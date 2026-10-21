Veitingamaður kannast ekki við þá mynd sem var dregin upp í Kveik - „Metnaður sölumanna er ekki glæpur“

Umfjöllun Kveiks um viðskiptahætti Ölgerðarinnar vakti mikla athygli í síðustu viku, en þar var þeirri spurningu varpað fram hvort Ölgerðin væri að hamla samkeppni með óeðlilegum viðskiptaháttum, svo sem með því að freista þess að útiloka vörur samkeppnisaðila á börum, veitingahúsum, útihátíðum og hjá nemendafélögum. Skömmu fyrir Kveiksþáttinn fór fram húsleit hjá móðurfélagi Ölgerðarinnar, Beru, vegna gruns um markaðsmisnotkun.
Forstjóri Beru, Jón Þorsteinn Oddleifsson, sagði í yfirlýsingu eftir umfjöllun Kveiks að Ölgerðin muni vinna með Samkeppniseftirlitinu að því að upplýsa um þau atriði sem þar eru nú til skoðunar, en Ölgerðin telur sig starfa á mjög virkum samkeppnismarkaði og komi á endanum í ljós að eitthvað sé athugavert við viðskiptahættina þá verði þeir teknir til endurskoðunar.
Viðbrögð við þættinum hafa verið misjöfn. Sumir fordæma meinta framgöngu fyrirtækisins en öðrum þótti Kveikur ekki afhjúpa nokkuð misjafnt og gerðu athugasemd við það hversu einhliða umfjöllunin var enda hafi þar ekki verið rætt við ánægða viðskiptavini.
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Metnaður er ekki glæpur
Einn ánægður viðskiptavinur er veitingamaðurinn Ásgeir Guðmundsson sem kemur Ölgerðinni til varna í dag í grein sem birtist hjá Vísi. Furðar Ásgeir sig á þeirri mynd sem dregin var upp af honum og kollegum hans í þættinum, en sú mynd rímar ekki við hans reynslu.
„Í Kveik í síðustu viku var dregin upp mynd af íslenskum veitingamönnum sem viljalausum verkfærum vondra drykkjarvöruframleiðenda; mönnum sem eru bundnir á klafa samninga og láta smáa letrið ráða því hvað ratar í glösin. Ég rek Skreið, Röntgen og Austurbæjarbíó og Ölgerðin er minn stærsti birgi. Ég kannast ekki við þessa mynd.“
Ásgeir segist ekki geta tjáð sig um rannsókn Samkeppniseftirlitsins. Hann geti þó tjáð sig um sína eigin reynslu sem veitingamaður, en sem slíkur tekur hann undir með þeim kollegum sínum sem stigið hafa fram í umræðunni og furðað sig á Kveiksþættinum.
Sjálfur segist Ásgeir ekki bundinn við einn birgja. Hann kaupir vörur af 14 drykkjarvörubirgjum og notar dælur og búnað Ölgerðarinnar undir vörur frá keppinautum fyrirtækisins.
„Á Skreið er Estrella á dælu og þar er hægt að kaupa bæði kók og pepsi max. Red Bull er á boðstólnum á öllum mínum skemmtistöðum. Enginn hefur haft í hótunum við mig vegna þessa.
Sölufólk Ölgerðarinnar er metnaðarfullt og stundum aðgangshart. Það er kostur en ekki galli, því þar er fólki annt um árangurinn. Ég þekki alla þar sem sinna mér með nafni. Þau þrífa dælur sem standa undir vörum keppinauta þeirra og sinna viðhaldi á kælum sem geyma líka önnur vörumerki. Það kalla ég ekki yfirgang, heldur þjónustu.“
Hann segir fjölbreytni á markaði styrk íslenskrar veitingamenningar. Æðsta tryggð veitingamanna er við viðskiptavini þeirra, en þar fara hagsmunir Ásgeirs og Ölgerðarinnar saman, enda gangi Ölgerðinni vel þegar veitingamönnum gengur vel.
„Ölgerðin sinnir mér eins og ég sé hluti af fjölskyldunni. Og eins og við aðra í fjölskyldunni get ég sagt nei við þau. Metnaður sölumanna er ekki glæpur. Og smekkvísi veitingamanna er ekki samningsbundin, mín er hið minnsta ekki föl.“
Hvað kom fram í Kveik?
Kveikur hafði nokkur dæmi þar sem vínveitingastaðir minnkuðu framboð eða hættu viðskiptum við drykkjaframleiðendur eða heildsölur með vísan til þess að Ölgerðin hefði mælst fyrir um það. Eins hafi Ölgerðin boðið nýjum veitingastöðum svokallaðan markaðsstyrk. Styrkurinn felst annars vegar í peningum sem eru eyrnamerktir markaðsmálum og svo með ókeypis vörum frá Ölgerðinni ásamt margvíslegum afsláttarkjörum. Viðmælendur Kveiks töldu markaðsstyrkinn fela í sér undirboð. Eins hafi Ölgerðin lánað viðskiptavinum háar fjárhæðir.
Ræddi Kveikur við umboðsaðila Red Bull sem telur sig hafa orðið fyrir tjóni eftir að Ölgerðin fór að framleiða drykk með Red Bull-bragði sem kallast Eilíf orka, en sá drykkur hafi tekið yfir útihátíðir landsins og eins séu góðar líkur á því að þegar fólk pantar sér vodka í Red Bull á næturlífinu. Eins kom fram að í samningi Ölgerðarinnar við nemendafélag í Háskóla Íslands sé beinum orðum tekið fram að nemendafélagið sé skuldbundið til að bjóða aðeins upp á bjór og aðrar vörur frá Ölgerðinni á bjórkvöldum og eins að nemendafélagið megi aðeins semja við bari og veitingahús sem eru í viðskiptum við fyrirtækið.