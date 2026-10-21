Hannes hjólar í Svein Andra: „Ég er eflaust heimskur“ – „En þú ert illgjarn og heiftúðugur“

Stóryrt rifrildi varð milli lögmannsins Sveins Andra Sveinssonar og Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar, prófessor emeritusar, eftir að Hannes hafnaði því aftur að Ísrael stundaði þjóðarmorð á Gaza, eftir gagnrýni Sveins Andra hjólaði Hannes í lögmanninn og sakaði hann um að lélegur lögmaður sem smjaðraði fyrir dómurum til að fá stöður sem skiptastjóri.
„Ein fáránlegasta og ógeðfelldasta ásökunin í garð Ísraels er um þjóðarmorð og minnir helst á ásakanir fáfróðra miðaldamanna um blóðfórnir gyðinga,“ segir Hannes í færslu á Facebook og vísar í tölur frá fyrri þjóðarmorðum í mannkynssögunni, þar á meðal Helförina og Rúanda. Sveinn Andri gagnrýnir þetta harðlega.
„Þú heldur greinilega að þú getir blekkt auðtrúa sálir með blekkingum. Þú veist vel að það þessi skilgreining sem þú ert að byggja á er röng. Hugtakið hópmorð, áður þjóðarmorð, er skilgreint í 1. gr. laga nr. 144/2018 og er sú skilgreining í samræmi við fræðilega skilgreiningu alþjóðlegs refsiréttar,“ segir Sveinn Andri og vitnar í lagabókstafinn.
„Ég hef frætt þig á þessu áður en hatur þitt á Palestínumönnum og múslimum almennt ýtir til hliðar hjá þér snefil af fræðimennsku sem aldrei hefur reyndar farið mikið fyrir.“
Hannes svaraði fullum hálsi:
„Má ég benda þér á það, sem þú ættir að skilja sem lögfræðingur (að vísu einn sá lakasti í greininni, ef marka má mál, sem þú tapar), að ásetningur skiptir hér höfuðmáli? Ísraelsher reynir eftir megni að forðast að fella óbreytta borgara, en Hamas notar þá sem skildi, svo að eitthvert mannfall er óhjákvæmilegt,“ segir hann. „Auðvitað er það síðan svo, eins og í öllum stríðum, að einhverjir menn með byssur fara fram úr sjálfum sér. Það gerðist líka hjá Bandamönnum í seinna stríði, þótt því væri ekki saman að jafna við grimmd nasista. Og það eru dálítið furðuleg hópmorð, þegar Palestínu-Aröbum hefur fjölgað úr einni milljón árið 1948 í fimm milljónir núna!“
Sveinn Andri segir að það sé fullkomin þvæla að Ísraelsher reyni að forðast að fella almenna borgara, þeirra leyniskyttur geri það sér að leik að drepa börn, þá fór hann í Hannes:
„Eini rétti mælikvarðinn á hversu slakur sjálfstætt starfandi lögmaður er, er hvort hann er ráðinn til verkefna á markaði. Þetta veiztu greinilega ekki enda bara plat markaðshyggjumaður sem aldrei hefur starfað við einkarekstur heldur situr við ríkisjötuna þar sem viðhlæjendur þínir útvega þér fyrirfram greidd verkefni.“
Hannes hætti þá að ræða um Ísrael og hjólaði í lögmanninn:
„Eitt hið ógeðfelldasta, sem ég hef séð lengi, er, hvernig þú hefur smjaðrað fyrir dómurum í því skyni að fá úthlutað verkefnum sem skiptastjóri. Það er alræmt, hversu illa þú gætir hagsmuna skjólstæðinga þinna. Ég er eflaust heimskur, eins og þú segir, og þú ert eflaust ekki heimskur, en þú ert illgjarn og heiftúðugur, eins og svo margir aðrir skipbrotsmenn úr Sjálfstæðisflokknum.“