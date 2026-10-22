Félag atvinnurekenda mótmælir leigubremsu á atvinnuhúsnæði - „Hyggjast skerða samningsfrelsi“

Félag atvinnurekenda (FA) gerir alvarlegar athugasemdir við að fyrirhuguð leigubremsa muni einnig ná til atvinnuhúsnæðis. Engin fullnægjandi rök hafi verið færð fyrir slíkri skerðingu á samningafrelsi fyrirtækja um leigu atvinnuhúsnæðis.
Þetta kemur fram í umsögn FA um frumvarpið en þar er gert ráð fyrir að reglubundnar leiguhækkanir megi ekki eiga sér stað oftar en einu sinni á tólf mánaða fresti og megi ekki vera umfram hækkun á vísitölu neysluverðs. Eins stendur til að afnema að hluta heimild til að víkja frá ákvæðum húsalaga þegar um atvinnuhúsnæði ræðir.
Telur FA ljóst að markmið frumvarpsins sé að auka húsnæðisöryggi og fyrirsjáanleika í kostnaði heima. Þessi sjónarmið eigi ekki við um atvinnuhúsnæði. Leigubremsa geti bitnað á fyrirtækjum sem leigja slíkt húsnæði en algengt mun vera að samið sé um lægri greiðslur fyrstu starfsár fyrirtækis sem hækka svo í þrepum með tímanum.
Segir í tilkynningu á vefsíðu FA:
„Lögbundið hámark leiguhækkana geti torveldað slíka samninga og leitt til hærri upphafsleigu. Þá geti takmarkanir á leiguhækkunum skapað hvata til að gera styttri leigusamninga. Það geti dregið úr vilja fyrirtækja til að fjárfesta í húsnæði, innréttingum og búnaði og aukið óvissu í rekstri þeirra.“
Leigubremsan geti eins haft áhrif á fasteignafélög sem eiga og reka atvinnuhúsnæði, en mánaðarleg vísitölutenging leigu sé víða mikilvæg forsenda sjóðstreymis og fjármögnunar.
„FA telur að samþykkt frumvarpsins óbreytts gæfi vafasamt fordæmi um inngrip stjórnvalda í verðmyndun og viðskiptasambönd fyrirtækja. Gera verði ríkar kröfur til rökstuðnings og mats á efnahagslegum áhrifum þegar stjórnvöld hyggjast skerða samningsfrelsi með þessum hætti. Félagið leggur því til að fallið verði frá þeim breytingum frumvarpsins sem skerða samningsfrelsi um atvinnuhúsnæði.“
Eins gerir FA athugasemdir við vísitöluþak á leiguhækkanir íbúðarhúsnæðis en slíkar takmarkanir geti haft neikvæð áhrif á framboð leiguhúsnæðis og fjárfestingar. Leigustýring sem þessi hafi verið reynd erlendis og hafi víða haft neikvæð áhrif.