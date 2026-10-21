Kosningabaráttan í Bandaríkjunum nær nýjum lægðum - Kynferðisofbeldi í æsku notað gegn frambjóðanda

Bandarísk stjórnmál hafa löngum þótt heiftúðleg og kosningabarátta þar vestra hefur margsinnis tekið á sig afar persónulegar myndir. Það virðist hins vegar hafa keyrt um þverbak í kosningabaráttunni fyrir ríkisstjórakosningar í Ohio. Frambjóðandi Repúblikana, sem er karlmaður, stóð fyrir kosningaauglýsingu þar sem móðir frambjóðanda Demókrata, sem er kona, sagði að frambjóðandanum væri ekki treystandi af því hún hefði logið því að hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi í æsku af hálfu stjúpföður síns. Frambjóðandi repúblikana hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir auglýsinguna og sumir álitsgjafar segja að sjaldan hafi kosningabarátta í Bandaríkjunum verið jafn lágkúruleg.
Meðal þess fjölda embætta og þingsæta sem kosið verður um í Bandaríkjunum þann 3. nóvember næstkomandi er embætti ríkisstjóra Ohio. Núverandi ríkisstjóri, Repúblikaninn Mike DeWine má ekki bjóða sig fram aftur þar sem hann hefur setið í embættinu í tvö kjörtímabil.
Frambjóðandi Repúblikana er Vivek Ramasway. Hann hefur aðallega starfað við atvinnurekstur en kom fyrst fram á hinu pólitíska sviði þegar hann bauð sig fram sem forsetaefni Repúblikana í kosningunum 2024 en laut i lægra haldi fyrir Donald Trump.
Frambjóðandi Demókrata er Amy Acton. Hún er læknir og hefur aldrei boðið sig fram til neins embættis áður en hún var um tíma forstjóri heilsuverndarstofnunar Ohio. Samkvæmt nýjustu skoðanakönnunum hefur Acton naumt forskot á Ramasway.
Misnotkun
Amy Acton varð sextug fyrr á þessu ári en þegar hún var 12 ára var stjúpfaðir hennar ákærður fyrir að nauðga henni. Í kjölfarið fjarlægðu félagsmálayfirvöld hana af heimili móður sinnar og stjúpföður og fluttu hana til föður hennar og stjúpmóðir þar sem hún hlaut gott atlæti. Acton segir að hún og móðir hennar hafi ekki átt í neinum samkiptum síðan þá. Auk kynferðislegs ofbeldis varð hún fyrir líkamlegu ofbeldi og vanrækslu.
Nýlega birtist hins vegar móðir Acton, Donna Arthur, í auglýsingu þar sem hún kallaði dóttur sína lygara. Hún hefði logið upp á stjúpföður sinn og þess vegna væri henni ekki treystandi fyrir því að vera ríkisstjóri.
Ramasway og hans fólk hafa viðurkennt að standa á bak við auglýsinguna en því var haldið leyndu í fyrstu.
Hefur auglýsingin hlotið afar harða gagnrýni bæði frá Demókrötum og Repúblikönum. Meðal þeirra er mótframbjóðandi Ramasway í forvali Repúblikana sem segist ætla að kjósa Acton. Gagnrýnendur hafa notað orð eins og úrkynjun til að lýsa auglýsingunni.
Bróðir Acton og hún sjálf hafa sagt að Ramasway leggist einstaklega lágt með því að nota það ofbeldi sem hún og þau bæði urðu fyrir í æsku gegn henni og um leið gera lítið úr því. Bróðir Acton segir systur sína hafa orðið fyrir meira ofbeldi en hann og hún hafi reynt sitt besta til að vernda hann. Segist Acton ekki ætla að sætta sig við þetta og segir að með þessu hafi Ramasway sýnt að hann sé einstaklega óhæfur til að vera ríkisstjóri Ohio.
Þau kalla bæði Arthur aðeins líffræðilega móður sína.
Í tilfinningaþrunginni Facebook-færslu í gær greindi Acton frá því ofbeldi og vanrækslu sem þau urðu fyrir á heimili móður sinnar og stjúpföður. Acton segir ljóst að Donna Arthur sé andlega veik og það sé sorlegt að sjá Ramasway misnota veikindi hennar í pólitískum tilgangi. Hún hafi ekki hitt Arthur síðan í réttarhöldunum yfir stjúpföður hennar sem eins og áður segir var ákærður fyrir að nauðga Acton en réttarhöldunum lauk aldrei þar sem þau hjónin flúðu Ohio. Acton segir að það sem hún hafi þurft að þola í æsku hafi mótað pólitískar skoðanir hennar og hún muni alltaf berjast fyrir hag barna.
Halda áfram
Sumir hægri sinnaðir álitsgjafar hafa hins vegar fagnað auglýsingunni og Donald Trump jr. er meðal þeirra sem hafa deilt henni á samfélagsmiðlum.
Ramaswamy og hans fólk hafa varið auglýsinguna og segjast ætla að dreifa henni sem víðast bæði í sjónvarpi og á netinu. Auglýsingin sé nauðsynleg til að sýna almenningi að Acton eigi erfitt með að segja sannleikann.
Acton hefur svarað að bragði með auglýsingu þar sem bróðir hennar talar um ofbeldið og vanræksluna sem þau máttu þola af hálfu líffræðilegrar móður sinnar og stjúpföður.
Álitsgjafar telja ekki líklegt að auglýsing Ramasway muni verða til þess að hjálpa honum við að ná kjöri. Í athugasemdum á samfélagsmiðlum er nokkuð um að fólk sem segist búa í Ohio segi að þessi auglýsing hans hafi gert útslagið, atkvæði þeirra fari til Amy Acton.