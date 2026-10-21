Öryggigallinn mjög alvarlegur og hættan ekki liðin hjá

Öryggisgalli í PHP-forritunarmálinu sem kom upp í dag er mjög alvarlegur og fær einkunnina 9,2 af 10 á kvarða sem notaður er til að meta veikleika tölvukerfa. Talið er að um 70% vefsvæða reiði sig á PHP-forritunarmálið.
Bjarki Þór Sigvarðsson, fagstjóri hjá CERT-IS, greindi frá þessu í viðtali við Ríkissjónvarpið í kvöld.
Birta átti upplýsingar um öryggisveikleikann á morgun en upplýsingunum var lekið í gær. Voru þá margir vefir teknir niður í dag og beðið eftir uppfærslunni sem gefin var út kl. 14 að íslenskum ti´ma.
Bjarki segir að mikið tjón hefði getað hlotist af þessu:
„Ef árásaraðili hefði komist inn með því að nýta sér þessa veikleika hefði hann getað stýrt vefnum, breytt upplýsingum á honum, reynt að gabba notendur, jafnvel komist lengra inn í kerfi þeirra sem áttu vefina.“
Hættan sé ekki liðin hjá og næstu og vikur verði fylgst með því hverjir hafi uppfært og hverjir ekki.