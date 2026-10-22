Jasmina birtir skjáskot af svívirðingum sem hún hefur fengið yfir sig - Viðbrögð Elliða vekja athygli

Jasmina Vajzovic, fyrrverandi varabæjarfulltrúi í Reykjanesbæ, hefur birt skjáskot af fjölmörgum ummælum sem henni hafa borist á Facebook eftir að hún gagnrýndi Elliða Vignisson, bæjarstjóra Ölfuss, vegna ummæla hans um múslima og innflytjendamál.
Ummælin eru sum hver nokkuð óvægin. Meðal annars er lagt til að íslam verði bannað á Íslandi og að innflytjendur verði að vera kristinnar trúar. Aðrir gera lítið úr Jasminu, saka hana um að sækjast eftir athygli og beina að henni persónulegum athugasemdum.
„Þetta er lítið brot af ummælunum sem ég hef fengið í dag. Bara undir færslu á minni eigin Facebook-síðu. Ekki í athugasemdakerfum fjölmiðla eða hjá öðru fólki,“ skrifar Jasmina í færslu í gærkvöldi.
Segir fólk óttast afleiðingarnar
Jasmina segir viðbrögðin sýna hvers vegna margir úr minnihlutahópum treysti sér ekki til að taka þátt í opinberri umræðu.
„Svo spyrja sumir af hverju innflytjendur, flóttafólk, fólk með dökkan húðlit, múslimar eða hinsegin fólk tjái sig ekki gegn óréttlæti. Hér er ein ástæðan. Fólk sér hvað það getur kostað að taka til máls.“
Sjá einnig: Elliði svarar Jasminu:„Ég veit ekki til þess að þú hafir valdið neinum skaða“
Hún telur að orðræða fólks í valdastöðum geti haft áhrif á það hvernig aðrir leyfa sér að tala um minnihlutahópa.
„Þegar fólk í valdastöðum normalíserar skaðlega orðræðu finnst öðrum þeir hafa leyfi til að ganga enn lengra.“
Jasmina segist þó ekki ætla að láta ummælin hafa áhrif á vilja sinn til að taka þátt í samfélagsumræðunni.
„Ég ætla ekki að þegja. Ef þessi viðbrögð gætu þaggað niður í mér væri ég löngu hætt. En ég skil vel þau sem treysta sér ekki til að standa í þessu.“
Hún svarar jafnframt þeim sem hafa sakað hana um að vilja komast í sviðsljósið.
„Og þið sem haldið að þetta snúist um „fimm mínútna frægð“: Skoðið þennan viðbjóð og spyrjið ykkur hvort þið mynduð vilja fá hann yfir ykkur fyrir það eitt að segja ykkar skoðun og vera „fræg“.“
Elliði stígur inn í umræðuna
Athygli vekur að Elliði Vignisson, sem gagnrýni Jasminu beindist upphaflega að, er meðal þeirra sem hafa brugðist við færslunni.
„Já, þetta er ekki til eftirbreytni. Þekki þetta vel. Hvet þig til að vera áfram trú skoðunum þínum og fylgja þeim vel eftir, líka þegar öðrum þykja þær óþægilegar. Gangi þér vel,“ skrifar Elliði.
Jasmina þakkar honum fyrir og tekur fram að hún hafi áður fjallað um óvægin ummæli sem stjórnmálamenn verði fyrir. „Ég samþykki það ekki, skiptir ekki máli hver á í hlut,“ segir hún.
Elliði svarar henni aftur:
„Það er nefnilega hægt að bera virðingu fyrir fólki sem maður er ósammála. Það gerir þú vel.“
Jasmina tekur undir það og segir virðingu vera mikilvægt gildi sem allir eigi að standa vörð um.
Samskipti þeirra vekja athygli í ljósi þess að þau hafa undanfarna daga tekist á um innflytjendamál og orðræðu um múslima.
Sagði Jasminu góða viðbót við samfélagið
Eins og DV hefur fjallað um gagnrýndi Jasmina ummæli Elliða og spurði meðal annars hvaða skaða hún sjálf, börn hennar eða fjölskylda hefðu valdið íslensku samfélagi.
Elliði svaraði henni í pistli á vef sínum þar sem hann sagðist ekki vita til þess að hún hefði valdið nokkrum skaða. Þvert á móti teldi hann hana góða viðbót við íslenskt samfélag.
Hann ítrekaði þó áhyggjur sínar af innflytjendastefnunni og kallaði eftir hertum reglum um komu fólks frá tilteknum svæðum.
Harðorð viðbrögð
Fjölmargir hafa lýst yfir stuðningi við Jasminu í athugasemdum við nýjustu færslu hennar.
Þór Saari, fyrrverandi þingmaður, hrósar henni fyrir hugrekkið og segir allt of marga Íslendinga sýna af sér kynþáttafordóma.
Þá tekur ein fram að ummælin undirstriki ábyrgð þeirra sem gegna valdastöðum.
„Þegar sá/sú sem tekur sér skilgreiningarvaldið í hönd og elur á sundrung og ótta er manneskja með völd í samfélaginu, þá býr það til farveg fyrir lítilmennin til að skríða undan steinunum með alla sína fordóma og hatur.“