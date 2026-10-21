Kvörtunum yfir fréttum Vísis og Mbl um óléttan trans mann hafnað - Vísuðu til ákvæða í fjölmiðlalögum um efni sem er skaðlegt börnum

Umboðsmaður Alþingis sér ekki ástæðu til að gera athugasemdir við þá niðurstöðu Fjölmiðlanefndar að ekkert hafi verið athugavert við fréttir Vísis og Mbl.is um trans karlmann sem gekk með barn. Taldi aðilinn sem lagði kvörtunina fram að báðir fjölmiðlar hefðu með fréttunum gerst brotlegir við fjölmiðlalög. Var í kvörtuninni meðal annars vísað til ákvæða í lögunum um að fjölmiðlar skuli kappkosta að birta ekki efni sem geti verið skaðlegt börnum.
Fjölmiðlanefnd komst að niðurstöðu í málinu í mars síðastliðnum. Ákvörðun nefndarinnar var ekki birt opinberlega en DV hefur hana undir höndum.
Kvörtunin er lögð fram í nafni samtakanna Drenglyndi en forsvarsmaður þeirra er Helga Dögg Sverrisdóttir kennari á Akureyri en hún hefur beitt sér nokkuð í umræðu um trans fólk og málefni þeim tengdum. Hefur Helga Dögg m.a. andmælt því fólk geti fæðst í röngum líkama.
Kvörtunin snerist um umfjallanir Vísis og Mbl sem birtust sama dag í janúar síðastliðnum. Fyrirsögnin hjá Vísi var „„Ég er óléttur““ en undirfyrirsögn Mbl var þessu sömu þrjú orð. Rætt var við par, tvo íslenska karlmenn en annar þeirra er trans og var með barni.
Þetta er þó ekki í fyrsta sinn sem Vísir birtir viðtal undir þessari fyrirsögn en það var árið 2015 en í viðtalinu var rætt við íslenskan trans karlmanna sem gekk þá með barn.
Villandi
Í kvörtun Drenglyndis segir að með þessum umfjöllunum hafi Vísir og Mbl ranglega byggt á því að karlmenn gegi gengið með og síðan fætt börn. Staðhæfingar eða ummæli þess eðlis væru alröng og villandi og andstæð lagareglum um m.a. þroska- og siðgæðisvernd barna. Umfjöllun fjölmiðlanna gengi:
„Í berhögg við bæði líffræðilegan raunveruleika og náttúrulegar staðreyndir svo og lög og landsrétt.“
Jafnframt væru starfshættir Vísis og Mbl.is afar óvandaðir og hlytu að flokkast sem upplýsingaóreiða og ósannindi eða í það minnsta sem ógn við þroska, velferð, öryggi og siðgæði barna. Var í kvörtuninni fullyrt að umfjallanirnar brytu í bága við lög um fjölmiðla. Var þar vísað til ákvæða í lögunum um hlutlægni og nákvæmni í fréttum og fréttatengdu efni og að fjölmiðlum beri að gæta þess að mismunandi sjónarmið komi fram.
Fjölmiðlanefnd tekur hins vegar ekki undir að Vísir og Mbl hafi í umfjöllunum sínum ekki gætt hlutlægni og nákvæmni. Nefndin er heldur ekki sammála því að þær gangi „í berhögg við bæði líffræðilegan raunveruleika og náttúrulegar staðreyndir svo og lög og landsrétt“. Nefndin er heldur ekki sammála því að fjölmiðlarnir tveir hafi í umfjöllununum sett fram rangar og villandi upplýsingar. Vísar nefndin til ákvæða laga um kynrænt sjálfræði um að öllum sé frjálst að skilgreina kyn sitt og að sérhver einstaklingur, í samræmi við aldur og þroska, njóti óskoraðs réttar til viðurkenningar á kyni sínu, kynvitund og kyntjáningu.
Ekki skaðlegt
Í kvörtuninni var einnig vísað til ákvæða laga um fjölmiðla um að þeir skuli kappkosta að efni sem haft getur skaðvænleg áhrif á líkamlegan, andlegan eða siðferðilegan þroska barna sé þeim hvorki aðgengilegt né því miðlað til þeirra. Nefndin bendir á að í umræddri lagagrein sé meðal annars vísað til efnis sem feli í sér klám eða tilefnislaust ofbeldi í kvörtuninni var þó ekki vísað til þess hluta lagagreinarinnar.
Nefndin vísar einnig til eigin leiðbeininga um vernd barna gegn skaðlegu efni þar sem segi að efni sem geti haft skaðvænleg áhrif á börn sé efni sem geti valdið börnum á ýmsum aldri ótta, kvíða eða raskað hugarró þeirra.
Það er niðurstaða nefndarinnar að umræddar umfjallanir Vísis og Mbl.is teljist ekki til efnis sem sé skaðlegt börnum, í skilningi laga um fjölmiðla og í þeim sé ekki finna efni sem geti valdið börnum ótta, kvíða eða raskað hugarró þeirra.
Er það niðurstaða Fjölmiðlanefndar að miðlarnir tveir hafi ekki brotið gegn lögum um fjölmiðla.
Að niðurstöðu nefndarinnar fenginni lagði Drenglyndi fram kvörtun til umboðsmanns Alþingis. Var þar vísað til sömu ákvæða laga um fjölmiðla og í kvörtuninni til Fjölmiðlanefndar en einnig vísað til þess að að ekki hafi verið lagður viðhlítandi grundvöllur að ákvörðun nefndarinnar auk þess sem rökstuðningur hennar væri ófullnægjandi.
Umboðsmaður Alþingis segist hins vegar hafa kynnt sér ákvörðun Fjölmiðlanefndar í málinu og fái ekki annað séð en að nefndin hafi lagt fullnægjandi mat á málið og innan marka þess svigrúms sem nefndinni sé fengið samkvæmt lögum um fjölmiðla. Þá telur umboðsmaður að þær athugasemdir sem gerðar séu í kvörtuninni við rannsókn og rökstuðning nefndarinnar gefi ekki nægilegt tilefni til þess að embættið taki málið til frekari athugunar. Lætur umboðsmaður með þessum orðum athugun sinni á kvörtun Drenglyndis lokið.