Kári segir óttastjórnun í gangi á vinnustaðnum: „Fólk er að leita sér að annarri vinnu“

„Uppsagnarhrinunni er ekki lokið,“ segir Kári Sigurðsson, formaður Sameykis, í viðtali í Bítinu á Bylgjunni í morgun þar sem hann ræddi um uppsagnir starfsfólks hjá Reykjavíkurborg, segir hann það skjóta skökku við að verið sé að segja upp starfsfólki en á sama tíma auka aðkeypta þjónustu án þess að rætt sé um gæðin og sparnað við slíkar aðgerðir.
Róbert Ragnarsson borgarfulltrúi Viðreisnar, sem fer fyrir stýrihópi um hagræðingu hjá borginni, sagði í Bítinu í gær að markmiðið væri að minnka kerfið og mikilvægt væri að lækka launakostnað. Þegar nýr meirihluti tók við voru um 730 millistjórnendur hjá borginni, búið sé að ná fram sparnaði þar auk þess sem það eru fleiri tækifæri til að fækka starfsfólki.
Kári hefur áhyggjur af því. „Auðvitað skapar það ótta hjá starfsfólki Reykjavíkurborgar. Þið getið rétt ímyndað ykkur það að vinnustaðurinn Reykjavíkurborg, sem borgun hefur lagt upp með að sé einn og sami vinnustaðurinn, hann er allur undir,“ segir Kári. „Þetta hefur skapað gríðarlegan óróa í öllu kerfinu.“
Lilja Katrín benti á að fólk geti lagt meira á sig ef það veit ekki hvort það haldi vinnunni. Því svaraði Kári: „Ég veit ekki hversu gott það er að vinna lengi undir óttastjórnun. Þetta er upplifun starfsfólks, félagsfólks míns, sem er að koma til okkar með raunverulegar áhyggjur. Fólk er að leita sér að annarri vinnu. Ef umhverfið væri öðruvísi heldur en það er í dag, við erum að glíma við hátt atvinnuleysi, þá væri gott og hæfileikaríkt starfsfólk farið annað, það er alveg klárt mál.“