Lögmaður Margrétar Löf varpar ljósi á líf hennar á Hólmsheiði

Lögmaðurinn Sigurður G. Guðjónsson segir fangelsið á Hólmsheiði vera mannfjandsamlega byggingu og er hann ekki bjartsýnn á að nýtt öryggisfangelsi sem á að rísa í Árborg verði skárra, enda verði það, eins og Hólmsheiði, hannað, teiknað og byggt sem fangelsi.
Þetta kemur fram í Facebook-færslu Sigurðar, sem er verjandi Margrétar Höllu Hansdóttur Löf, sem hefur verið dæmd í 16 ára fangelsi fyrir að bana föður sínum og fyrir stórfelld brot í nánu sambandi gagnvart móður sinni.
„30 milljarða fangelsi.
Ríkið er að fara að byggja þrjátíu milljarða öryggisfangelsi í Árborg. Komist það upp úr holunni sem gerð var í fyrradag á næstu sjö árum má ætla að það hafi kostað fjörutíu milljarða eða jafnvel meira.
Verði þetta fangelsi að raunveruleika yrði það annað mannvirkið sem hannað, teiknað og byggt er sem fangelsi. Hitt fangelsið er að Hólmsheiði.“
Sigurður segir að Hólmsheiði hafi verið ætlað að vera gæsluvarðhaldsfangelsi en það var þó ekki hannað með það fyrir augunum að í sumum tilvikum þarf fólk að sæta löngu gæsluvarðhaldi. Margrét Löf hafi setið í gæsluvarðhaldi í eitt og hálft ár.
„Hólmsheiðar fangelsið átti að vera gæsluvarðhaldsfangelsi. Það er þó ekki hannað með það fyrir augum að gæsluvarðhaldsfangar geta setið mjög lengi inni. Þannig hefur umbjóðandi minn, Margrét Halla, setið í gæsluvarðhaldi að Hólmsheiði frá 11. apríl 2025 og ég þekki ágætlega líðan hennar. Hjá Margréti, líkt og öðrum föngum sem á Hólmsheiði dvelja, eru dagarnir lengi að líða, enda fátt í boði, útivist takmörkuð, aðstaða til líkamsræktar bágborin og vinna lítil og ekki uppbyggileg, nema þegar planta má örfáum sumarblómum.“
Tómar umbúðir
Fangarnir á Hólmsheiði eyði mestum sínum tíma í að stara á hvíta veggi ganga og annarra rýma eða horfa á sjónvarpið. Umhverfið sé ekki til þess fallið að bæta andlega heilsu og jafnvel þó að sálfræðingum og geðheilsuteymi sé til að dreifa dugi það ekki til að sinna föngum með fullnægjandi hætti. Fangelsið sé flott að utan en að innan sé staðan önnur.
„Hólmsheiðarfangelsið lítur vel út í lofti og að utan frá séð. Það er hins vegar lekt eins og þorri bygginga með flöt þök og mannfjandsamleg bygging.“
Telur Sigurður að það færi betur að eyða minna í útlit fangelsisins og verja meiru í sjálft innihaldið, umhverfið þar sem fangarnir haldast við. Hann telur stefna í sama ófögnuðinn í fyrirhugaða fangelsinu í Árborg, af myndum megi ráða að þar standi til að leggja áherslu á útlit frekar en raunverulegan aðbúnað.
Sigurður gerir eins athugasemd við stöðu gæsluvarðhaldsfanga almennt. Fangelsismálastjóri lýsi ýmsum úrræðum sem föngum standi til boða en það virðist þó eiga við fanga í afplánun en ekki gæsluvarðhaldsfanga, að minnsta kosti ef marka megi viðbrögð við óskum Margrétar Löf um að fá að fara að Sogni.
„Fullyrða má að betra sé að eyða minna fé í umbúðir en meira fé í innihald þegar kemur að fangelsum og refsingum.
Engin betrun felst í því að vista fanga til lengdar að Hólmsheiði og af myndum af 30 milljarða fangelsinu að dæma virðist þar mikið hugað að útliti.
Það var líka uppörvandi að heyra nýjan fangelsismálastjóra tala um öll þau úrræði sem föngum standa til boða. Þau virðast þó ekki standa gæsluvarðhaldsföngum til boða, í það minnsta hefur ekki verið svarað erindi Margrétar Höllu um að fara að Sogni til að njóta örlítið meira frelsis.“
Langur aðdragandi
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra, ásamt Rögnu Bjarnadóttur fangelsismálastjóra og Braga Bjarnasyni bæjarstjóra Árborgar, tók fyrstu skóflustungurnar að nýju öryggisfangelsi, Stóra-Hrauni, á þriðjudaginn. Fangelsið mun rísa í næsta nágrenni við Litla-Hraun sem verður áfram rekið á meðan á byggingu nýja fangelsisins stendur. Stóra-Hraun verður fyrsta fangelsið á Íslandi sem er hannað og reist sem öryggisfangelsi, en í tilefni skóflustungunnar minnti ráðherra á að Litla-Hraun var upphaflega hugsað sem sjúkrahús.
Framkvæmdasýslan – Ríkiseignir (FSRE) auglýsti í október eftir umsóknum fyrirtækja eða teyma fyrirtækja um þátttöku í forvali um hönnun og byggingu fyrsta áfanga Stóra-Hrauns. Skilafrestur tilboða er til hádegis 4. nóvember nk.
Stóra-Hraun hefur lengi verið á teikniborðinu. Guðrún Hafsteinsdóttir, þáverandi dómsmálaráðherra, kynnti á blaðamannafundi haustið 2023 að endurbætur á Litla-Hrauni svöruðu ekki kostnaði og því yrði ráðist í byggingu á nýju fangelsi, en undirbúningsvinna hafði þá þegar átt sér stað í ráðherratíð forvera hennar, Jóns Gunnarssonar.
Guðrún fagnaði skóflustungunni í gær og þakkaði Þorbjörgu Sigríði fyrir að hafa keyrt verkefnið áfram. Til stendur að skipta byggingu fangelsisins í tvo áfanga og er ráðgert að þeim fyrsta verði lokið árið 2031 en þá verður hægt að reka nýtt fangelsi fyrir 56 fanga þannig að öll aðstaða til vinnu og endurhæfingar verði þegar til staðar. Eftirfarandi verður reist í fyrsta áfanga: Almenn fangadeild fyrir 56 fanga, skólabygging, vinnustofa, vöruhús, hliðbygging, gesta- og starfsmannaaðstaða og bílastæði. Seinni áfanginn felur í sér eftirfarandi: Öryggisdeild fyrir 16 fanga, fyrirmyndardeild fyrir 56 fanga, viðbótarvinnustofur, starfsmannahús og sérbílastæði fyrir starfsfólk.