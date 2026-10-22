Inga Sæland sendir skýr skilaboð: „Það mun ekki frestast og nei, ég mun alls ekki hætta við þetta“

Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, lætur neikvæðar umsagnir skólasamfélagsins um innleiðingu nýs einkunnakvarða í grunnskólum ekkert á sig fá. Til stendur að nemendur í 10. bekk fái lokaeinkunnir í tölustöfum næsta vor.
Borið hefur á gagnrýni vegna þessa sem snýr til dæmis að því að hinu nýja kerfi fylgi ekki nægilega skýrar leiðbeiningar. Þá er gagnrýnt að innleiðingartími fyrir kennara sé ekki nægur og breytingarnar séu ekki þess fallnar að stuðla að markmiðum um samræmi, aukið jafnræði milli nemenda og skýrleika einkunna.
Rætt er við Ingu í Morgunblaðinu í dag þar sem fram kemur að hún ætli ekki að fresta innleiðingu nýja einkunnakvarðans eða falla frá áformum sínum.
„Það mun ekki frestast og nei, ég mun alls ekki hætta við þetta. Þetta er bara byrjunin, fyrsta skrefið er 10. bekkur. Næsta skref er 4. og 7. bekkur vorið 2028,“ segir hún og er á því að gagnrýnin miðist við hálfklárað verk. Kveðst hún gera ráð fyrir að umsagnirnar verði jákvæðari í vor þegar reglugerðin verður gefin út.
„Það er nú þannig að oft er talað um hinn háværa minnihluta, það er oft talað um hann. Kannski er hann þarna í þessu tilviki,“ segir hún en nánar er rætt við Ingu í Morgunblaðinu í dag.