Helga Ingibjörg opnar sig um lífið eftir krabbamein og líkamann sem hún þekkir ekki lengur: „Stolt og gríðarlega þakklát en á sama tíma pirruð”

Þann 24. október verða komin fjögur ár síðan Helga Ingibjörg Guðjónsdóttir, þá 34 ára, greindist með þríjákvætt hormónabrjóstakrabbamein. Helga segist alla ævi hafa verið íkamlega hraust, getað stundað hvaða hreyfingu sem er, leyft sér að borða hvað sem er og aldrei fundið sér meins.
„Alltaf getað hreyft mig eins og ég vil og get og líkaminn hoppað til baka eftir margar og mismunandi áreynslur. Og ég mun aldrei fara ofan af þeirri staðreynd að ég hefði ekki komist jafn vel í gegn um greininguna og allt sem henni fylgdi ef ég hefði ekki verið í svona góðu líkamlegu formi. Staðreynd!“
Helga tjáir sig um reynslu sína og líkamann sem hún þekkir varla lengur í færslu í tilefni af bleika deginum sem var í gær, 21. október. Vitnar hún til pistils Hildar Eir Bolladóttur sóknarprests í Akureyrarkirkju sem hún flutti í bleikri messu í byrjun október. Í pistlinum talaði Hildur Eir, sem einnig fékk krabbamein, um staðreynd sem lítið er talað um en það er lífið eftir sigur á krabbameini og hvernig mjög margir upplifa að vera gestur í eigin líkama.
„Ég hef sjaldan tengt jafn mikið við einhvern pistil á ævinni,“ segir Helga.
Tilfinningar um vanþakklæti og þakklæti togast á
Helga segir það skrýtna tilfinningu að upplifa ákveðið vanþakklæti í gegn um allt það gríðarlega þakklæti að hafa sigrast á krabbameini.
„Ég skammast mín hálfpartinn fyrir að vera að kvarta yfir því að upplifa líkamlega „kvilla“ þegar ég er á sama tíma endalaust þakklát fyrir að vera á lífi. Það eru nefnilega ekki öll svo heppin að sigrast á þeim sjúkdómum sem fólk greinist með. En ég veit að margt fólk í svipaðri stöðu og ég eru að upplifa svipaðar ef ekki sömu tilfinningar og þess vegna fannst mér ég þurfa að koma þessu frá mér.“
Komin á breytingaskeiðið 38 ára vegna lyfjameðferðar
Helga fór í meðferð og brjóstnám og var eftir það sett á andhormónalyfjameðferð í apríl 2023 sem hún þarf að vera á næstu 8-10 árin.
„Á hverjum degi tek ég eina töflu sem dregur úr allri hormónastarfssemi í líkamanum og einu sinni í mánuði sprauta ég mig með hylki sem einnig dregur einnig úr hormónastarfsemi,“ segir Helga. En lyfin hafa þá verkun að breytingaskeið á sér stað í líkamanum. Helga er því aðeins 38 ára komin á breytingaskeiðið og segist ekki hafa fengið„pre” breytingaskeið sem flestar konur fara á og undirbýr líkamann, alls ekki, áður en ég vissi af, óupplýst og undirbúin klessti breytingaskeiðið á mig eins og 10 tonna trukkur.“
Afleiðingarnar eru þær eins og Helga lýsir að hún á oft erfitt með að stíga upp úr sófanum „af því líkaminn minn þarf nokkrar sekúndur til að ákveða sig hvenær hann ætli að rétta alveg úr sér og ekki haltra á þann stað sem ég ætla. Ég á miklu erfiðara með að jafna mig eftir erfiðari æfingar en áður og suma daga hreinlega get ég ekki farið á æfingu eða hreyft mig meir en daglegar athafnir og vinna krefjast. Svefninn er mjög misjafn og flestar nætur vakna ég alltaf eitthvað, annaðhvort í svitakasti eða bara andvaka. Óútskýrð depurð lætur á sér kræla við og við. Þyngdaraukning sama hvað maður gerir… Ég gæti talið upp mjög marga fleiri líkamlega kvilla en það væri efni í ritgerð.“
Segir Helga erfitt að heyra ráðleggingar frá fólki sem blessunarlega hefur ekki staðið í sömu sporum og hún, þjálfurum, þjálfurum sem sérhæfa sig í breytingaskeiði: „borðaðu minna, borðaðu meira prótein, hreyfðu þig meira, hreyfðu þig öðruvísi, labbaðu 10.000 skref á dag, taktu magnesíum, fáðu hormónauppbót og margt fleira. Margar af þessum ráðleggingum eiga ekki við fólk sem er á breytingaskeiði sökum lyfja. „Fáðu þér fæðubótarefni til að hjálpa vöðvunum“, neiii þetta er ekki svo auðvelt, það gæti verið krabbameinsvaldandi.. en það gæti haft fleiri betri kosti en samt hangir þessi stóra en svo litla spurning með… Það er allt krabbameinsvaldandi.“
Helga segir lítið talað um þessa hluti og lífið eftir sigur á krabbameini almennt, sama hvort fólk lendi í breytingaskeiðspakkanum eða ekki: „maður á bara að vera þakklátur að vera á lífi og halda áfram eins og ekkert hafi í skorist.“
Auk breytingaskeiðsins hefur Helga upplifað heilsukvíða eftir að hafa sigrað á krabbameininu: „og hugsanir um dauðann, deyja frá syni mínum og fólkinu mínu.“
Á sjálf að fylgjast með hvort líkaminn sem hún þekkir ekki sé óeðlilegur
Í síðasta tímanum hjá krabbameinslækninum spurði Helga hver eftirfylgnin væri og fékk það svar að hún fælist í brjóstamynd (af brjóstinu sem var hreint og var ekki tekið) á hverju ári í 5 ár.
