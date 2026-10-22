Framsóknarmenn vilja að leyft verði að skjóta álftir – „Við óbreytt ástand verður ekki unað“

Samkvæmt nýrri þingsályktunartillögu Þórarins Inga Péturssonar, Framsóknarmanns, verður leyft að veiða álftir á ákveðnu tímabili. En álftir eru friðaðar á Íslandi. Einnig vill hann að rýmkuð verði leyfi til að veiða gæsir.
Í þingsályktunar tillögu Þórarins, sem fjórir aðrir Framsóknarmenn og einn Miðflokksmaður setja nafn sitt við, er lagt til að umhverfis-, orku og loftslagsráðherra útibúi tillögur um tímabundnar og skilyrtar veiðar á álftum, heiðagæs, grágæs og helsingja.
Það er á álftum, grágæsum, heiðagæsum og helsingjum á kornökrum og túnum frá 15. mars til 20. ágúst ár hvert og álftum á kornökrum frá 1. maí til 1. október. Ástæðan er sú að þessir fuglar valdi verulegum skaða á túnum og kornökrum.
Friðuð síðan 1913
Álftin var friðuð á Íslandi árið 1913 en í greinargerð með tillögunni er bent á að álftastofninn hafi margfaldast á liðnum áratugum. Árið 1960 hafi hann verið í kringum 3 til 5 þúsund fuglar en árið 2020 hafi hann verið orðinn 43 þúsund.
Bent er á að álftir þurfa að éta 300 grömm á dag af þurrefni. Ungfuglar safnist í stórum hópum í nýrækt og á kornökrum.
„Þörf er á að veita staðbundna undanþágu frá friðun til þess að bregðast við því tjóni,“ segir í ályktuninni.
Fuglahræður og hljóð virka ekki
Þá er bent á að gæsir sæki líka mikið í grænan gróður, kornakra og ræktarlönd yfir sumarið og fram á haust. Gæsastofnar hafi líka stækkað mikið, til dæmis heiðagæsin sem hafi farið úr 23 þúsund fuglum árið 1952 en telji nú um 500 þúsund.
„ Bændur hafa reynt að verjast ágangi fugla með ýmsum hætti, bæði með sjónrænum og hljóðrænum aðferðum. Þær duga þó skammt þar sem fuglinn er fljótur að venjast fælum og kemur fljótt aftur í tún og akra,“ segir í greinargerðinni. „Sömu aðferðir eru notaðar í öðrum löndum og hafa fuglarnir einnig vanist fælum þar. Með vörnunum er aðeins verið að hrekja fuglana tímabundið af ákveðnum svæðum en þeir leita þá gjarnan til nærliggjandi akra. Slík tilfærsla á vandamálinu er ekki skynsamleg lausn til lengdar og er því nauðsynlegt að bregðast við með aukinni forsjálni.“
16,8 milljónir króna
Benda þingmennirnir á að þessir fuglar valdi bændum gríðarmiklu fjárhagslegu tjóni. Einkum vegna ágangs á túnum eins og skýrsla Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins frá árinu 2016 sýnir. Heildartap væri 16,8 milljónir króna, þar af 6,4 vegna álfta.
„Flutningsmenn tillögunnar telja bráðnauðsynlegt að setja markmið um stærð stofna álfta og gæsa. Þá er mikilvægt að til verði skýr heimild og áætlun um veiðar á álft og gæs í því skyni að minnka tjón bænda, hvort sem hún felur í sér breytingar á lögum eða eftir atvikum reglugerðum þar að lútandi. Samhliða þessari aðgerð er einnig lagt til að gerð verði áætlun um að tryggja vernd stofnanna. Nýleg dæmi sanna að skaði af álftum, grágæsum, heiðagæsum og helsingjum á tún og kornakra fer vaxandi, sem og fjárhagslegt tjón,“ segir í greinargerðinni. „Við óbreytt ástand verður ekki unað.“