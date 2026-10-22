Gusumeistarinn sem tók yfir grásleppuskúr með umdeildum hætti þarf starfsleyfi

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefur komist að þeirri niðurstöðu að rekstur sánabaðsins Sækots í grásleppuskúr við Ægisíðu í Reykjavík sé starfsleyfisskyldur. Forvarskona Sækots, gusumeistarinn Vala Baldursdóttir, hélt öðru fram en hún tók skúrinn yfir með umdeildum hætti en borgarlögmaður segir hann vera réttmæta eign Reykjavíkurborgar en lítið hefur frést af því hvort til standi að borgin ætli að gera tilraun til að endurheimta skúrinn.
Fyrirtæki Völu Sánagús rekur Sækot en það kærði ákvörðun Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, um að það þyrfti starfsleyfi fyrir reksturinn, til nefndarinnar. Nefndin sagði hins vegar að engin ákvörðun hefði verið tekin í málinu heldur hefði fyrirtækinu aðeins verið bent á að það þyrfti starfsleyfi. Nefndin hafnaði kröfu Sánagúss um að fresta réttaráhrifum ákvörðunarinnar sem Heilbrigðiseftirlitið sagði ekki vera neina ákvörðun.
Greint var frá því í sumar í fréttum Vísis að fyrirtæki Völu hefði keypt skúrinn af fyrrum eiganda hans sem hafði ánafnað Reykjavíkurborg skúrnum gegn því að hann yrði gerður upp. Hann rifti hins vegar samkomulaginu á grundvelli vanefnda og seldi fyrirtæki Völu skúrinn. Í minnisblaði borgarlögmanns sem lagt var fyrir borgarráð voru færð rök fyrir því að borgin væri réttmætur eigandi skúrsins og mælt var með því að farið yrði í mál til að endurheimta hann. Sagði Vala við Vísi að það væri ekki aðalatriði hver ætti skúrinn heldur að starfsemin fengi að vera þar áfram. Meirihluti borgarráðs sagði í bókun sinni á fundinum, þar sem minnisblaðið var lagt fram, að unnið væri að farsælli lausn á málinu. Síðan þá hefur lítið frést af því hvort borgin ætli að eftirláta Völu skúrinn eða reyna að endurheimta hann en fram hefur komið að Hildur Björnsdóttir borgarstjóri er tíður gestur í Sækoti.
Sjá einnig: Gusumeistarinn á Ægisíðu í stríði við heilbrigðiseftirlitið
Starfsleyfi
Í úrskurði úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála um hvort rekstur Sækots sé starfsleyfisskyldur segir að Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hafi spurt Umhverfisstofnun árið 2024 álits á því hvort svo væri. Stofnunin svaraði því til að baðstofur þar á meðal gufuböð þyrftu að hafa starfsleyfi.
Sánagús sótti um starfsleyfi fyrir baðstað þar sem óskað var undanþágu frá 9. grein reglugerðar um hollustuhætti á sund- og baðstöðum hvað varðaði hreinlætisaðstöðu fyrir hvort kyn. Umsókninni var hafnað og loks tók Sánagús þá afstöðu að Sækot væri gususána og gæti því ekki talist vera baðstofa og væri þar af leiðandi ekki starfsleyfisskyld. Heilbrigðiseftirlitið tók ekki undir það og starfsmenn þess tjáðu Völu að fyrirtæki hennar þyrfti starfsleyfi og að á meðan það væri ekki til staðar væri rekstur Sækots óheimill.
Baðstofa
Í kæru Sánagús til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála kom meðal annars fram að að gusa sé skipulagður og stýrður heilsuræktartími en ekki frjáls almennur aðgangur að baðstofu. Ákvörðun um starfsleyfisskyldu gæti leitt til þess að starfsemin myndi stöðvast eða að verulegar breytingar þyrfti að gera á henni.
Vildi fyrirtækið meina að Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hefði ekki sýnt fram á að Sækot væri baðstofa og þar með starfsleyfisskyld. Benti Sánagús einnig á að ráðuneyti umhverfismála ynni að endurskoðun reglugerðar um hollustuhætti á sund- og baðstöðum og reglugerðar um baðstaði í náttúrunni og hafi verið óskað eftir fundi með fyrirtækinu vegna þess. Það breytti ekki þeim réttarreglum sem væru í gildi en styddi þau rök að gusa væri sérstakt rekstrarform sem gæfi tilefni til sjálfstæðrar skoðunar og heimfærslu.
Heilbrigðiseftirlitið hélt sig við það að þar sem engin formleg ákvörðun hefði verið tekin í málinu bæri að vísa málinu frá. Taldi eftirlitið þó ljóst að Sækot væri baðstofa og þyrfti því starfsleyfi. Hluti starfseminnar færi fram í aflokuðu rými sem hitað væri upp með vatnsgufu sem væri í fullu samræmi við skilgreiningu á baðstofu í reglugerð. Þrátt fyrir að aðrir þættir starfseminnar gætu talist til heilsuræktar breytti það ekki leyfisskyldu baðstofuhlutans. Bókun, takmarkaður fjöldi gesta og stýrðir tímar væru einnig algengir í annarri leyfisskyldri þjónustu.
Áréttaði Sánagús að eðli starfseminnar væri þannig að hún gæti ekki talist vera baðstofa og vísaði meðal annars til þess að engin baðaðstaða væri í Sækoti. Það væri 12 fermetrar að stærð og án allra lagna.
Víst starfsleyfi
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála vill meina að Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hafi tekið formlega ákvörðun í málinu með bréfi til Sanagúss um að starfsemi Sækots væri starfsleyfisskyld.
Ljóst sé að samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir þurfi starfsleyfi til að reka baðstað. Hluti af starfseminni í Sækoti felist í því að veita aðgang að sánabaði sem teljist til baðstofu. Það hafi enga þýðingu hvaða önnur skyld starfsemi fari þar fram. Verði af þeirri ástæðu að hafna kröfu um ógildingu hinnar kærðu ákvörðunar Heilbrigðiseftitlits Reykjavíkur. Nefndin tekur sérstaklega fram að í málinu sé ekki deilt um þau skilyrði um aðbúnað, svo sem um búningsaðstöðu, sturtu og salerni, sem starfseminni í Sækoti kunni að verða sett komi til þess að hún öðlist starfsleyfi. Né heldur verði í málinu fjallað um hvort tilefni geti verið til breytinga á stjórnvaldsfyrirmælum þannig að aukið tillit verði tekið til mögulegra sérkenna starfseminnar.