Kvenfangi á Hólmsheiði kvartaði til Umboðsmanns Alþingis – Hefur ekki verið úthlutað fangaklefa

Þann 6. október kvartaði kona sem afplánar dóm í Fangelsinu Hólmsheiði til Umboðsmanns Alþingis yfir aðbúnaði sínum í fangelsinu en henni hefur ekki verið úthlutað fangaklefa heldur verið vistuð í myndavélaklefa og/eða einangrunarklefa. Einnig kvartaði hún yfir því að Fangelsismálastofnun hefði ekki svarað erindum vegna málefna hennar.
Frá þessu greinir á vef Umboðsmanns Alþingis. Þar segir að embættið hafi lokið málinu með bréfi þann 13. október. Bréfið er birt á vef embættisins í nafnhreinsaðri útgáfu. Ekki kemur fram á hvern bréfið er stílað en ráða má af samhengi að viðtakandi sé lögmaður kvenfangans.
Í bréfinu segir:
„Vísað er til kvörtunar A 6. október sl. sem lýtur að aðbúnaði hennar í Fangelsinu Hómsheiði, nánar tiltekið að henni hafi, frá upphafi afplánunar sinnar [...] sl., ekki verið úthlutað fangaklefa í fangelsinu heldur hafi hún verið vistuð í myndavélaklefa og/eða einangrunarklefa. Kvörtunin lýtur einnig að því að Fangelsismálastofnun hafi ekki svarað erindum sem þú sendir stofnuninni fyrir hönd A vegna málefna hennar. Það hafi leitt til þess að A hafi ekki fengið formlega afstöðu Fangelsismálastofnunar í málum sínum og því ekki getað nýtt sér kæruheimild til dómsmálaráðuneytisins.“
Umboðsmaður bendir á í bréfinu að ekki hafi verið leitað til dómsmálaráðuneytisins með erindið en samkvæmt lögum um umboðsmann Alþingis er gert ráð fyrir að hann hafi ekki afskipti af máli fyrr en æðra stjórnvald hafi lokið umfjöllun sinni um það. Mál verði því ekki tekið til meðferðar af hálfu embættisins fyrr en það hefur verið til lykta leitt í stjórnsýslunnni, enda eigi stjórnvöld að fá tækifæri til að leiðrétta ákvarðanir sínar og annað í störfum sínum, sem ekki samrýmist lögum, áður en leitað er til umboðsmanns Alþingis með kvartanir.
Ennfremur segir:
„Samkvæmt kvörtuninni og þeim upplýsingum sem komu fram í tilvitnuðu samtali við starfsmann embættisins hafa málefni A ekki verið borin undir dómsmálaráðuneytið. Með vísan til framanrakinna sjónarmiða tel ég rétt að þess sé freistað að leita afstöðu ráðuneytisins áður en kvartað er af sama tilefni til umboðsmanns Alþingis. Með þessu hef ég þó enga afstöðu tekið til þess hver viðbrögð þess við erindinu ættu að vera. Fari A þá leið og sé ósátt við viðbrögð ráðuneytisins, eða skort á þeim, getur hún leitað til mín á nýjan leik og verður þá tekin afstaða til þess hvort, og þá að hvaða marki, málið getur komið til athugunar af minni hálfu.“
Nánar má lesa um málið hér.