Andrew Tate fárveikur í fangelsinu og lögmaður biður fólk um að biðja fyrir honum

Áhrifavaldurinn Andrew Tate, sem er grunaður um kynferðisbrot, er að sögn lögmanns hans fárveikur í fangelsi. Biður hann fólk um að biðja fyrir Tate.
Breska blaðið The Daily Star greinir frá þessu.
Andrew Tate og bróðir hans Tristan eru í fangelsi í Miami og bíða framsals til Bretlands þar sem þeir sæta ákæru fyrir kynferðisbrot. Eiga þeir 59 ákæruliði yfir höfði sér, meðal annars fyrir nauðganir og mansal en einnig hefur fundist dýraklám í síma Andrew.
Dómari hefur ekki viljað sleppa þeim lausum á tryggingu þar sem hann telur líklegt að þeir reyni að flýja.
Hóta lögsókn
Joe McBride, lögmaður Andrew, segir í færslu á samfélagsmiðlum að hann hafa dvalið í 95 daga í rökum einangrunarklefa. Hann sagði að Tate væri orðinn fárveikur. Bað hann fylgjendur Andrew að biðja fyrir honum.
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„Andrew er mjög veikur. Að vera lokaður inni í rökum klefa í 95 daga er ekki gott. Hann hefur ítrekað óskað eftir læknismeðferð. Hann hefur enga fengið,“ segir McBride. „Læknisþjónusta er grundvallarmannréttindi. Ef Andrew fær ekki meðferð fljótlega munum við lögsækja FDC fangelsið í Miami af mikilli hörku. Biðjið fyrir honum.“
Efasemdir
Í athugasemdum efast sumir netverjar um orð hans. Það er að fangelsisstjórinn sé að neita Tate um læknisþjónustu.
„Ég vann í nokkrum fangelsum á tíu ára tímabili. Ekki einu sinni dæmdum morðingjum er neitað um læknisþjónustu,“ segir einn.