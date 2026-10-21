Jón Gnarr lýsir töpuðum bardaga: „Það hefur því miður verið fátt um svör“

Jón Gnarr segir að sig hafi skort stuðning í pólitískri baráttu sinni og að hann hafi jafnvel farið að efast um hvort nokkur raunveruleg áætlun væri til staðar. Í grein sem birtist í Morgunblaðinu í dag líkir hann reynslu sinni síðustu mánuði við hernað þar sem hann hafi að lokum staðið uppi án nauðsynlegra vopna og vista.
Greinin birtist tæpri viku eftir að Jón sagði skilið við þingflokk Viðreisnar eins og frægt er orðið.
Þótt Jón nefni hvorki Viðreisn né forystumenn flokksins á nafn er augljóst af samhenginu að hann er að lýsa reynslu sinni innan þingflokksins, sem hann sagði skilið við á dögunum.
„Ég hef um tveggja ára skeið verið hermaður á vígstöðvunum. Það hefur vissulega stundum komið til átaka en sem betur fer ekki blóðugra. Þetta er stríð án blóðsúthellinga. En stríð engu að síður,“ skrifar Jón.
Hann segist hafa gengið til liðs við herinn af hugsjón og baráttuvilja og framan af verið ánægður með „liðþjálfann“ eins og hann orðar það. Ákvarðanir yfirstjórnarinnar hafi þó stundum vakið furðu hans.
„Ég neita því ekki að oft hafa mér þótt þessar tilskipanir sérkennilegar og ekki í samræmi við það sem ég taldi mig vera að berjast fyrir.“
Sendur óstuddur í tapaðan bardaga
Jón lýsir því næst hvernig hann hafi verið sendur í bardaga síðastliðið sumar án þess stuðnings sem hann hafði gert ráð fyrir.
„Ég gekk útfrá því að við fengjum stuðning úr lofti, fallbyssur myndu varða okkur leið og jafnvel einhver leynivopn. En það var ekkert slíkt, við hlupum bara beint af augum og útí buskann og týndum að lokum hvert öðru. Og töpuðum auðvitað bardaganum. Og bæði liðþjálfanum og prestinum.“
Hann segir að lítið hafi frést frá „aðalstöðvunum“ þrátt fyrir að hann hafi sent ábendingar um alvarlega stöðu og óskað eftir nauðsynlegum stuðningi.
„Það hefur því miður verið fátt um svör. Ég hef jafnvel gerst svo frakkur að leyfa mér að efast um að það sé einhver raunveruleg áætlun eða markmið með þessu stríði.“
Ummælin ríma við gagnrýni Jóns í Kastljósi eftir brotthvarfið úr þingflokknum 15. október, þar sem hann lýsti ákvörðunarfælni, klíkumyndun og skorti á forystu innan Viðreisnar. „Ég hef ekki brugðist. Ég hef staðið mína plikt en mér finnst forysta flokksins hafa brugðist mér,“ sagði hann þá.
„Tel mér betur borgið utan herdeildar en innan“
Jón segist í grein sinni ekki hafa gefið upp baráttuviljann þótt hann telji sig betur settan utan þingflokksins.
„Ég vil ekki gerast liðhlaupi en tel mér betur borgið utan herdeildar en innan. Ég hef alls ekki gefið upp baráttuviljann. Ég þarf að ná áttum.“
Hann lýkur greininni á orðum sem gefa til kynna að hann hyggist halda áfram að láta til sín taka í stjórnmálunum.
„Ég er ekki sami nýliði og ég var og held að ég sé bara ágætis hermaður. En mig vantar vopn og vistir. Það er enginn skortur á vígvöllum. En þegar ég mæti næst verð ég skipulagðari og betur vopnum búinn.“