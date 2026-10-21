Svæsin magapest dreifði sér hratt í flugvél – Þrír enduðu á sjúkrahúsi

Kalla þurfti til heilbrigðisstarfsfólk í hlífðarfatnaði til þess að sinna farþegum um borð í flugvél þar sem skæð nóróveira braust út. Flytja þurfti þrjá á spítala.
Breska blaðið The Daily Star greinir frá þessu.
Skæð nóróveira kom upp í flugi þýska flugfélagsins Eurowings frá Ródos í Grikklandi til Dusseldorf í Þýskalandi á sunnudag, 18. október. Rannsókn er hafin á málinu.
Farþegi að nafni Nathalie Gambik greinir frá því að hafa séð hvern farþegann á eftir öðrum veikjast. Um er að ræða tiltölulega langt flug, það er nærri 4 klukkutíma langt, og 212 farþegar um borð. Farþegarnir köstuðu upp í sífellu og þurftu að fá aðstoð flugþjóna.
„Á meðan á fluginu stóð veiktust nokkrir farþegar. Ég veit með vissu að þrír farþegar veiktust, en svo virtist sem um það bil þrír til viðbótar hefðu einnig fundið fyrir einkennum. Sumir farþegar köstuðu upp í fluginu,“ segir Nathalie.
Gríðarlegur viðbúnaður
Áhöfnin brást við og kallaði til heilbrigðisstarfsfólk sem tók á móti farþegum við lendingu. Nathalie segist hafa brugðið við að sjá viðbúnaðinn því áhöfnin hafi verið mjög róleg á meðan veikindunum stóð og reynt að láta ósýkta farþega ekki finna fyrir ástandinu sem var að myndast.
„Það var nokkuð áfall að sjá svona marga sjúkrabíla og viðbragðsaðila í hlífðarfatnaði eftir lendinguna,“ segir hún. En viðbragðið var mikið á jörðu niðri og vélinni gefinn sérstakur forgangur til að lenda á vellinum í Dusseldorf.
Við lendingu stigu inn í vélina heilbrigðisstarfsmenn klæddir í hlífðarfatnað frá toppi til táar, líkt og stórt mengunarslys hefði orðið.
„Þú ferð um borð í flugvél og býst við venjulegri heimferð úr fríinu, algjörlega grandlaus um að verið sé að virkja gríðarmikil viðbrögð neyðaraðila á jörðu niðri. Við þurftum að vera um borð í um það bil 90 mínútur áður en okkur var loks leyft að fara úr vélinni,“ segir Nathalie.
Sumir veiktust seinna
Rannsókn er hafin á málinu en grunur leikur á að um nóróveiru hafi verið að ræða. Þrír voru fluttir á sjúkrahús vegna veikindanna.
Þá hafa einkenni magapestarinnar komið seinna fram hjá einhverjum farþeganna. Þar á meðal Nathalie sjálfri sem byrjaði að veikjast í gær, 20. október.
Eurowings hefur gefið út tilkynningu varðandi sýkinguna. Þar segir:
„Við getum staðfest að nokkrir farþegar í flugi Eurowings EW9631 frá Ródos til Dusseldorf þann 18. október 2026 urðu mjög veikir í fluginu. Áhöfnin óskaði því eftir forgangslendingu á flugvellinum í Dusseldorf. Eftir lendingu sinnti heilbrigðisstarfsfólk þremur farþegum sem höfðu veikst. Þessir farþegar voru fluttir á sjúkrahús til öryggis. Aðrir farþegar héldu ferð sinni heim á leið áfram með eðlilegum hætti.“