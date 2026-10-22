Hjólar í eina helstu íþróttastjörnu heims - „Algjörlega til skammar“

Donald Trump forseti Bandaríkjanna ræðst harkalega að einum besta körfuboltamanni allra tíma, LeBron James, í nýrri færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social. Segir forsetinn James hafa sýnt af sér skammarlega hegðun, vanvirðingu og gert lítið úr öllum þeim bandarísku hermönnum sem hafa fallið í stríðsátökum. Segir hann James hafa gert þetta með því að standa ekki kyrr á meðan þjóðsöngur Bandaríkjanna var leikinn fyrir upphafsleik nýs tímabils, hjá liði hans, í NBA-deildinni.
LeBron James er almennt talinn vera meðal bestu körfuboltamanna allra tíma og þótt hann verði 42 ára í desember er hann enn að spila í NBA-deildinni. James er án efa einn þekktasti íþróttamaður ekki bara Bandaríkjanna heldur alls heimsins. Á 23 ára ferli í NBA-deildinni hefur hann meðal annars unnið fjóra meistaratitla, fjórum sinnum verði kjörinn besti leikmaður deildarinnar, fjórum sinnum besti leikmaður lokaúrslitanna og tekið þátt í stjörnuleik deildarinnar í 22 skipti. Þar að auki hefur hann unnið þrenn gullverðlaun og ein bronsverðlaun á Ólympíuleikunum, með bandaríska landsliðinu.
James yfirgaf Los Angeles Lakers í sumar og gekk til liðs við Philadelphia 76ers. Nýtt tímabil hófst í NBA-deildinni fyrr í vikunni og fyrsti leikur 76ers fór fram á útivelli gegn ríkjandi meisturum New York Knicks, á þriðjudag.
Á iði
Í myndbandi sem Trump forseti deilir með færslu sinni má sjá James allan á iði á meðan þjóðsöngur Bandaríkjanna er leikinn fyrir leikinn, eins og hefð er fyrir á hvers kyns íþróttaviðburðum vestanhafs.
Í myndbandinu má sjá liðsfélaga James standa svo til kyrra og beina í baki á meðan hann sveiflar höndum og baki eins og hann sé að æfa golfsveiflu. Því næst má sjá James hreyfa handleggina á sama hátt og körfuboltamenn gera þegar þeir skjóta á körfuna.
Um hátterni James skrifar Trump:
„Á meðan hann hlustar á þjóðsönginn okkar þá vanvirðir LeBron James landið okkar. Ég hef sagt það allt frá byrjun að hann sé einskis nýtur og algjörlega til skammar. LeBron James ætti að biðja afsökunar alla þá miklu bandarísku stríðsmenn og hetjur sem hafa dáið fyrir bandaríska fánann og allt það sem landið okkar stendur fyrir.“
Þessi orð forsetans í garð James litast einnig án efa af því að körfuboltastjarnan hefur ekki farið leynt með að hann hefur ekki miklar mætur á forsetanum. Það hefur Trump ekki verið sáttur við og látið James heyra það. Til að mynda hefur James alltaf stutt andstæðing Trump í öllum þremur forsetakosningunum sem sá síðarnefndi hefur boðið sig fram í.
Þegar þessi orð eru rituð hefur LeBron James ekki tjáð sig um færslu forsetans en næsti leikur 76ers hefst klukkan 23 í kvöld áð íslenskum tíma. Hvort hann mun biðjast afsökunar á því að hafa ekki staðið kyrr á meðan þjóðsöngur Bandaríkjanna var leikinn á því eftir að skýrast.