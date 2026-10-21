Setti kött í blandara og drakk hann

Ung bandarísk kona hefur játað að hafa drepið kött sem hún fann og gert undarlega hluti við hræið af honum. Meðal annars setti hún það í blandara og drakk.
Breska blaðið The Independent greinir frá þessu.
Juliana Alyssa Brown, 21 árs gömul kona frá Flórídafylki, var handtekin þann 14. október síðastliðinn fyrir dráp og misþyrmingu á dýri. Juliana hafði murkað lífið úr ketti sem hún fann í fríi með fjölskyldu sinni í maí mánuði árið 2024. Hefur hún játað brot sín.
Í málsskjölunum kemur fram að Juliana hafi fyrst reynt að drekkja kettinum í hvítum ruslapoka. Síðan hafi hún stungið köttinn með búrhníf úr eldhúsinu en það dugði ekki til.
Geymdi höfuðið í alkóhóli
Í nokkra daga hélt Juliana áfram að reyna að drepa köttinn. Kemur fram að kötturinn hafi veint af sársauka og að Juliana hafi orðið kynferðislega æst við að heyra veinin. Tókst henni loks að klára verkið með að drekkja kettinum í baðkari.
Vildi hún ekki að fjölskylda kæmist að þessu þannig að hún faldi hræ kattarins í ísskápnum. Síðan fláði hún hræið, krufði og lék sér með innyflin. Loks setti hún hræið í blandara og drakk það. Juliana hafði hins vegar klippt höfuðið af kettinum og geymdi það mánuðum saman í alkóhóllausn.
Hafði dreymt lengi um að drepa dýr
Viðurkenndi hún fyrir lögreglunni að henni hefði dreymt um að drepa dýr frá því hún var þriggja ára gömul og núna hafi hún loksins verða af því. Sýndi hún lögreglunni myndir af hræinu á ýmsum stigum verknaðarins og hnífinn sem hún notaði til þess.
Samkvæmt lögum í Flórída getur fólk sem misþyrmir dýrum átt von á allt að fimm ára fangelsisdómi og sekt upp á 10 þúsund dollara. Það er 1,2 milljón króna. Þá geta þeir sem eru fundnir sekir um dýraníð verið gert að sæta geðmati eða gangast undir reiðistjórnunarnámskeið.