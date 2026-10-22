Atli Fannar og Viktor Orri svara Sigmundi Davíð – „Hvaða sturlaða strámannssteypa er þetta eiginlega?“

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, kemur Elliða Vignissyni, bæjarstjóra í Ölfusi, til varnar og segir það popúlískt ráð að hjóla óhóflega í gagnrýnanda til að dreifa athyglinni. Þá gagnrýnir hann harðlega fjölmiðla fyrir fréttaflutning af óeirðunum í Frakklandi og segir frétt RÚV efnivið fyrir Monty Python. Atli Fannar Bjarkason, umsjónarmaður Morgunútvarpsins á RÚV og stjórnmálfræðingurinn Viktor Orri Valgarðsson eru meðal þeirra sem svara Sigmundi Davíð.
Sigmundur Davíð segir í færslu á Facebook að það sé kostulegt að fylgjast með nokkrum fjölmiðlum hér á landi og erlendis fjalla um óeirðirnar, það væru engin vandamál ef þeir héldu áfram að segja fréttir af því sem er að gerast.
„Vandamálin skapast þegar menn fara að líta á það sem hlutverk sitt að stýra þróuninni fremur en að segja frá henni og hafa vit fyrir fólki í stað þess að upplýsa það. Þegar boðskapurinn hefur lengi krafist þess að litið sé fram hjá staðreyndum og þversögnum verður raunveruleikinn stöðugt meira vandamál,“ segir Sigmundur. Því hafi verið haldið fram að um sé að ræða óánægja framhaldsskólanema. Sigmundur lítur öðruvísi á málið:
„Það áhugaverðasta við þau mótmæli var að skattar, ríkisútgjöld og framlög til velferðarmála í Frakklandi eru þau hæstu í Evrópusambandinu en sósíalisminn er ekki að virka. Augljóslega hentar það ekki sem frétt,“ segir hann. Þá hafi verið haldið áfram að tala um óeirðirnar eins og þær væru allar af völdum framhaldsskólanema vegna sveltistefnu.
„Þegar sá fyrirsláttur var orðinn of ótrúverðugur og fólk var farið að ræða hvað væri raunverulega að gerast tóku að birtast fréttaskýringar um að dreift hafi verið gervimyndum eða myndum frá Svíþjóð (hér sleppi ég kaldhæðnislegum athugasemdum) í umræðu um frönsku „mótmælin”. Þú segir ekki! Birtust myndir unnar af gervigreind á samfélagsmiðlum?! Hver hefði trúað því?,“ segir hann, það sé til þess að tortryggja umræðu um hvað væri í gangi í Frakklandi.
Kvöldfréttir efniviður fyrir Monty Python
Gagnrýnir hann svo kvöldfréttir RÚV í gærkvöldi sem hann segir efnivið fyrir breska grínhópinn Monty Python.
„Macron var líka mættur til að skammast yfir því hvernig fjallað væri um óeirðirnar og að einhverjir gæfu til kynna að þær hefðu eitthvað með innflytjendavanda Frakklands að gera. Það gerði hann frá …Katar!,“ segir hann og bætir við:
„Vandinn er bara sá að Macron kennir vinstri öfgamönnum um. Það er að miklu leyti rétt (hið gamalkunna vanhelga bandalag vinstri öfgamanna og íslamista) en erfitt fyrir suma fjölmiðla að nefna það.“
Sigmundur Davíð kemur svo Elliða til varnar en Elliði hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir ummæli sín um múslima en sú umræða hefur tekið nokkra snúninga. „Svo má auðvitað nýta það popúlíska ráð að hjóla óhóflega í einhvern gagnrýnanda til að dreifa athyglinni. Til dæmis með því að halda því fram að bæjarstjórinn í Ölfusi sé genginn af göflunum fyrir að víkja orðum að hættu sem Evrópumenn voru meðvitaðir um í þúsund ár.“
Sigmundi svarað
Færsla Sigmundar hefur vakið mikla athygli og meðal þeirra sem svara honum er Atli Fannar sem tekur fram í svarinu sínu að hann starfi fyrir RÚV.
„Langar til að benda áhugasömum á tvö viðtöl um ástandið í Frakklandi í Morgunútvarpinu á Rás 2 í vikunni. Annars vegar við Laufeyju Helgadóttur, sem hefur búið í París í 40 ár og hins vegar við Torfa Tulinius, sérfræðing í frönskum stjórnmálum. Njótið vel og takk fyrir að hlusta.“
Viktor Orri tók ekki jafn pent til orða:
„Hvaða sturlaða strámannssteypa er þetta eiginlega? Það hefur komið fram lengi í öllum fjölmiðlum að stúdentamótmælin þróuðust fljótt út í víðtækari mótmæli og óeirðir, hvað í ósköpunum finnst þér svona grunsamlegt við það?,“ spyr hann.
„Og í þessari löngu þvælufærslu koma náttúrulega ekki fram ein einustu rök fyrir því að múslimar beri á einhvern hátt ábyrgð á því. Ekkert nema hundaflautur. Aumkunarvert.“