„Svo á ég sjálf að fylgjast með ef það er eitthvað óeðlilegt í líkamanum… óeðlilegt? Í líkama sem maður þekkir ekki? Það var allt óeðlilegt í líkamanum mínum, ég þekkti hann hreinlega ekki, eins og séra Hildur Eir sagði, að hún hefði lengi vel verið gestur í eigin líkama.“
Helga segir sér hafa liðið svona síðastliðin fjögur ár. Hún hefur hringt ótal símtöl í Brjóstamiðstöð og spurt hvort þetta sé eðlilegt, hvort hitt sé óeðlilegt, verkur þarna, verkur á þessum stað hinn daginn. Og stundum fær hún svör:
„Stundum fæ ég svör á þá leið að þau bjóða mér tíma hjá lækni og ég hef farið í ótal myndatökur og allt eðlilegt sem ég þakka líka fyrir í hvert skipti. En ég hef líka fengið svör um að ég þurfi að meta þetta sjálf, hvort ég sjálf telji nauðsynlegt að láta kíkja á þetta.. er þetta nógu alvarlegt, er þetta nógu óeðlilegt? Eða prófa að hætta á andhormónalyfjunum (þessi lyf eiga að koma í veg fyrir að krabbameinið mitt komi aftur), að bíða í nokkrar vikur og ef verkurinn fer ekki þá hafa aftur samband.. bíða… meta sjálf líkama sem ég er sjálf að kynnast upp á nýtt.“
Sálfræðingur sagði hana geta dáið í bílslysi
Helga segist ekki mega fá verk í stoðkerfið (sem er alveg algengt á breytingaskeiði og hækkandi aldri) og þá fari hausinn á henni þráðbeint í þá hugsun að krabbinn sé kominn aftur og búinn að dreifa sér í beinin og hún sé að fara að deyja.
„Þessar hugsanir eru mjög algengar eftir að hafa sigrast á krabbameini.. en enginn talar heldur um þennan heilsukvíða… Ræddi þetta við sálfræðing og sagði hann fyrst: þú gætir líka lent í bílslysi og dáið þar, ertu þá kvíðin fyrir að keyra? Að þessum sálfræðing ólöstuðum þá fannst mér hann ekki alveg skilja stundum hvaðan þessi kvíði kemur. Að standa einu sinni fyrir framan dauðann og horfast í augun við hann skilur enginn nema sá sem hefur lent í því. En þessi sálfræðingur hefur samt sem áður hjálpað mér helling að takast á við þessar hugsanir á hverjum degi vinn ég í andlegu hliðinni með fram líkamlegu kvillunum.“
Ítrekar Helga aftur að lítið sé talað um þessa hluti opinberlega en hún heyri að eftirlifendur krabbameins upplifa svo sterkt.
„Á sama tíma og ég fagna hverjum degi á þessari jörð, fagna hverri mínútu með fallegasta Hagalín Pálma syni mínum, fjölskyldu minni og vinum. Fagna því að geta hreyft mig og tekið þátt í lífinu og verð ávallt ævinlega þakklát og stolt að hafa komist í gegn um allt þetta þá er ég líka að syrgja, syrgja á mjög skrýtinn og undarlegan hátt. Syrgja líkamann minn eins og hann var, en á sama tíma er ég svo fáránlega stolt og þakklát af því hversu stórkostlegur líkaminn minn er að hafa borið mig í gegn um þetta.“
Segir eftirlifendur krabbameina upplifa upplýsingaleysi
Helga segir að þetta séu ótrúlega skrýtnar tilfinningar að upplifa á sama tíma: „Stolt og gríðarlega þakklát en á sama tíma pirruð, glöð og hamingjusöm en á sama tíma sorgmædd og reið. Það er svo erfitt að útskýra þessar tilfinningar en þær eru þarna, þær eru staðreynd sem ég vinn í og lifi með um ókomna tíð.“
Segist Helga vita um eftirlifendur, sigurvegara sem standa í svipuðum sporum og hún sjálf með fullt af spurningum sem er ósvarað um það hvernig hátta skuli daglegu lífi eftir sigur á krabbameini.
„Ég er ekki að kvarta, en jú á einhvern hátt er ég að kvarta yfir því upplýsingaleysi sem virðist vera í gangi fyrir þá sem standa sigri hrósandi eftir þessa baráttu. Mér líður vel, ég er hamingjusöm og þakklát fyrir þetta frábæra líf.“
Segist Helga vona að hún hafi náð að koma fram hugsunum sínum á sem skiljanlegastan hátt og að þeir sem lesi skrif hennar fái smá innsýn í hvernig eftirlifendum líður.
„Ef þú ert að standa í svipuðum sporum og ég vil ég að þú vitir að það eru fleiri á sama stað.“