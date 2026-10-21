Unnur Lilja lýsir skelfilegu atviki í útskriftarferð FG – „Maður hugsar alltaf - Þetta gerist ekki við mig“

Unnur Lilja Andrésdóttir lýsir skelfilegri reynslu sem hún varð fyrir í útskriftarferð í Portúgal. Fimm menn króuðu hana af á skemmtistað.
Unnur Lilja lýsir þessari reynslu í viðtali á Bítinu á Bylgjunni í morgun.
Unnur Lilja, sem er tvítug í dag og nemi í háskóla, var átján ára í útskriftarferð FG þegar atvikið átti sér stað. Hún vill vara fólk við.
„Það er algengt að svona mál geti komið upp í útskriftarferðum,“ segir Unnur Lilja. „Ég var viðskila við hópinn sem ég var með og ég kenndi mér sjálfri um það mjög mikið eftir á þó það hafi ekki verið mér að kenna. Svona er engum að kenna.“
Lýsir hún því að fimm menn hafi umkringt hana á skemmtistað. Hún var á leiðinni á klósettið í horni skemmtistaðarins þar sem mikið var af fólki. Telur hún að þetta hafi ekki verið heimamenn heldur aðrir ferðamenn, aðeins eldri en hún, rétt komnir yfir tvítugt. Þeir töluðu ensku.
„Þeir koma aftan að mér og einn tekur mig hálstaki. Hann bar hníf á sér og notaði hann til að ógna mér,“ segir Unnur Lilja. „Ég náði ekki andanum.“
Segir hún hafa komist að því að því að einn af þeim hafi verið utanaðkomandi en hinir fjórir allir að taka árásina upp á myndband. Unnur Lilja er lágvaxin en þeir allir miklu hærri.
„Þessi sem tók mig hálstaki var alltaf að segja að ég væri kærastan hans. Mér þætti þetta fyndið, mér þætti þetta gaman, þetta væri það sem við gerum. En ég hef aldrei séð þennan mann áður,“ segir Unnur Lilja.
Hélt hún myndi ekki lifa árásina af
Unnur Lilja telur að þetta hafi verið í kringum ein mínúta þar sem hún náði ekki andanum. Hefði þetta vel geta endað með skelfilegum afleiðingum. Hún taldi sjálf á þessum tímapunkti að hún myndi ekki lifa þetta af.
„Ég tel að þessir menn hafi verið að egna hvorn annan upp. Þetta hafi átt að vera fyndið og skemmtilegt. Þeir voru alltaf að reyna að sýna mér myndbandið af því þegar ég var tekin hálstaki,“ segir hún.
Veit hún ekki hvort ætlun þeirra hafi verið að skaða hana enn þá meira en hún ákvað að bregðast við og berja frá sér. Sló hún manninn sem tók hana hálstaki í hálsinn þegar hann ætlaði að kyssa hana.
„Honum brá við það enda er ég miklu minni en hann,“ segir Unnur Lilja. Sagði hún upphátt að hún þekkti hann ekki og hafi aldrei séð hann áður. Þá hafi utanaðkomandi maðurinn áttað sig á alvarleikanum og brást við til að verja hana. Kom vinahópur hans og upphófust slagsmál.
Gat ekki farið ein í Kringluna eða Smáralind
Unnur Lilja segir að þessi árás sitji enn þá í sér. Sótti hún sér aðstoð og fór á einn fund hjá Stígamótum. En það reyndist ekki nóg og málið sat í henni.
„Ég hætti að hugsa um mig. Ég gat ekki verið ein í búðum, ekki í Smáralind eða Kringlunni. Þetta kom aftan að mér og ég gerði mér ekki grein fyrir því fyrr en ég gat ekki farið ein á almenningsklósett,“ segir hún.
Eftir að Unnur Lilja varð ólétt og fór í Mæðravernd var henni bent á að hún þyrfti að vinna úr þessu máli. Átta sig á því að þetta væri ekki henni að kenna.
„Þetta getur gerst en maður hugsar alltaf: Þetta gerist ekki við mig,“ segir hún. Nefnir hún til dæmis að byrjað sé að byrla fyrir ungum konum með blómum. „Ef það kemur einhver með blóm að þér áttu alls ekki að lykta að þeim. Það var ítrekað reynt að ná drykkjunum manns af barþjónum til að sína eitthvað sérstakt eða flott. Það var einn sem reyndi hjá mér en ég neitaði að drekka þetta og hellti þessu bara.“