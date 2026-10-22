Elva Hrönn segir fréttirnar frá París gefa ranga mynd – „Lögreglan í Frakklandi hefur beitt mikilli hörku gagnvart börnum“

Elva Hrönn Hjartardóttir, fjáröflunarstýra hjá Amnesty International, er nýkomin frá París. Hún segir fréttir af borginni í ljósum logum gefa ranga mynd af stöðunni og bendir einnig á að lögreglan hafi beitt miklu ofbeldi gagnvart mótmælendum, oft barnungum.
„Ég kom heim frá París í fyrradag, en þar varði ég helginni með mömmu og Ingu systur. Fréttir helgarinnar sýndu París í ljósum logum, glundroða og ofbeldi. Ýmsir frétta- og samfélagsmiðlar hafa keppst um að stilla mótmælendum fram sem hryðjuverkamönnum og alls konar gróusögur eru á kreiki sem eiga ekki við nein rök að styðjast,“ segir Elva Hrönn í færslu á samfélagsmiðlum.
„Nei, París stóð ekki öll í ljósum logum - þó að ákveðin hverfi hafi vissulega orðið illa úti vegna skemmdarverka óeirðarseggja, sem nýta sér mótmælin til miður góðra verka. Við urðum ekki varar við neitt á þeim stöðum sem við heimsóttum, enda voru mótmælin bundin við þessi ákveðnu hverfi,“ segir hún.
Ungmenni misst útlimi, augu og tennur
Minnir Elva Hrönn á að mótmælin byrjuðu friðsamlega, það er mótmæli ungs fólks sem krafðist betri aðbúnaðar í námi. Þessar aðgerðir blésu ungmennum og fleirum í fleiri löndum baráttuanda í brjóst. Sjá fólk standa saman gegn misrétti og erfiðum lífsskilyrðum. En þessum mótmælendum hafi hins vegar verið mætt með ofbeldi lögreglunnar, skerðingu á tjáningarfrelsi og skerðingu á rétti sínum til mótmæla.
„Lögreglan í Frakklandi hefur beitt mikilli hörku gagnvart börnum allt niður í 13-14 ára gömlum. Hún hefur tekið þau hálstaki, lamið og hent táragassprengjum inn í hópa fólks með þeim afleiðingum að ungmenni hafa misst útlimi, augu og tennur - svo fátt eitt sé nefnt,“ segir Elva Hrönn.
Valdníðsla færist í aukana
Einnig hafi fullbúin lögreglulið verið send gegn börnum og ungmennum í Danmörku og Þýskalandi til dæmis. Fólk hafi rétt til að mótmæla þegar því er misboðið. Þannig hafi fólk barist fyrir réttindum sínum, aðbúnaði og bætum kjörum.
„Siðmenningin er ekki í hættu vegna þess að fólkið er að rísa upp. Hún er í hættu vegna þess hvernig fólkinu er mætt,“ segir Elva Hrönn. „Lögregluofbeldi og valdníðsla er að færast í aukana víða um heim og það er þróun sem ber að líta alvarlegum augum. Stjórnvöld í Frakklandi (líkt og annars staðar í heiminum) hafa alla burði til að binda enda í mótmælaölduna þar. Það gera þau ekki með lögregluvaldi og hörku heldur með því að hlusta á fólkið og mæta því með skilningi. Vígbúið lögreglulið er allt annað en það.“
Lögreglan veitti ekki öryggistilfinningu
Segir hún að í einu skiptin sem hún hafi upplifað sig óörugga í París hafi verið þegar hún mætti fullbúnu lögreglufólki með risastór vopn. Ekkert við nærveru þeirra hafi veitt henni öryggistilfinningu.
„Munum að það sem við höfum séð í fjölmiðlum er langt frá því að vera heildarmyndin. Á tímum gervigreindar og upplýsingaóreiðu sem ferðast á ljóshraða, verðum við líka að muna að líta hlutina gagnrýnum augum, því ekki er allt sem sýnist,“ segir hún að lokum.