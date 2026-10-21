Úrskurðir varpa nánara ljósi á stærsta kókaínsmygl Íslandssögunnar - Google Maps og dularfullur þúsundkall

Landsréttur hefur birt gæsluvarðhaldsúrskurði tveggja sakborninga í Straumsvíkurmálinu svokallaða, en í sumar var 106 kílóum af kókaíni smyglað til landsins með skipinu Koznitza sem kom frá Brasilíu og lagði að höfn í Straumsvík í Hafnarfirði. Málið þykir það stærsta sinnar tegundar á Íslandi en aldrei áður hefur svona mikið kókaín fundist í einni sendingu.
Fyrst var greint frá handtökum í málinu í lok júní en þá höfðu níu verið handteknir og úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Rannsókn málsins má rekja til fyrri hluta júnímánaðar þegar Norræna kom í höfn í Seyðisfirði. Þar um borð var sérútbúinn köfunarbíll ásamt dýrum köfunarbúnaði sem brasilískir fíkniefnakafarar áttu eftir að nota síðar í mánuðinum þegar súrálskipið Koznitza kom til Straumsvíkur, en fíkniefnin voru falin í sjókistu skipsins. RÚV lýsir því að þó að smyglið hafi verið vel skipulagt hafi ýmislegt farið úrskeiðis. Kafarabúningar pössuðu ekki og þurftu brasilísku kafararnir að verða sér úti um nýjan. Það helsta sem fór úrskeiðis var að áður en brasilísku köfurunum tókst ætlunarverk sitt höfðu kafarar sérsveitarinnar komið að sjókistunni og skipt fíkniefnunum út fyrir gerviefni.
Eins og áður segir voru níu handteknir vegna málsins, sex erlendir ríkisborgarar frá Brasilíu og Rúmeníu og svo þrír Íslendingar. Einn Íslendinganna er Lárus Freyr Einarsson sem var árið 2011 dæmdur í 14 ára fangelsi í Danmörku fyrir að skjóta konu til bana. Hinir Íslendingarnir eru Atli Freyr Fjölnisson og Lúther Ólason.
Tveir gæsluvarðhaldsúrskurðir hafa nú verið birtir sem varpa ljósi á tvær hliðar málsins. Annars vegar er um að ræða erlendan mann sem flutti 30 kíló af meintum fíkniefnum á afhendingarstað og hins vegar íslenskan mann sem veitti efnunum viðtöku.
Google Maps og þúsundkall
Erlendi sakborningurinn segist saklaus. Hann hafi komið til Íslands í boði vinar sem tók að sér að kaupa flugið, útvega gistingu, bílaleigubíl og farareyri. Taldi sakborningurinn að hann væri hingað kominn í frí. Eftir að hann kom til Íslands varð þó ljóst að tilgangur ferðarinnar var annarlegur en taldi maðurinn að þá hefði verið of seint fyrir hann að gera eitthvað í því. Mun hann meðal annars hafa verið með vini sínum í bíl þegar fyrsta köfunarferðin a Koznitza fór fram. Maðurinn lýsti því að vinurinn hefði komið fíkniefnum fyrir í ferðatösku og bakpoka. Vinurinn tók svo síma mannsins og sló þar inn heimilisfang á Google Maps. Þangað fór maðurinn og hitti þar fyrir Íslending sem benti honum á bifreið þar sem töskunum var komið fyrir. Fyrir þetta átti maðurinn að fá 15.000 Bandaríkjadali, eða um 1,9 m.kr. Maðurinn hefur nú verið úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til 10. nóvember, en talið er að það myndi misbjóða réttlætiskennd almennings ef hann fengi að ganga laus.
Hinn úrskurðurinn varðar Íslending sem tók við töskunum. Sá lýsir eins yfir sakleysi. Hann hafi verið fenginn í „smá mission“ þar sem hann tók við töskum sem hann hafi ekki haft hugmynd um hvað innihéldu. Á afhendingarstað hafi hann framvísað 1.000 krónu seðli sem samferðamaðurinn hafði látið hann hafa en borið hefur á því að raðnúmer peningaseðla séu notuð til auðkenningar í fíkniefnamálum. Er það þá gjarnan milligöngumaður sem fær mynd af seðlinum og áframsendir á þá sem eiga að afhenda eða taka við efnum. Á afhendingarstað er seðillinn réttur fram og er þá sannreynt hvort að raðnúmer hans sé það sama og á myndinni. Samkvæmt úrskurði hefur lögregla undir höndum símasamskipti sem eru talin varpa ljósi á afhendinguna. Íslendingurinn hefur verið úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til 10. nóvember.