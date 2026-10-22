Arnar Þór fékk martröð í nótt sem hann óttast að geti orðið að veruleika

Lögmaðurinn og samfélagsrýnirinn Arnar Þór Jónsson fékk martröð í nótt sem hann óttast að verði að veruleika. Í færslu í hópnum Ísland – Þvert á flokka segir Arnar Þór að í ljósi þess að hann eigi mörg þúsund vini í netheimum, sem sumum finnst gott að kalla hann öllum illum nöfnum, þá vilji hann deila martröðinni opinberlega, lögmanninum dreymdi:
„Út um allan bæ var verið að reisa vegatálma og ég þurfti rafræn skilríki til að komast í gegnum öryggishlið opinbers bókasafns.“
Arnar Þór, sem á sér viðburðarríkan feril í stjórnmálum síðustu ár sem varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins, forsetaframbjóðandi og formaður Lýðræðisflokksins, vísar í frétt MBL um nýjan fjarstýrðan lokunarbúnað Vegagerðarinnar á Reykjanesbrautinni. Með þeim búnaði er hægt að loka Reykjanesbraut með stuttum fyrirvara ef færð spillist eða vegna slysa.
„Þótt þetta hafi í sjálfu sér verið ógnvekjandi draumur var ekki mikið skárra að vakna og hugsa til þess að öll tæknin er nú þegar til staðar og að ófyrirleitnir valdhafar gætu, hvenær sem er, skellt samfélaginu í lás með kröfu um rafræn skilríki að kínverskri fyrirmynd. Og það skelfilegasta af öllu er að sennilega myndu fæstir andmæla - og að þeir sem það myndu gera yrðu kallaðir ... öllum illum nöfnum!,“ segir Arnar Þór. Hann er mikill talsmaður einstaklingsfrelsis og hefur meðal annars sagt að þöggun, áróður og ótti hafi mótað samfélagið í Covid-faraldrinum, það hafi komið í ljós á þeim tíma að meirihluti almennings sé „mjög valdhlýðinn og auðtrúa“. Hann segir að búið sé að slá tóninn:
„Við vitum nokkurn veginn hversu mikið þarf til að berja alla mótstöðu úr fólki: Þéttan, daglegan "fréttapakka" um utanaðkomandi ógn, jafnvel leiknar upptökur frá Kína þar sem fólk dettur niður dautt og nokkra innlenda vísindamenn sem spá heimsenda (nema allir fylgi ráðleggingum "vísindanna"),“ segir Arnar Þór. „Þetta er fólkið sem var tilbúið til að láta sprauta sig ítrekað með óþekktri efnablöndu af því "sérfræðingarnir í sjónvarpinu" vildu það. Næstu 20% má fá til að hoppa á vagninn með því að lofa aðgengi að flugvöllum, veitingastöðum, tónleikum, leikhúsum o.fl. Þarnæstu 20% hlýða ef þau sannfærast um að atvinna þeirra sé í húfi.“
Óttast hann hvað framtíðin gæti haft í för með sér:
„Síðustu 5-10% er fólk sem hugsar sjálfstætt og lætur hvorki múta sér né hóta sér. Þetta er eini hópurinn sem getur staðið í vegi fyrir því að samfélagið umbreytist í stafrænt fangelsi á næstu árum, þar sem við þurfum leyfi stjórnvalda til að mega ferðast milli staða og nýta almenna þjónustu.“