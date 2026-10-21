Sanna og Stefán setja spurningamerki við breytingarnar: „Hvað í andskotanum á ég að gera við þær upplýsingar“

Sanna Magdalena Mörtudóttir og Stefán Pálsson, borgarfulltrúar Vinstrisins, gagnrýna breytingar sem á að gera í framsetningu leikskólagjalda fyrir foreldra og forráðamenn barna í Reykjavík. Í tillögunni, sem var samþykkt í borgarstjórn í gær, segir að skóla- og frístundaráði borgarinnar verði falið að innleiða breytingar fyrir janúar á næsta ári þannig að foreldrar sjái alltaf hver hlutur borgarinnar er í gjöldum fyrir leikskólavist.
Sanna segir að hún setji stórt spurningamerki við að foreldrar verði ávallt minntir á heildarkostnaðinn við leikskólavistina.
„Sjálfsagt er að auka gagnsæi um útgjöld borgarinnar. Það er hins vegar vandséð hvers vegna foreldrar leikskólabarna eigi sérstaklega að vera minntir á hvað samfélagið ver til menntunar og umönnunar barna þeirra,“ segir Sanna.
„Ef markmiðið er raunverulega að gera það sýnilegra hvert skattfé okkar fer, mætti allt eins senda til dæmis öllum ökumönnum reglulegar tilkynningar um kostnað borgarinnar vegna vegakerfisins og bílastæða.“ Þetta beri þess merki um að litið sé á samfélagsþjónustu sem kostnað, sem þurfi að gera foreldrum sýnilegan.
„Það er því eðlilegt að spyrja hvaða hugmyndafræði liggi að baki tillögunni. Er verið að undirbúa jarðveginn fyrir stórfelldar gjaldskrárhækkanir eða einkavæðingu leikskólanna?“
Og-skammastu-þín-svo!“-hugmyndafræði
Stefán rifjar upp sambærilegar breytingar sem Sighvatur Björgvinsson, fyrrverandi heilbrigðisráðherra, gerði til að auka kostnaðarvitund sjúklinga í heilbrigðiskerfinu. „Það byggði í grunninn á amerískum frjálshyggjuhugmyndum þess efnis að nauðsynlegt væri að berja inn í notendur heilbrigðisþjónustu skilning á raunkostnaði hennar. Það átti annars vegar að gera með því að láta fólk borga ákveðinn hluta kostnaðarins og hins vegar með því að halda að því upplýsingum um hlutdeildarskiptinguna,“ segir Stefán.
„Ég skildi aldrei hugsunina á bak við þetta. Hvað í andskotanum á ég að gera við þær upplýsingar að lyfið sem sérmenntaður læknir skrifar út fyrir mig kosti Sjúkratryggingar x margar krónur? Á ég að berja í borðið og heimta að vera settur á eitthvað ódýrara til að vernda þjóðarhag? Eða snýst þetta bara um að ég sitji heima og skammist mín fyrir að vera svona mikil afæta á ríkissjóði?“
Setur hann þetta í samhengi við tillöguna um kostnaðinn við leikskólagjöldin.
„Hugmyndafræðin er sú sama og hjá Sighvati um árið: foreldrarnir geta ekkert gert við þessar upplýsingar - nema farið heim og skammast sín fyrir heimtufrekjuna,“ segir Stefán.
„Þessi: „Og-skammastu-þín-svo!“-hugmyndafræði er hörð frjálshyggja, enda var tillagan sérstakt hugðarefni Viðreisnar á síðasta kjörtímabili, en náði þá ekki fram að ganga. Og auðvitað er bullandi pólitík fólgin í því hvaða þjónustuflokkar eru valdir út þegar kemur að svona upplýsingamiðlun. Auðvitað hefði hægrimeirihlutinn í Reykjavík alveg eins getað tekið þá ákvörðun að mála á hvert einasta nýja bílastæði sem honum tókst að endurheimta fyrir framan nokkrar knæpur í miðbænum hver raunkostnaður samfélagsins við þetta stæði sé. Hádegisverðurinn er aldrei ókeypis og bílastæði ekki heldur.“
Hann bætir svo við: „Og hver veit nema eldri borgararnir sem fá mat frá borginni eigi líka von á „Og-skammastu-þín-svo!“-sneplum með matarbakkanum. Kostnaðarvitundin á víða við.“
Til í meira gegnsæi á hvert skattar og útsvar fara
Þorbjörg Þorvaldsdóttir oddviti Garðabæjarlistans er ekki sammála þeim:
„Skil hvað þið eigið við, en er ekki viss um að ég sé sammála. Þetta var gert í Hollandi þegar ég bjó þar, að vísu þannig að ég þurfti að borga alla upphæðina og fékk hana svo endurgreidda. En ég hef líklega aldrei verið jafn meðvituð og þakklát fyrir sameiginlega sjóði, þannig að kannski er þetta ekki alslæmt,“ segir hún. „Mér þætti persónulega mjög hressandi að fá upplýsingar um kostnað við vegina/bílastæði.“
Fleiri taka undir þetta sjónarmið, þar á meðal fréttahaukurinn fyrrverandi Ingimar Karl Helgason sem segir:
„Það yrði kannski allt í lagi að auka kostnaðarvitundina hjá okkur einkabílistunum.“
Hildur Rós Guðbjargardóttir, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Hafnarfirði, horfir öðruvísi á málið:
„Þegar ég sé t.d. hvað sjúkratryggingar niðurgreiða stóran þátt í lyfjum og búnaði tengt veikindum langveikrar dóttur minnar þá fyllist ég þakklæti, sé í hvað skattarnir mínir fara og átta mig á því hvað það er ljúft að búa í velferðarsamfélagi. Ég held að þetta sé ágæt nálgun til þess að opna vitund fólks á kostnaði við þjónustu. Ég væri sannarlega til í meira gegnsæi á hvert skattar og útsvar mitt fer.“