Flóttamaður með þrjú nöfn fór huldu höfði eftir nauðgunarákæru – Fingraför komu upp um hann á Keflavíkurflugvelli

Meintur nauðgari hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til 19. október, en hann hafði verið í felum til að sleppa annars vegar undan ákæru fyrir kynferðisbrot og hins vegar til að komast hjá brottvísun.
Samkvæmt ákæru sem var gefin út í nóvember 2025 átti meint nauðgun sér stað á heimili brotaþola í febrúar árið 2022, en maðurinn er þar sakaður um að hafa nýtt sér yfirburði sína og aðstöðumun til þess að nauðga konu sem glímir við andlega fötlun og gat því ekki spornað við verknaðinum. Er meintum brotum lýst svo í ákæru að maðurinn hafi kysst andlit konunnar, sogið háls hennar og geirvörtur og svo dregið niður um hana buxur og haft við hana samræði. Konan hafi ítrekað tekið fram að hún vildi þetta ekki en maðurinn skeytti engu um það.
Við yfirheyrslu hjá lögreglu játaði maðurinn sök að einhverju leyti en hann gekkst við því að hafa haft samræði við konuna án hennar samþykkis og sagðist hafa misst rökhugsun og ekki geta stoppað þrátt fyrir beiðni hennar þar um.
Eftir að ákæran var gefin út hvarf maðurinn. Dómari gaf út fyrirkall og ítrekaðar tilraunir voru gerðar til að ná tali af manninum, en báru þær ekki árangur. Þegar leitað var til verjandans taldi sá að maðurinn hefði farið úr landi og sagðist ekkert hafa heyrt í honum. Eins hafði heimferðar- og fylgdardeild Ríkislögreglustjóra reynt að finna manninn þar sem hann var í ólögmætri dvöl á Íslandi og búið var að taka ákvörðun um brottvísun. Starfsmenn ríkislögreglustjóra náðu sambandi við manninn í síma um miðjan desember 2025 og sagðist hann þá hafa yfirgefið Ísland sex mánuðum áður. Ekki þótti þetta sannfærandi, einkum þar sem vegabréf mannsins var í höndum lögreglu.
Þrjú nöfn en sömu fingraförin
Talið var líklegt að maðurinn hefði notað önnur skilríki en sín eigin, hugsanlega bróður síns sem er búsettur á Íslandi. Við rannsókn fundust þrjú flug til og frá landinu í nafni bróðurins, en flugbókun var tengd netfangi ákærða. Taldi lögregla því að þar hefði ákærði í raun flogið undir fölsku flaggi.
Fram kemur í gæsluvarðhaldsúrskurði að maðurinn sé flóttamaður sem kom hingað skilríkjalaus árið 2018 og gaf upp meint nafn og fæðingarár. Hann sótti um alþjóðlega vernd og af því tilefni voru teknar af honum ljósmyndir og fingraför hans skráð.
Handtökuskipun var gefin út í janúar á þessu ári eftir að maðurinn mætti ekki við þingfestingu nauðgunarmálsins. Var hann í kjölfarið eftirlýstur. Það var svo á sunnudaginn sl. sem maðurinn loksins fannst, eftir að lögreglumenn höfðu afskipti af honum á Flugvelli Leifs Eiríkssonar og létu framkvæma fingrafaragreiningu. Þegar þarna er komið við sögu hafði maðurinn gefið upp eitt nafn þegar hann sótti hér um hæli en hann var ákærður undir öðru nafni eftir að rannsókn skilríkjarannsóknarstofu lögreglunnar á Suðurlandi leiddi í ljós að maðurinn hefði gefið upp rangt nafn við komuna til landsins, svo framvísaði hann dvalarleyfi á flugvellinu á sunnudaginn með þriðja nafninu. Þrjú mismunandi nöfn, en fingraförin alltaf þau sömu. Eins þykir líklegt að hann hafi ferðast í nafni bróður síns.
Embætti héraðssaksóknara fór fram á gæsluvarðhald með vísan til þess að raunveruleg hætta væri á því að maðurinn legði á flótta. Hann hafi ekki sinnt kvaðningu vegna þingfestingar málsins og erfitt hafi verið að hafa uppi á honum þar sem hann gangi undir mismunandi nöfnum. Ætla megi að hann muni áfram leitast við að komast undan málsókn ef hann fær tækifæri til að yfirgefa Ísland á meðan mál hans er enn til meðferðar.
Dómari taldi líklegt að maðurinn myndi reyna að komast úr landi, fara í felur eða með öðrum hætti reyna að komast undan málsókn. Var því fallist á kröfu héraðssaksóknara um gæsluvarðhald. Úrskurðinn hefur Landsréttur staðfest með vísan til forsendna.