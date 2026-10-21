Íslensk kona í Malmö sendir Elliða tóninn – Varar við hættulegum afleiðingum

Svala Magnea Ásdísardóttir, fjölmiðlafræðingur sem búsett er í sænsku borginni Malmö, gagnrýnir Elliða Vignisson, bæjarstjóra Ölfuss, harðlega vegna ummæla hans um innflytjendur og múslima.
Hún segir orð valdamikilla einstaklinga geta kynt undir hatri og öfgahyggju og varar við því að slíkur málflutningur geti skapað jarðveg fyrir ofbeldi.
Svala fjallar um málið í aðsendri grein á Vísi þar sem hún lýsir reynslu sinni af því að búa í Malmö, borg sem hefur á undanförnum árum verið mikið í umræðunni vegna glæpastarfsemi og vandamála tengdum aðlögun innflytjenda.
Hún flutti til borgarinnar árið 2017 og viðurkennir fúslega að þar séu ýmis samfélagsleg vandamál.
„Ég er búsett í fjölmenningarborginni Malmö og ég væri að ljúga því ef ég myndi fullyrða að hér væru engin innflytjendatengd vandamál,“ segir hún og nefnir meðal annars glæpagengi, óeirðir og afbrot í fátækari hverfum.
Hún telur þó að sænsk yfirvöld hafi náð árangri í baráttunni við vandann og segir borgina jafnframt hafa auðgast af fjölbreytileikanum.
Rifjar upp óhugnanlega glæpi
Svala rifjar upp nokkur alvarleg ofbeldismál sem hafa haft áhrif á hana. Þar á meðal er morðið á sænsku blaðakonunni Kim Wall árið 2017, þegar danski uppfinningamaðurinn Peter Madsen myrti hana um borð í kafbáti sínum.
Hún segist hafa orðið mjög slegin yfir málinu og jafnvel óttast um eigið öryggi.
Þá nefnir hún sænska raðmorðingjann Peter Mangs, sem beindi árásum sínum meðal annars gegn fólki af erlendum uppruna í Malmö, og John Ausonius, sem varð alræmdur fyrir skotárásir á innflytjendur.
Svala rifjar einnig upp óeirðir sem brutust út í Malmö árið 2022 í tengslum við ögrandi aðgerðir Danans Rasmus Paludan gegn múslimum.
Með þessum dæmum vill hún minna á að ofbeldi og öfgahyggja séu ekki bundin við einn þjóðfélagshóp.
Segir ósanngjarnt að dæma heila hópa
Svala segir jafnframt frá tveimur atvikum þar sem menn af erlendum uppruna sýndu henni og öðrum mikinn heiðarleika.
Í öðru tilvikinu gleymdi hún símanum sínum í leigubíl eftir ferð frá Danmörku til Malmö. Bílstjórinn, sem hún segir hafa verið arabískan, var kominn langleiðina að Eyrarsundsbrúnni þegar hann áttaði sig á því að síminn hafði orðið eftir. Hann sneri þá við og ók aftur inn í miðborg Malmö til að skila honum.
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Í hinu tilvikinu hafði maður af arabískum uppruna samband við hana eftir að hafa fundið síma og veski sem tilheyrðu foreldri vinar sonar hennar.
Svala tekur fram að þessar sögur segi ekkert um afbrotatíðni en sýni hversu varasamt sé að alhæfa um fólk út frá uppruna þess.
„Þegar maður af erlendum uppruna fremur glæp er oft eins og allur hópurinn þurfi að svara fyrir hann. En þegar innfæddur maður fremur glæp er hann yfirleitt bara talinn glæpamaður, án þess að þjóðernið sé dregið inn í umræðuna.“
Beinir spjótum sínum að Elliða
Í lok greinarinnar beinir Svala sjónum sérstaklega að umræðunni á Íslandi og gagnrýnir ummæli Elliða Vignissonar í tengslum við mynd sem hann birti á Facebook og fjallað var um í gær.
Hún segir sérstaklega alvarlegt þegar áhrifamiklir einstaklingar alhæfi um múslima sem hóp og vísar til þess sem hún telur hafa falist í ummælum bæjarstjórans.
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„En mér finnst sérstaklega alvarlegt þegar valdamiklir menn á Íslandi koma með stórhuga yfirlýsingar um að múslimar sem afmarkaður hópur séu hættulegir eða slæmir. Það er ekki réttlátt eða uppbyggilegt og hreinlega ekki satt. Nýjasta dæmið er þegar Elliði Vignisson, bæjarstjóri Ölfuss, fullyrti með alhæfingunni að múslimar „valda skaða“ í tengslum við mynd af mótmælum sem reyndist auk þess vera frá Svíþjóð en ekki Frakklandi. “
Svala segir að orð fólks í valdastöðum geti haft alvarlegar afleiðingar og vísar aftur til ofbeldisverka sænskra öfgamanna.
„Orð valdamikilla manna hafa vægi og afleiðingar. Það eru akkúrat svona yfirlýsingar sem geta kynt undir hatri og öfgahyggju og skapað jarðveg fyrir ofbeldi á borð við það sem sænskir raðmorðingjar hafa framið gegn fólki af erlendum uppruna.“
Hún lýkur greininni með viðvörun til Íslendinga.
„Við skulum vona að slíkt fái aldrei að skjóta rótum á Íslandi. Við höfum enn val um hvert stefnir.“