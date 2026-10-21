Starfsfólk Orkunnar dælir eldsneyti til styrktar Bleiku slaufunni

Starfsfólk Orkunnar tekur þátt í Bleika deginum í dag, miðvikudaginn 21. október, þegar þau taka yfir eldsneytisdælurnar á Orkustöðinni við Dalveg milli klukkan 11:00 og 14:00. Þennan dag renna fimm krónur af hverjum seldum lítra og hverri seldri kílóvattstund til styrktar Bleiku slaufunnar. Kemur þetta fram í tilkynningu.
Starfsfólk af skrifstofu Orkunnar mætir á stöðina klætt í bleikt og aðstoðar viðskiptavini við að dæla eldsneyti á bíla sína. Á meðan geta viðskiptavinir setið í hlýjum bílunum. Einnig verður heitt kaffi á könnunni og boðið upp á skemmtilegan varning, auk þess sem gestir geta staldrað við, spjallað við starfsfólkið og kynnt sér hvernig þeir geta lagt málefninu lið.
„Hjá Orkunni er eldsneyti dælt alla daga, en á Bleika deginum viljum við nýta tækifærið til að styðja mikilvægt málefni með áþreifanlegum hætti. Við vonum að viðskiptavinir taki vel í framtakið og taki þátt með okkur, því hver lítri skiptir máli,“ segir Brynja Guðjónsdóttir, markaðsstjóri Orkunnar.
Orkan mun miðla upplýsingum um stöðu söfnunarinnar yfir daginn á vefmiðlum sínum og stafrænum umhverfisskiltum víðs vegar um bæinn.
Við dælum fyrir Bleiku slaufuna, því margt smátt gerir eitt stórt
Orkan hefur verið stoltur samstarfsaðili Bleiku slaufunnar í 20 ár. Samstarfið er liður í stuðningi fyrirtækisins við baráttunni gegn krabbameini hjá konum.
Viðskiptavinir Orkunnar geta einnig stutt Bleiku slaufuna allt árið með því að skrá sig í styrktarhópinn í gegnum Orkulykil. Þeir sem taka þátt gefa eina krónu af afslætti sínum til málefnisins fyrir hvern lítra allt árið og tvær krónur í október. Orkan leggur sömu fjárhæð á móti því sem viðskiptavinirnir safna.
Orkan hvetur viðskiptavini sem eiga leið hjá Dalveginum í dag að taka þátt og styðja Bleiku slaufuna.