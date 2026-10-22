Dómur vegna lögbrots embættis landlæknis staðfestur en sekt lækkuð

Landsréttur hefur staðfest dóm Héraðsdóms Reykjavíkur sem hafnaði kröfu embættis landlæknis um að ákvörðun Persónuverndar, um að embættið hefði brotið persónuverndarlög, yrði felld úr gildi. Landsréttur féllst hins vegar á að lækka stjórnvaldssektina sem Persónuvernd lagði á í málinu.
Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur var kveðinn upp í júlí á síðasta ári og embætti landlæknis áfrýjaði í kjölfarið til Landsréttar.
Málið snýst um ákvörðun Persónuverndar frá því í júní 2023 en á þeim tíma gegndi Alma Möller, núverandi heilbrigðisráðherra, embætti landlæknis. Persónuvernd komst að þeirri niðurstöðu að embætti landlæknis hefði ekki með fullnægjandi hætti tryggt öryggi persónuupplýsinga í skilaboðahluta vefsvæðisins Heilsuveru á árunum 2014-2020, sem og við veitingu aðgangs, í
mæðraverndarhluta Heilsuveru að gögnum í sjúkraskrárkerfum tiltekinna tveggja heilbrigðisstofnana, frá 2019-2020. Með þessu hefði embættið brotið gegn lögum um persónuvernd og Evrópureglum um sama viðfangsefni og skyldi því greiða 12 milljónir króna sekt í ríkissjóð.
Árétta verður að eldri öryggisbresturinn náði lengra aftur en tíð Ölmu í embættinu en hún var landlæknir á árunum 2018-2024
Embætti landlæknis krafðist þess að ákvörðunin yrði felld úr gildi en til vara að sektin yrði lækkuð. Héraðsdómur Reykjavíkur hafði hafnað því að ógilda ákvörðunina en lækkaði sektina niður í 8 milljónir króna.
Mikilvægi
Í dómi Landsréttar er vitnað í ákvörðun Persónuverndar þar sem fram kom að með hliðsjón af því hlutverki sem Heilsuvera gegndi væri afar brýnt að gerðar væru viðeigandi ráðstafanir í
samræmi við fyrirmæli í persónuverndarlögum til að tryggja öryggi við meðferð þeirra viðkvæmu heilsufarsupplýsinga sem þar væri að finna. Taldi persónuvernd að embætti landlæknis hefði ekki tryggt öryggi persónuupplýsinga á vef Heilsuveru með þeim hætti sem áskilið væri í þessum lagafyrirmælum.
Landsréttur vitnar einnig í dóm héraðsdóms þar sem var áréttað að við vinnslu persónuupplýsinga hvíli sú verknaðarskylda á ábyrgðaraðila hennar að tryggja öryggi upplýsinganna, sem meðal annars feli í sér þá skyldu að taka upp ferli til þess að prófa og meta reglulega skilvirkni öryggisráðstafana. Óumdeilt væri að embætti landlæknis hafi verið ábyrgðaraðili vinnslu umræddra persónuupplýsinga og hafi það einnig
viðurkennt við Persónuvernd að bera sem slíkt fulla ábyrgð á þeim öryggisbresti sem um væri fjallað í málinu.
Þá sé einnig óumdeilt að frá því að vefsvæðið Heilsuvera, áður Heilsuvefurinn Vera, var tekið í gagnið í október 2014 og þar til umræddur öryggisbrestur kom í ljós 8. júní 2020 hafi aðeins verið gerðar tvær úttektir af óháðum aðilum á öryggi upplýsinga á vefnum. Sú fyrri 13. og 15. september 2014, eða áður en vefurinn var tekinn í notkun, en hin síðari tæplega þremur árum síðar, eða fyrri hluta árs 2017. Í fyrri úttektinni hafi verið lögð áhersla á að strax yrði sett upp áætlun um úttektir á vefsvæðinu í því skyni að tryggt yrði fyrir fram hvaða kröfur væru gerðar til úttekta hverju sinni og þær væru þannig vel skipulagðar. Þá væri lögð áhersla á að embættið sem ábyrgðaraðili endurskoðaði áhættumat reglulega. Fyrirhugað hafi verið að áhætta á vefsvæðinu Heilsuveru yrði endurmetin reglulega eftir að rekstur kerfisins hæfist, sem og við allar meiri háttar
breytingar. Þá hafi komið fram í úttektinni að öryggisráðstafanir ættu að byggja á niðurstöðum áhættumats. Einnig að nauðsynlegt væri endurskoða öryggisráðstafanir reglulega til að verndun persónuupplýsinga yrði ávallt í samræmi við þekkta áhættu og öryggis gætt.
