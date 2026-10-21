Þarf að endurgreiða þrotabúi 53,2 milljónir eftir að eigandinn sat „beggja megin borðsins“

Fyrirtækið Hegri fjárfestingar þarf að endurgreiða þrotabúi Bílaleigu Reykjavíkur rúmar 53 milljónir króna vegna greiðslna sem áttu sér stað í aðdraganda gjaldþrots. Bílaleigan þótti á þessum tíma ógjaldfær, glímdi við verulega fjárhagserfiðleika, var stórskuldug og í vanskilum við fjölmarga kröfuhafa. Greiðslurnar voru sagðar tengjast láni sem bílaleigan tók hjá fjárfestingafélaginu, en í þeim viðskiptum reyndist sami maðurinn sitja beggja vegna borðsins.
Bílaleiga Reykjavíkur var tekin til gjaldþrotaskipta að beiðni stjórnar félagsins í maí árið 2024. Reksturinn hafði verið umfangsmikill og undir lokin var félagið með 500 bíla til útleigu og um 35 starfsmenn. Lýstar kröfur í búið námu rúmum 1,6 milljörðum króna, en gjaldþrotið var sagt eiga rætur að rekja til umfangsmikilla fjárhagserfiðleika í tengslum við COVID og viðvarandi hárrar verðbólgu og vaxta.
Mál þetta varðaði greiðslur í tengslum við 50 milljón króna lán sem Hegri veitti bílaleigunni í febrúar árið 2023. Lánið bar 25 prósenta ársvexti og átti að endurgreiðast í einu lagi í lok júlí sama ár. Lánið var ekki greitt á umsömdum gjalddaga, þess í stað voru handahófskenndar fjárhæðir millifærðar frá bílaleigunni til Hegra á handahófskenndum tímum á tímabilinu mars 2023 fram til mars 2023, eða bæði fyrir og eftir umsaminn gjalddaga.
Taldi þrotabúið að þarna hefði einum kröfuhafa verið hyglt á kostnað annarra, og ekki nóg með það heldur hefði verið um tengda aðila að ræða þar sem framkvæmdastjóri bílaleigunnar, Jóhannes Sigurðsson, var jafnframt stjórnarmaður og einn eigenda fjárfestingafélagsins. Jóhannes hefði mátt vita að bílaleigan væri ógjaldfær, svo sem þegar hún greiddi Hegra 4,2 milljónir skömmu fyrir jól árið 2023, en eftir millifærsluna voru aðeins 91 þúsund krónur eftir á bankareikningi bílaleigunnar.
Hegri mótmælti kröfu þrotabúsins um að greiðslunum yrði rift og vísaði félagið til þess að lánið hefði átt að vera tryggt með fasteignaveðum, en Landsréttur hafði hafnað því að krafa félagsins nyti stöðu veðkröfu. Eins þyrfti að taka tillit til greiðslna sem runnu í hina áttina, þ.e. frá Hegra til bílaleigunnar.
Dómurinn féllst ekki á varnir fjárfestingafélagsins. Þarna var um að ræða handahófskenndar millifærslur sem voru ekki í samræmi við skilmála lánsins. Millifærslurnar skertu greiðslugetu bílaleigunnar verulega og áttu sér stað á tíma þar sem bílaleigan stóð ekki í skilum við aðra kröfuhafa. Þar með hafi jafnræði kröfuhafa verið raskað.
Hegri fjárfestingar hefði mátt vita um stöðuna enda sat Jóhannes „beggja megin borðsins“ og gæti ekki borið fyrir sig að hann hafi ekki sinnt daglegum rekstri bílaleigunnar.
Greiðslunum var því rift og fjárfestingafélagið þarf að endurgreiða alla fjárhæðina, rúmar 53,2 milljónir, auk vaxta og dráttarvaxta. Félagið þarf einnig að greiða þrotabúinu 900 þúsund krónur í málskostnað.
Dómurinn var kveðinn upp í Héraðsdómir Reykjaness þann 19. október sl.