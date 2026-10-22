Guðmundur Ingi greindist nýlega með krabbamein – „Ég var heppinn“

Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi ráðherra og nú þingmaður utan flokka, greindi frá því í ræðustól Alþingis í gær að hann hefði nýlega greinst með krabbamein. Hann þurfti að bíða í rúmt ár eftir skoðuninni sem leiddi til þess að meinið uppgötvaðist.
Guðmundur Ingi sagði frá þessu undir dagskrárliðnum störf þingsins í tilefni af bleika deginum, sem er helgaður stuðningi við fólk sem glímir við krabbamein og aðstandendur þess.
„Nú er rétt tæpur mánuður síðan var tekinn blettur af fæti mínum sem reyndist vera krabbamein. Til þess að geta farið í þessa leit þurfti ég að bíða í rúmt ár,“ sagði Guðmundur Ingi.
Hann kvaðst hafa verið heppinn að krabbameinið hefði greinst áður en það náði að dreifa sér.
„Ég var heppinn. Það sem reyndist vera hjá mér var krabbamein en í lottóinu þá vann ég vegna þess að þetta var staðbundið og hægt að taka það.“
Guðmundur Ingi sagði að honum hefði verið tjáð að krabbameinið mætti rekja til sólarljóss og notkunar ljósabekkja.
„Ef fólk brennur á það á hættu að lenda í þessari stöðu en þá er líka hætta á að fá sortuæxli sem er enn þá alvarlega,“ sagði hann.
Þingmaðurinn nýtti jafnframt tækifærið til að vekja athygli á löngum biðtíma eftir heilbrigðisþjónustu. Hann sagðist hafa heyrt að biðtíminn gæti lengst enn frekar og lagði áherslu á að fólk þyrfti að komast fyrr í nauðsynlegar rannsóknir.
„Þess vegna segi ég að við verðum að sjá til þess að biðtími verði styttur þannig að fólk sem þarf á þjónustu að halda geti virkilega farið og fengið þjónustu og þurfi ekki að bíða í ár eða tvö eða þrjú ár,“ sagði Guðmundur Ingi.