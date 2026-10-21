Nýtt félag ætlar að hasla sér völl á íslenskum flugfraktmarkaði

TVG-Zimsen, dótturfélag Eimskips, og alþjóðlega fyrirtækið Kales Group hafa stofnað nýtt félag, Kales Iceland, sem mun starfa á íslenskum flugfraktmarkaði.
Félagið verður sjálfstæður umboðsaðili fyrir flugfélög á sviði vöruflutninga og mun annast sölu og þjónustu vegna flugfraktar til og frá Íslandi.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá fyrirtækjunum.
Markmiðið með stofnun félagsins er að efla tengsl alþjóðlegra flugfélaga við íslensk inn- og útflutningsfyrirtæki og flutningsmiðlara.
„Stofnun Kales Iceland markar spennandi tímamót í umboðsþjónustu fyrir flugfélög á Íslandi og opnar á ný tækifæri,“ segir Raffaele Manna, framkvæmdastjóri TVG-Zimsen, í tilkynningunni.
Hann segir að með því að tengja íslensk fyrirtæki við alþjóðlegt net flugfélaga vilji aðstandendur félagsins stuðla að auknum viðskiptatækifærum og betri tengingum við erlenda markaði.
Kales Group sérhæfir sig í umboðsþjónustu fyrir flugfélög og býr yfir alþjóðlegu tengslaneti, en TVG-Zimsen leggur til þekkingu á íslenskum markaði og viðskiptatengsl hér á landi.