Bréfið
Landsréttur vísar einnig til bréfs frá embætti landlæknis til Persónuverndar frá september 2022 þar sem fyrrnefnda stofnunin viðurkenni að ekki hafi verið gætt nægilega að öryggisatriðum þegar nýrri einingu, mæðravernd, hafi verið bætt við vefsvæði Heilsuveru í september 2019, eða í þeim hluta lausnarinnar sem sótti viðhengi til viðkomandi heilbrigðisstofnana. Samkvæmt þessu lægi fyrir að ekki hafi farið fram sérstök úttekt á öryggi gagna við þessa
breytingu á vefsvæðinu.
Á meðal málsskjala væri ekki að finna gögn sem sýndu fram á að embætti landlæknis hafi tryggt að vefsvæði Heilsuveru væri prófað reglulega til að tryggja öryggi persónuupplýsinga sem þar væri að finna. Við munnlegan málflutning fyrir Landsrétti hafi lögmaður embættisins staðfest að sérstakir ferlar hefðu ekki verð settir upp hjá því í þessu skyni. Þá hafi komið fram að ekki fór fram sérstök úttekt á öryggi gagna þegar mæðraverndarhluta var bætt við vefsvæðið.
Það er niðurstaða Landsréttar að í ljósi þessa og forsendna dóms Héraðsdóms Reykjavíkur að fallast verði á að embætti landlæknis hafi ekki tryggt öryggi persónuupplýsinga á Heilsuveru með þeim hætti sem áskilið sé í fyrirmælum laga og Evrópureglugerðar um persónuvernd. Með því að láta undir höfuð leggjast að sinna þessum skyldum hafi embættið sýnt af sér gáleysi, í skilningi laganna. Einnig sé fallist á að brot embættisins teljist alvarlegt í ljósi þeirra viðkvæmu
heilsufarsupplýsinga sem í húfi voru og að heimilt hafi verið og tilefni til að leggja stjórnsýslusekt á embættið. Beri einnig að líta til framangreindra atriða við ákvörðun fjárhæðar sektarinnar
Ekki tjón
Rétturinn segir að líta verði til þess að öryggisbresturinn í skilaboðahlutanum var við lýði frá 2014-2020 og sá seinni sem varðaði mæðraverndahluta Heilsuveru hafi verið við lýði frá 2019-2020. Hins vegar liggi að enginn hafi nýtt sér veikleikann og hann ekki valdið tjóni. Þyki það benda til þess að öryggisbresturinn hafi ekki verið hinum fjölmörgu almennu notendum Heilsuveru augljós. Þá beri að líta til þess að embættið hafi tilkynnt um brotið þegar í stað og viðbrögð þess verið skjót og fumlaus þegar veikleikarnir hafi loks komið í ljós og þeir verið lagfærðir samdægurs. Með vísan til þess og forsendna hins áfrýjaða dóms þyki ákvæði í persónuverndarlögum um að tekið skuli tillit til samvinnu við Persónuvernd, þegar upphæð sektar sé ákvörðuð, ekki eiga við í málinu.
Landsréttur staðfestir því dóm Héraðsdóms Reykjavíkur um að ákvörðun Pesrónuverndar um að embætti landlæknis hafi brotið lög um persónuvernd skuli standa. Rétturinn, með vísan til meðalhófsreglu stjórnsýslulaga, lækkar hins vegar stjórnvaldssektina sem lögð var á embættið niður í 4,5 milljónir króna.