með óviðeigandi orðalagi:
.@POTUS absolutely roasts Mongoloid Moron @AndrewFeinberg for his disgraceful behavior: "What's wrong with you? Are you a sick person? I actually think there's something wrong with you." https://t.co/DyMDGdmBSc
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 20, 2026
J.D. Vance varaforseti tók í svipaðan streng:
President Donald J. Trump eviscerates imbecile “journalist” Andrew Feinberg for misbehaving in the Oval Office: "What's wrong with you? Are you a sick person? I actually think there's something wrong with you." https://t.co/NjowIx8x14
— Vice President JD Vance (@VP) October 20, 2026
Feinberg ætlar ekki að hætta eða kvarta. „Svo það sé sagt þá er ég nýbúinn í læknisskoðun og ég er við hestaheilsu. Ég var að vinna vinnuna mína og ég held því áfram á morgun.“